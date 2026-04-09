Την κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έστειλαν σαφές μήνυμα στους ανταγωνιστές τους: Τρέμετε! Δεν νίκησαν απλώς τους «αιώνιους» της Ισπανίας, τους… ποδοπάτησαν ξεδιπλώνοντας στο γήπεδο όλες τις αρετές που διαθέτουν τα πολύ ποιοτικά και πολύ διαφημισμένα ρόστερ τους.

Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, ειδικά για τον Παναθηναϊκό, που έκανε στη Βαρκελώνη το καλύτερο φετινό παιχνίδι του. Και έδειξε για πρώτη φορά τούτη τη σεζόν στην πράξη τις πραγματικές δυνατότητες που όλοι γνωρίζαμε εξαρχής ότι διαθέτει στα χαρτιά το πολύ πλούσιο έμψυχο δυναμικό του, αλλά τις… έκρυβε.

Στιβαρός στην άμυνα (αν δεν «έσβηνε» εντελώς στο τελευταίο πεντάλεπτο, θα είχε δεχθεί λιγότερους από 70 πόντους) και στην επίθεση… Λερναία Υδρα. Με τον φοβερό και τρομερό Οσμάν να δίνει το σύνθημα και τον Λεσόρ να κάνει την πρώτη πραγματικά σπουδαία εμφάνισή του μετά την επιστροφή από τον τραυματισμό του.

Ο Παναθηναϊκός σκόραρε 93 πόντους με τον Ναν να πετυχαίνει μόλις 14 κι αυτό λέει πολλά. Λέει επίσης ότι όλοι οι παίκτες έχουν συνειδητοποιήσει πως πρέπει να βγουν μπροστά και τούτο είναι πολύ κρίσιμο υπό τις παρούσες περιστάσεις. Με δύο νίκες στα παιχνίδια που απομένουν ο Παναθηναϊκός «κλειδώνει» την εξάδα και τα πλέι οφ, ενώ μπορεί να αποκτήσει και πλεονέκτημα έδρας αν η Φενέρμπαχτσε νικήσει τη Ρεάλ και ο Ολυμπιακός και η Μακάμπι τη Χάποελ στη συνέχεια.

Ο Ολυμπιακός μετά τη Φενέρμπαχτσε συνέτριψε στο ΣΕΦ και τη Ρεάλ. Σαφές το μήνυμα απέναντι στους δύο βασικούς ανταγωνιστές του, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους. Είναι ξεκάθαρο πως οι Ερυθρόλευκοι δεν γίνεται να χάσουν στο γήπεδό τους από κανέναν κι αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως με δεδομένο το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, δεν γίνεται να χάσουν και την πρόκριση στο φάιναλ φορ, όποιον κι αν βρουν απέναντί τους.

Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ βρίσκονται σε… ημιάγρια κατάσταση, όμως το μεγάλο ατού του Ολυμπιακού αποκαλύπτεται με την περίπτωση του Ντόντα Χολ. Ο Αμερικανός όχι μόνο δεν… ξενέρωσε μετά την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς, που τον υποβίβασε σε πέμπτο ψηλό του ρόστερ, αλλά όποτε παίζει είναι παραπάνω από θετικός και βοηθά πολύ. Κι αυτό πιστώνεται στον ίδιο, αλλά και στον Γιώργο Μπαρτζώκα, που έχει πείσει τους παίκτες του να θέσουν το εγώ τους στην υπηρεσία της ομάδας. Δεν είναι εύκολο ούτε δεδομένο κάτι τέτοιο.