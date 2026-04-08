Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά είναι ο MVP στη νίκη της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού γιατί πέτυχε ένα γκολ που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στην οικονομία του πρωταθλήματος, αλλά δεν είναι το μόνο πρόσωπο που ξεχώρισε το βράδυ της Κυριακής για την Ένωση.

Για την ακρίβεια ήταν αρκετοί, αλλά μόνο ένας άγγιξε σχεδόν το τέλειο στην απόδοσή του υψώνοντας τείχος στην άμυνα της Ενωσης. Ο λόγος για τον Φιλίπε Ρέλβας που για ακόμη μία φορά απέδειξε πως είναι ποδοσφαιριστής υψηλού επιπέδου. Ο Πορτογάλος στόπερ δεν είναι απλά η καλύτερη καλοκαιρινή μεταγραφή του Δικεφάλου μαζί με τον Ραζβάν Μαρίν, αλλά είναι και ο παίκτης με τη μεγαλύτερη εξέλιξη μέσα στη σεζόν.

Από τις πρώτες του κιόλας εμφανίσεις είχε δείξει πως διαθέτει κάποια εξαιρετικά στοιχεία, αλλά μέσα στο 2026 έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Τα νούμερά του στο «Γ. Καραϊσκάκης» είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακά, αν σκεφτεί μάλιστα κανείς ποια ομάδα είχε απέναντί του, ποιους επιθετικούς είχε να αντιμετωπίσει και πόσο έχει υποφέρει από αυτούς η ΑΕΚ κατά το – όχι και τόσο μακρινό – παρελθόν. Σε αυτό το παιχνίδι, λοιπόν, ο Ρέλβας έδωσε συνολικά δέκα μονομαχίες με τους παίκτες των Ερυθρόλευκων. Από αυτές βγήκε νικητής στις εννιά. Για την ακρίβεια, είχε 8/9 εναέριες, σχεδόν ανίκητος δηλαδή ψηλά (φήμη που τον συνόδευε από την Πορτογαλία) και 1/1 στις μονομαχίες εδάφους. Στοιχεία που δείχνουν μεταξύ άλλων πως πέρα από δυνατό παιδί, έχει και εξαιρετικές τοποθετήσεις.

Για τη μαχητικότητά του εξάλλου, αρκεί να δει κανείς τη φωτογραφία του με τα αίματα από το πρώτο ημίχρονο. Επίσης είχε 20/25 πάσες, δείγμα της ικανότητάς του με την μπάλα στα πόδια, γιατί μπορεί ο Ολυμπιακός να μην πιέζει όπως πίεζε πέρσι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο να κυκλοφορήσεις την μπάλα στην άμυνά σου απέναντί του. Τέλος, κατέγραψε 13 απομακρύνσεις και έξι ανακτήσεις μπάλας. Και κάπως έτσι μπορεί να εξηγηθεί ως έναν βαθμό το γιατί ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε τη χειρότερή του εμφάνιση επιθετικά τα τελευταία χρόνια στην έδρα του. Δεν συνέβαλε σε αυτό μόνο ο Ρέλβας, αλλά ήταν ένα καθοριστικός παράγοντας.

Επιπρόσθετα, παρότι ο Μουκουντί δεν ήταν το ίδιο αποτελεσματικός σε αυτό το ματς, είναι σημαντικό πως έπαιξαν οι δυο τους στο κέντρο της άμυνας, γιατί στην ήττα της ΑΕΚ τον Οκτώβριο παρτενέρ του Ρέλβας ήταν ο Βίντα. Ο Κροάτης δεν ήταν καλός σε εκείνο το ματς, έκανε και το πέναλτι που άνοιξε τον δρόμο του Ολυμπιακού προς τη νίκη, σε ένα βέβαια γενικότερα πολύ κακό βράδυ για την Ένωση. Εκτοτε ο Βίντα έχει βοηθήσει πολύ όποτε χρειάστηκε να παίξει σε Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά τότε με την ΑΕΚ υπό κατασκευή ακόμη, ήταν κομβικό ότι είχε σπάσει το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας επειδή ο Μουκουντί είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Σε κάθε περίπτωση η Ενωση δικαιώνεται για την απόφασή της να δώσει περίπου 3,5 εκατ. ευρώ στην Γκιμαράες για να αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή που είχε προλάβει να κάνει μόλις έντεκα συμμετοχές σε έξι μήνες με την προηγούμενη ομάδα του.

Η εξομολόγηση του Νίκολιτς

Τέλος, χθες συμπληρώθηκαν 27 χρόνια από το ταξίδι ειρήνης της ΑΕΚ στο Βελιγράδι για το φιλικό με την Παρτιζάν, με τον 20χρονο τότε Μάρκο Νίκολιτς να είναι μέσα στο γήπεδο, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξη στο Μουσείο Ιστορίας της ομάδας και να δηλώνει «Για πάντα βαθιά ευγνωμοσύνη στην ΑΕΚ». Ο σέρβος τεχνικός μίλησε για εκείνη τη δύσκολη περίοδο, για τα συναισθήματά του ενώ τόνισε πως «αποτελεί ακόμα μυστήριο πώς οι οπαδοί της ΑΕΚ κατάφεραν να φτάσουν με πούλμαν μέχρι το Βελιγράδι καθώς τα σύνορα ήταν κλειστά με τη χώρα σε πόλεμο».