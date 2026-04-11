Με αφορμή τις ημέρες του Πάσχα, η Αναστασία Καρβουνιάρη, Vet Nurse & Cat Friendly Vet Nurse Certified by ISFM, σε συνεργασία με το yourVET clinic, δίνει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» σαφείς οδηγίες προς τους κηδεμόνες κατοικίδιων, προκειμένου να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις για την υγεία των ζώων.

Το πασχαλινό τραπέζι είναι μια από τις πιο έντονες στιγμές της ελληνικής οικογένειας. Για τα κατοικίδια, όμως, μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο. Κάθε χρόνο καταγράφονται περιστατικά με σκύλους και γάτες που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας επειδή κατανάλωσαν «λίγο από όλα».

Ο βασικός κανόνας είναι σαφής: τα φαγητά του πασχαλινού τραπεζιού δεν είναι κατάλληλα για ζώα. Ακόμη και μικρές ποσότητες μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα, γι’ αυτό η ασφαλέστερη επιλογή είναι να μη δίνουμε τίποτα.

Ιδιαίτερα επικίνδυνα είναι τα μαγειρεμένα κόκαλα, που μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό ή απόφραξη στο έντερο. Το κρεμμύδι και το σκόρδο είναι τοξικά, ενώ τα λιπαρά κρέατα, οι πέτσες και τα υπολείμματα μπορεί να οδηγήσουν σε παγκρεατίτιδα. Τα καρυκευμένα και αλατισμένα φαγητά επιβαρύνουν τον οργανισμό, ενώ σοκολάτα, γλυκά, τσουρέκια και ζύμες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές γαστρεντερικές διαταραχές ή και τοξικότητα. Ακόμη και τα βαμμένα αυγά ή τα τσόφλια τους δεν είναι ασφαλή.

Τα πιο συχνά συμπτώματα περιλαμβάνουν εμετό, διάρροια, λήθαργο ή έντονη δυσφορία. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί απόφραξη ή οξεία φλεγμονή του παγκρέατος.

Αν θέλουμε να προσφέρουμε κάτι, μπορούμε να δώσουμε μικρή ποσότητα άπαχου, καλά ψημένου κρέατος χωρίς καρυκεύματα και λίπος ή ειδικές λιχουδιές για κατοικίδια. Σε κάθε περίπτωση, η κανονική τους τροφή είναι η ασφαλέστερη επιλογή.

Η πρόληψη είναι καθοριστική: δεν αφήνουμε φαγητό εκτεθειμένο, κλείνουμε καλά τα σκουπίδια, ενημερώνουμε τους καλεσμένους να μην ταΐζουν το ζώο και το κρατάμε απασχολημένο με δική του λιχουδιά ή παιχνίδι. Παράλληλα, είναι σημαντικό να έχουμε διαθέσιμο το τηλέφωνο του κτηνιάτρου.

Ανοιξη και παράσιτα

Το Πάσχα συμπίπτει με την άνοιξη, περίοδο κατά την οποία αυξάνεται σημαντικά η παρουσία εξωπαρασίτων. Ψύλλοι, τσιμπούρια και σκνίπες κάνουν την εμφάνισή τους και αποτελούν σοβαρή απειλή για την υγεία των ζώων.

Μετά τον χειμώνα, η απότομη αύξηση της έκθεσης μπορεί να οδηγήσει σε μετάδοση νοσημάτων όπως η ερλιχίωση και η μπαμπεσίωση από τσιμπούρια, αλλά και σε δερματικά προβλήματα από ψύλλους. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο κίνδυνος λεϊσμανίωσης (καλααζάρ), που μεταδίδεται μέσω σκνιπών.

Η προστασία πρέπει να είναι συνεχής και ολοκληρωμένη. Ξεκινάμε εγκαίρως πλήρη εξωπαρασιτική κάλυψη χωρίς «κενά» μεταξύ των εφαρμογών. Επιλέγουμε σκευάσματα που καλύπτουν και τις σκνίπες, όχι μόνο ψύλλους και τσιμπούρια. Χρησιμοποιούμε αμπούλες, αντιπαρασιτικά κολάρα και, όπου χρειάζεται, απωθητικά σπρέι. Υστερα από κάθε βόλτα ελέγχουμε το ζώο, ενώ καλό είναι να περιορίζουμε τις εξόδους σε ώρες που δραστηριοποιούνται οι σκνίπες, όπως το σούρουπο και η νύχτα.