Η «σεμνά και ταπεινά» Μπάγερν, μια Ρεάλ που προσπαθεί να σώσει τη χρονιά, η Σπόρτινγκ που θέλει να γίνει Ολυμπιακός και μια Αρσεναλ με ψυχολογία που μοιάζει με σπασμένο καθρέφτη διεκδικούν απόψε τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια για τα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

Οι Ιερές Αγελάδες της Μπάγερν, ο Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε και ο Ούλι Χένες συστήνουν προσοχή και ταπεινότητα για την αποψινή ρεβάνς με τη Ρεάλ, λόγω του αμαρτωλού παρελθόντος που ακόμα τους κυνηγά σαν φάντασμα.

Πριν από 12 χρόνια, στις 29 Απριλίου, η Μπάγερν υποδεχόταν τη Βασίλισσα στη ρεβάνς της ήττας της με 1-0 στο Μπερναμπέου στα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Οι Βαυαροί διέθεταν εκπληκτική ομάδα στην οποία αγωνίζονταν μεταξύ άλλων οι Νόιερ, Λαμ, Κρος, Σβάινσταϊγκερ, Ρόμπεν και Ριμπερί υπό την μπαγκέτα του Πεπ Γκουαρντιόλα. Λίγους μήνες νωρίτερα είχαν κατακτήσει το Ιερό Δισκοπότηρο ενώ στη Γερμανία σήκωσαν με άνεση τους τίτλους στην Μπουντεσλίγκα και στο Κύπελλο.

Ο Γκουαρντιόλα παρασυρμένος από την εντυπωσιακή επιτυχία της ομάδας του (το Τσάμπιονς Λιγκ είχε κατακτηθεί επί ημερών του Γιουπ Χάινκες τον οποίον αντικατέστησε) ζήτησε από τους παίκτες του να καταστρώσουν αυτοί το αγωνιστικό πλάνο για το ματς με τη Ρεάλ. Ο Νόιερ και οι υπόλοιποι συμφώνησαν να παίξουν φουλ επίθεση για να διαλύσουν τη Ρεάλ. Το αποτέλεσμα, 0-4, με τους Ράμος και Κριστιάνο Ρονάλντο να σημειώνουν από δύο γκολ. Χρόνια αργότερα ο Γκουαρντιόλα έλεγε πως ο τρόπος προσέγγισης του αγώνα ήταν το μεγαλύτερο λάθος στην καριέρα του, και μαζί του σίγουρα συμφωνούν ο Κάλε και ο Χένες.

Ενας από τους παίκτες που είχε ζήσει εκείνο το εφιαλτικό βράδυ ήταν ο Αριεν Ρόμπεν. Σε χθεσινές του τοποθετήσεις ο Ολλανδός υποστηρίζει πως αυτή τη φορά η Μπάγερν θα προκριθεί, αλλά κρατά και μικρό καλάθι.

«Μπάγερν, γιατί όλα λειτουργούν τέλεια αυτή τη στιγμή. Είναι μια καλά λαδωμένη μηχανή και πιστεύω πως θα συνεχίσουν μέχρι το τέλος. Αλλά εξακολουθεί να είναι ποδόσφαιρο οπότε θα μπορούσε να υπάρχει πάντα μια κατάσταση όπως μια κόκκινη κάρτα. Προφανώς πρέπει να είναι προσεκτικοί σ’ αυτό. Πρέπει να είναι σε εγρήγορση για ολόκληρα 95 λεπτά. Αν το καταφέρει η Μπάγερν τότε πιστεύω πως θα κερδίσει».

Ο πρόεδρος της Μπάγερν Χέρμπερτ Χάινερ δήλωσε πως δεν πρέπει να υποτιμήσουν το παιχνίδι, λέγοντας πως «η Ρεάλ δεν κατέκτησε τυχαία πέντε Τσάμπιονς Λιγκ την τελευταία δεκαετία».

Ο Γιόσουα Κίμιχ καλεί τους φίλους της ομάδας να προσέλθουν στο γήπεδο φορώντας κόκκινες φανέλες και να στηρίξουν με όλες τις δυνάμεις τους την προσπάθεια της Μπάγερν.

Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο γερόλυκος Μάνουελ Νόιερ τόνισε πως η Μπάγερν έχει το πλεονέκτημα της εκτός έδρας νίκης και της έδρας αλλά υπενθύμισε πως η Ρεάλ έχει δείξει στο παρελθόν τι είναι ικανή να κάνει.

Στο Μπερναμπέου ο Νόιερ ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Μπάγερν, ανακινώντας ξανά το ερώτημα αν πρόκειται για τον κορυφαίο τερματοφύλακα όλων των εποχών. Φυσικά ρωτήθηκε σχετικά, με τον 40χρονο πορτιέρε να δηλώνει πως υπάρχουν πολλοί κορυφαίοι τερματοφύλακες και μόνο τις τελευταίες δεκαετίες είναι πάνω από δέκα. Σ’ αυτούς συμπεριέλαβε τους Σμάιχελ, Καν, Κασίγιας, Μπουφόν και τον Κουρτουά που θα απέχει απόψε λόγω τραυματισμού.

Ο Βενσάν Κομπανί αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες που μπορούν να κρίνουν την έκβαση του αγώνα. Μεταξύ άλλων ανέφερε τον διαιτητή – «ελπίζω να μη συμβεί» –, την ατομική ποιότητα, τη συλλογική ένταση και τη θέληση να ξεπεράσουν οι παίκτες το φράγμα του πόνου.

Η νίκη της δυνάμει πρωταθλήτριας Γερμανίας στο Μπερναμπέου (1-2) ήταν η 23η εκτός έδρας σε νοκάουτ αναμετρήσεις στο Κύπελλο Πρωταθλητριών/Τσάμπιονς Λιγκ. Στις προηγούμενες 22 φορές μόνο μία δεν κατάφερε να προκριθεί, το 2010 όταν ηττήθηκε στο Μόναχο από την Ιντερ με 3-2.

Η Ρεάλ πάντως παραμένει αήττητη στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας στις τέσσερις τελευταίες επισκέψεις της και αν δεν ηττηθεί ούτε απόψε θα ισοφαρίσει το ρεκόρ των Βέρντερ Βρέμης και Κολωνίας.

Ο Αλβαρο Αρμπελόα προτίθεται να ανακατέψει την τράπουλα τοποθετώντας σε ρόλο ανασταλτικού χαφ τον Βαλδέρδε και στα χαφ τον Χάισεν για να ελέγχει τον ρυθμό των μέσων της Μπάγερν που οργίασαν στο Μπερναμπέου.

Ο Εμπαπέ δεν θα φορά μάσκα μετά τον τραυματισμό του πάνω από το φρύδι στο τελευταίο ματς με την Τζιρόνα, αλλά το σημείο θα είναι μπανταρισμένο.

Για όσους γνωρίζουν τα εσωτερικά θέματα της Ρεάλ δεν αποτελεί έκπληξη ο αποκλεισμός από την αποστολή του Ραούλ Ασένθιο. Ο νεαρός αμυντικός προσποιήθηκε τον τραυματία πριν από μερικές ημέρες, κάτι που έγινε αντιληπτό από τον Αρμπελόα και έκτοτε έχει γράψει το όνομά του στα μαύρα κατάστιχα.