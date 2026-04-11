«Θα πάρουμε πίσω την πατρίδα μας», υπόσχεται στα πλήθη που συρρέουν στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του ο 45χρονος Πέτερ Μαγιάρ, επίδοξος επόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας. «Τώρα ή ποτέ» είναι το κεντρικό του σύνθημα, αποτυπώνοντας το υψηλό διακύβευμα της 12ης Απριλίου. Παραμονές των βουλευτικών εκλογών, έχει συμπτυχθεί σε ένα επείγον «Τώρα», καθώς η κρίσιμη αναμέτρηση έχει προσλάβει χαρακτήρα δημοψηφίσματος για το μέλλον της χώρας και τον ρόλο της στην Ευρώπη.

Αγνωστος μέχρι το 2024 στο ευρύ κοινό, ο 45χρονος νομικός, ευρωβουλευτής και ηγέτης του κεντροδεξιού αντιπολιτευόμενου κόμματος Tisza έχει μετατραπεί μέσα σε λίγο χρόνο, από πρώην ευνοημένος του αυταρχικού μηχανισμού που έχει στήσει κατά τη 16ετή ηγεμονία του ο ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν, σε διαπρύσιο επικριτή του και σε φορέα αλλαγής.

Εδώ και δύο χρόνια ο Μαγιάρ περιοδεύει ασταμάτητα, και δη στην επαρχία, όπου έχει ισχυρή εκλογική βάση το κυβερνών κόμμα Fidesz. Μέλος της αστικής τάξης της Βουδαπέστης και μακρινός συγγενής του πρώην προέδρου της Δημοκρατίας Φέρεντς Μάντλ, στηλιτεύει τη διεφθαρμένη ελίτ, την κακή κατάσταση της οικονομίας και την αποτυχία της κυβέρνησης να δώσει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των Ούγγρων. Υπόσχεται εκδημοκρατισμό, μεταρρυθμίσεις, αποδέσμευση των «παγωμένων» (λόγω παραβιάσεων του κράτους δικαίου) κονδυλίων της ΕΕ και επένδυσή τους στις υποχρηματοδοτούμενες δημόσιες υπηρεσίες. Δεσμεύεται να καταστήσει ξανά την Ουγγαρία αξιόπιστο μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Δεν διαφοροποιείται ωστόσο από τον Ορμπαν στην αυστηρή μεταναστευτική πολιτική.

Είναι επίσης αντίθετος στην παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και στην ταχεία ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Μαγιάρ ακούγονται ουγγρικά λαϊκά τραγούδια και ο ίδιος ανεβαίνει στη σκηνή ανεμίζοντας την ουγγρική σημαία. Ιδιαίτερα ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προβάλλει την εικόνα του σκληρού, αρρενωπού ηγέτη. «Οι πραγματικοί ένοχοι κρύβονται πίσω από γυναικείες φούστες» είχε πει το 2024, όταν δημοσιοποίησε ηχητικό ντοκουμέντο στο οποίο η τότε άρτι παραιτηθείσα (λόγω σκανδάλου) υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην σύζυγός του, Γιούντιτ Βάργκα, αποκάλυπτε κυβερνητικές παρεμβάσεις σε μια μεγάλη υπόθεση διαφθοράς. Πρόκειτο για συνομιλία που ο Μαγιάρ είχε καταγράψει κρυφά στο σπίτι τους το 2023, λίγο πριν από το διαζύγιό τους (η Βάργκα τον κατηγορεί για ενδοοικογενειακή βία).

Το ηχογραφημένο υλικό προκάλεσε πολιτικό σεισμό στη Βουδαπέστη και ανέδειξε τον Μαγιάρ ως το νέο πρόσωπο της κατακερματισμένης ουγγρικής αντιπολίτευσης. Μόλις τέσσερις μήνες, στις ευρωεκλογές, εκτόξευσε στο 30% τα ποσοστά του Τisza, ενός σχεδόν αδρανούς κόμματος, τα ηνία του οποίου μόλις είναι αναλάβει.

Σήμερα, έχει άνετο προβάδισμα στις ανεξάρτητητες δημοσκοπήσεις, προσελκύοντας ψηφοφόρους ακόμη και από τον κεντροαριστερό χώρο. Οχι ως Μαγιάρ, αλλά ως ο αντι-Ορμπάν υποψήφιος. «Ομως ακόμη και μεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν την προσπάθειά του να ανατρέψει ένα καθεστώς που αποκαλεί διεφθαρμένο και αυταρχικό, παραμένει μια βαθιά πολωτική φυσιογνωμία», αναφέρει το Politico, βασιζόμενο σε συνεντεύξεις συμμάχων, αντιπάλων, υποστηρικτών και επικριτών του νέου ηγέτη της ουγγρικής αντιπολίτευσης.

Ο επιχειρηματίας Ντέζο Φάρκας, πρώην στέλεχος του Tisza, κάνει λόγο για μια όλο και πιο «τοξική» κουλτούρα στο κόμμα, «βασισμένη στην αφοσίωση», παρόμοια με το σύστημα του Fidesz. «Αλαζόνα», «εγωκεντρικό» και «μοχθηρό» χαρακτηρίζει τον Μαγιάρ ο Πέτερ Μάρκι-Ζάι, υποψήφιος της αντιπολίτευσης για την πρωθυπουργία το 2022. «Δεν ψηφίζουμε υπέρ του Tisza, ψηφίζουμε κατά του Fidesz», υπογραμμίζει η Τίμεα Σαμπό, βουλευτής των Πράσινων. «Σε αυτό το σημείο», λέει, «οι Ούγγροι θα ψήφιζαν μια κατσίκα αν ήταν αντίπαλος του Ορμπαν»…