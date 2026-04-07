Βράδυ Κυριακής στη γεμάτη αίθουσα της συνέντευξης Τύπου, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλησε λες να χωρέσει όλες τις απαντήσεις στα πάντα μετρημένα λόγια του.

Είχε μείνει στα αποδυτήρια με τους ποδοσφαιριστές του ο Βάσκος παραπάνω από μισή ώρα με τη λήξη του ντέρμπι, για μια «όσα λένε οι άντρες μεταξύ τους» κουβέντα.

Και ήταν πλέον έτοιμος για την επόμενη. Η βάσανος των ερωτήσεων έπειτα από μια ακόμη παρτίδα σαν… νόμος του Μέρφι: «Οταν κάτι μπορεί να πάει στραβά, όλα θα πάνε στραβά».

Ηθελε νίκη επί της ΑΕΚ να προσπεράσει ο Ολυμπιακός στην εκκίνηση των play offs. Να διαγράψει τα προηγούμενα. Να πάρει το πάνω χέρι στην υπόθεση τίτλος.

Βρέθηκε ηττημένος και αγκαλιά με ένα αρνητικό ρεκόρ κοντά εξήντα χρόνων. Είχε λέει να συμβεί από το 1970 να μη σκοράρει στην έδρα του, τρία σερί παιχνίδια (12.04.1970 Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 0-0, 11.05.1970 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1, 24.05.1970 Ολυμπιακός – Προοδευτική 0-0).

Μεταξύ μας; Το χειρότερο δεν ήταν καν το αποτέλεσμα, αλλά η εικόνα έπειτα από 15 ημέρες διακοπής. Η ομάδα που μέσα στη χρονιά «χτυπήθηκε» με τη Ρεάλ και την Αρσεναλ. Που επικράτησε της Μπάγερ Λεβερκούζεν και του Αγιαξ.

Η περσινή πρωταθλήτρια με τον ίδιο κορμό και το ακριβότερο ρόστερ της χώρας. Εκείνη που για τρίτη φορά μέσα στο 2026, σπίτι της, δέχεται ένα γκολ στην αρχή και «παγώνει» σαν ελάφι μπροστά στα φώτα του αυτοκινήτου.

«Είναι αλήθεια ότι δεν παίζουμε καλά. Δεν είμαστε επιθετικοί και δυνατοί. Ούτε δύσκολος αντίπαλος για κανέναν» έκανε την αρχή. Και όταν άκουσε εκείνη τη θεωρία για το «προβλέψιμο» της τακτικής του, ήταν αφοπλιστικός.

«Δεν μπορεί να μας κατάλαβαν ύστερα από δύο χρόνια. Εμείς από τον δεύτερο μήνα δείχναμε πώς παίζουμε. Δεν φταίει αυτό». Ευθύς και παρακάτω. Ως το διά ταύτα.

«Οι περισσότεροι παίκτες είναι διαφορετικοί όσον αφορά στην απόδοσή τους και η ευθύνη είναι του προπονητή». Κοινώς πρόβλημα αποκλειστικά του γκρουπ. Αρα πρόβλημα δικό του.

Αλλος

Δύο βράδια πριν ο Βάσκος ήταν λες άλλος άνθρωπος. Επειτα από την προπόνηση της Παρασκευής ένιωθε πως η ομάδα του πατά καλά. Οτι είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στην πρόκληση της αφετηρίας των play offs που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε… μισό πρωτάθλημα.

Και ήταν και κάτι ακόμη που τον έκανε να νιώθει όμορφα. Η άφιξη της οικογένειάς του. Ο μεγάλος του γιος έφτανε στην Αθήνα με τη σύζυγο. Ο παππούς Μέντι ήξερε ότι την Κυριακή στις κερκίδες θα είναι και τα δύο εγγονάκια του.

Πού να φανταστεί πως θα γίνονταν μάρτυρες στην πιο δύσκολη στιγμή του, αυτούς τους 26 μήνες στον ερυθρόλευκο πάγκο. Η χειρότερη εμφάνιση της χρονιάς, στο χειρότερο momentum.

Και ακόμη αυτό το γκολ από το.. .πουθενά του Γιουσούφ Γιαζίτζι στο 90+8′ που θα άλλαζε την ιστορία; Οφσάιντ του καλύτερου της αναμέτρησης, Λορέντσο Πιρόλα από το VAR.

Οχι, δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Δεν θα ήταν και ποινικό αδίκημα όμως να έβγαζε αυτό το δύσκολο βράδυ με μια ισοπαλία. Σταθερά όμως καιρό τώρα, φυσάει κόντρα. Και πλέον πλάτη στον τοίχο.

Με την ευκαιρία; Ισως ο πιο αδικημένος του ρόστερ στην ισοτιμία «γκολ + ασίστ/χρόνος συμμετοχής + ευκαιρίες» τούρκος μεσοεπιθετικός έδειξε πως θα μπορούσε να είναι μια λύση, νωρίτερα. Αλλά και αυτή είναι κουβέντα κατόπιν εορτής.

Ως εδώ

Ο ταπεινός Λάζαρος Ρότα που πέρσι υπέφερε στα ίδια μέρη ξανά και ξανά στα Ολυμπιακός – ΑΕΚ έκανε «αλλαγή» τον Ποντένσε στο 58΄ με την αίσθηση ότι… άργησε κιόλας.

Ο Πενράις, αναπληρωματικός του Πήλιου, έστειλε τον Ζέλσον Μαρτίνς στον πάγκο στο 71΄. Δύο εξτρέμ που κοστίζουν… τρία-τέσσερα ρόστερ ομάδων Super League σε πρόσθεση.

Και εκτροχίασε ο γερόλυκος Ρομπέρτο Περέιρα τον συνήθως σημαντικό σε ντέρμπι Ροντινέι. Και ο μόνος που αντικαταστάθηκε γιατί πήρε μια «κίτρινη» στις μονομαχίες ήταν ο Ντάνι Γκαρθία κ.λπ. Το θέμα δεν ήταν ποιοι θα έπαιζαν καλά, αν επιλέγονταν.

Το θέμα ήταν ποιοι το έκαναν. Πιο σωστά; Το θέμα είναι ότι έρχεται πέραν τούδε και εκείνοι που εάν και εφόσον θα κάνουν τη δουλειά: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός και ΑΕΚ – ΠΑΟΚ στις 19/4 στη δεύτερη πράξη και είτε οι Ερυθρόλευκοι θα συνέλθουν είτε θα μπλέξουν για τα καλά.

Από τα νοκάουτ του Champions League και την άνεση δύο σερί καλοκαιριών δίχως προκριματικά να ψάχνουν κατάταξη και… καλεντάρι.

«Με αυτή την εικόνα δεν μπορούμε να συζητήσουμε τίποτα» ήταν μια ακόμη ατάκα του κόουτς. Αυτή χθες το πρωί στον Ρέντη, ακούγοντας από τους ποδοσφαιριστές του να μιλούν για αντίδραση.

Ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται λόγια. Πράξεις χρειάζεται. Και μια σωστή απάντηση στην επόμενη ερώτηση. Πώς θα αντιδράσει πέραν τούδε. Σήμερα ο Βάσκος δεν θέλησε να αλλάξει τη ρουτίνα.

Εδωσε ρεπό. Το ίδιο και το Σαββατοκύριακο για τις γιορτές. Δεν προκρίνει υπερβολές. Ξέρει καλά όμως ότι πλέον δεν υπάρχει άλλο δικαίωμα στο λάθος. Ηταν ως εδώ…