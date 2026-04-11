Πρέπει να υπάρχει σαφήνεια σε μια προσπάθεια ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ όταν ολοκληρωθεί η «θερμή» περίοδος του πολέμου, δηλώνει στη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας Μάργκους Τσάκνα. Ο εσθονός αξιωματούχος επισημαίνει επίσης σχετικά με τις απειλές Τραμπ για απόσυρση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ ότι οι νατοϊκοί εταίροι θα πρέπει να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Ο Τραμπ απείλησε ότι θα αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ. Ποια είναι η αντίδρασή σας;

Πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι και ήρεμοι. Υπάρχει πολιτική πίεση λόγω της κατάστασης στο Ιράν. Οι ΗΠΑ χρειάζονται το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη χρειάζεται το ΝΑΤΟ. Και αυτή δεν είναι, φυσικά, πλέον μια άνευ όρων σχέση, αλλά ας παραμείνουμε ψύχραιμοι και πρέπει να επικοινωνήσουμε με τους φίλους μας στις ΗΠΑ.

Πρέπει η Ευρώπη να εμπλακεί στον πόλεμο στο Ιράν και στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ;

Αν οι ΗΠΑ χρειάζονται την υποστήριξη και τη βοήθεια των συμμάχων τους και αν ρωτήσουν πιο συγκεκριμένα για στρατιωτική υποστήριξη, τότε η Εσθονία είναι έτοιμη να το εξετάσει, επειδή πάντα υποστηρίζουμε τους συμμάχους μας. Αλλά ένα είδος επακριβούς τοποθέτησης για τη στρατιωτική αποστολή ή ποια ακριβώς είναι η επιχείρηση ή ποιοι είναι ακριβώς οι στόχοι δεν έχει υπάρξει. Δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο στο Ιράν.

Υποστηρίζουμε τις ΗΠΑ και επίσης το Ισραήλ για την αποδυνάμωση του ιρανικού καθεστώτος, αλλά δεν είμαστε συνδεδεμένοι με αυτόν τον πόλεμο. Παράλληλα, οι πολίτες μας πληρώνουν υψηλότερη τιμή για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ο εμπορικός διάδρομος είναι πλέον κλειστός.

Επομένως, είναι προς το συμφέρον μας να υπάρξει λύση. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να είναι πιο ακριβείς σχετικά με το τι ακριβώς μπορεί να είναι το είδος υποστήριξης ή βοήθειας. Οι εταίροι του ΝΑΤΟ εξετάζουν το ενδεχόμενο να παράσχουν υποστήριξη εάν ολοκληρωθεί η «θερμή περίοδος», αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι τι είδους δράση χρειάζεται.

Το θέμα της γεωγραφικής επέκτασης της εντολής της αποστολής «Ασπίδες» βρέθηκε πρόσφατα στο προσκήνιο ώστε να συμπεριλάβει και τα Στενά του Ορμούζ. Τι πιστεύετε;

Εχουμε μια νέα κατάσταση, επομένως αφορά μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Η Ερυθρά Θάλασσα χρειάζεται προσοχή και η αποστολή έχει πολύ σαφή εντολή. Πρέπει να είμαστε εκεί. Πρέπει λοιπόν πρώτα να κατανοήσουμε τι μπορεί να γίνει, ποια μπορεί να είναι ίσως και η διπλωματική λύση εάν η πίεση στο Ιράν είναι αρκετά ισχυρή. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει συναίνεση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ σχετικά με την επέκταση της εντολής ή την εκτέλεση νέας αποστολής.

Είδαμε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε βρετανική βάση στην Κύπρο, οι οποίες έφεραν στο προσκήνιο το ζήτημα του Αρθρου 42.7 της ΕΕ.

Εάν τα κράτη-μέλη αισθάνονται ή έχουν σαφή κατανόηση ότι πρέπει να επικαλεστούν αυτό το άρθρο, τότε φυσικά είναι καθήκον μας να συζητήσουμε και στη συνέχεια να δράσουμε. Φυσικά, η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη εάν ένα ή τα άλλα κράτη-μέλη απειλούνται.

Λέγεται ότι ο Πούτιν είναι μεταξύ των κερδισμένων του πολέμου στο Ιράν επειδή πουλάει ενέργεια σε υψηλότερες τιμές. Ποιες συνέπειες βλέπετε για την Ουκρανία λόγω του πολέμου στο Ιράν;

Ο Πούτιν τώρα κερδίζει περισσότερα χρήματα. Πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν, η οικονομική κατάσταση του Πούτιν ήταν κακή, είχαν επιβληθεί περισσότερες κυρώσεις στις εξαγωγές ενέργειας της Ρωσίας, οι οποίες, όπως και τα μέτρα για τον σκιώδη στόλο, αποδίδουν κάποια αποτελέσματα. Η ΕΕ ήταν έτοιμη να υιοθετήσει το 20ό πακέτο κυρώσεων, το οποίο σε μεγάλο βαθμό συνδεόταν με την πλήρη απαγόρευση των ναυτιλιακών υπηρεσιών. Αλλά δυστυχώς η Ουγγαρία το έχει μπλοκάρει, όπως επίσης το δάνειο των 90 δισ. Γνωρίζουμε τον λόγο από τις συνομιλίες μεταξύ του ρώσου ΥΠΕΞ Λαβρόφ και του ούγγρου ΥΠΕΞ Σιάρτο. Πρόκειται για πολύ σοβαρό ζήτημα. Αλλά το δεύτερο πράγμα είναι φυσικά η στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Υπάρχουν επίσης φόβοι ότι μπορεί να υπάρξει διακοπή της προμήθειας όπλων στην Ουκρανία μέσω του PURL.

Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις ή μείωση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία. Αλλά αν η στρατιωτική σύγκρουση στο Ιράν διαρκέσει, καθώς οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν στρατιωτικό υλικό εκεί, μπορεί να επηρεαστεί η Ουκρανία. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στους στόχους του Πούτιν. Συνεχίζει να εξαπολύει βάναυσες επιθέσεις, όχι μόνο στο πεδίο της μάχης, αλλά και εναντίον των πολιτικών υποδομών.

Η Ουκρανία χρειάζεται απεγνωσμένα να συνεχιστεί ο μηχανισμός PURL και επίσης η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει περισσότερες ευθύνες και να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια για το δάνειο των 90 δισ. Επομένως, έχουμε πολλά που πρέπει να κάνει η Ευρώπη, όχι μόνο να ανησυχούμε για το αν οι παραδόσεις των ΗΠΑ θα συνεχιστούν.

Βλέπετε κάποια λύση για το δάνειο;

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα έχει μια σταθερή χρηματοδότηση. Εχει λίγο χρόνο, αλλά όχι πολύ. Αναμένω ότι η Ουγγαρία θα υποχωρήσει μαζί με τους Σλοβάκους. Αλλά, αν δεν συμβεί αυτό, τότε η Επιτροπή θα πρέπει να βρει έναν νόμιμο τρόπο για το πώς μπορούμε πραγματικά να παραδώσουμε τα κεφάλαια.

Μπορεί να αντιμετωπίσουμε ένα οικονομικό σοκ, ειδικά όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό και τις τιμές της ενέργειας. Μπορεί να επηρεαστούν εμμέσως οι αμυντικές δαπάνες των ευρωπαϊκών κρατών;

Οι ευρωπαϊκές χώρες κατανοούν όλο και περισσότερο ότι η συμφωνία για δαπάνες 5% δεν έγινε για να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά για το συμφέρον μας. Αλλά είναι ευθύνη όλων των ευρωπαϊκών χωρών στο ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις δαπάνες. Η οικονομική κατάσταση δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για να μην επενδύσει ό,τι υποσχέθηκε η μία ή η άλλη χώρα.