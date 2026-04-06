Με μια πένθιμη πομπή χιλιάδων ανθρώπων στους δρόμους του Μεσολογγίου, ως ελάχιστο φόρο τιμής στους ήρωες της Εξόδου, κορυφώθηκαν χθες οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επετείου των 200 ετών από την Εξοδο του Μεσολογγίου. Ενός γεγονότος που σημάδεψε την ιστορία της Ελλάδας, συγκλόνισε την Ευρώπη ξεσηκώνοντας κύματα φιλελληνισμού, ενέπνευσε ζωγράφους, ποιητές, λογοτέχνες και άφησε στη συλλογική μνήμη τους Εξοδίτες ως «ηττημένους σε αυτή τη ζωή, αλλά νικητές της Ιστορίας», όπως έγραψε ο Βίκτωρ Ουγκό.

Στο επίκεντρο της πομπής βρέθηκε η Ιερή Εικόνα των Ελεύθερων Πολιορκημένων πλαισιωμένη από την Προεδρική Φρουρά ενώ είχε προηγηθεί η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, η οποία τελέστηκε, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου. Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αρχηγοί κομμάτων και άλλα πολιτικά πρόσωπα.

«Η δόξα της πολιορκίας του Μεσολογγίου δεν στεφανώνει τους βαρβάρους εισβολείς, στεφανώνει τους ελεύθερους πολιορκημένους που έκαναν πράξη με την αυτοθυσία και τον ηρωισμό τους, το Ελευθερία ή Θάνατος», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Κοσμοσυρροή

Οι εκδηλώσεις για την ιστορική επέτειο ξεκίνησαν από τις 9 Μαρτίου και το τελευταίο διήμερο κορυφώθηκαν με τρισάγιο στον Κήπο των Ηρώων, κατάθεση στεφάνων, με τον 78ο Δρόμο Θυσίας της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου και με δρώμενα, όπως την αναπαράσταση της ανατίναξης της πυριτιδαποθήκης μετά την εισβολή των Τούρκων στην πόλη με τη θυσία του δημογέροντα Χρήστου Καψάλη και άλλων 400 Μεσολογγιτών.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχε ολόκληρη η πόλη του Μεσολογγίου, ο Δήμος, μαθητές, φορείς, Φιλαρμονικές, σύλλογοι, Μουσεία, καλλιτέχνες, η Βιβλιοθήκη της Βουλής, ξένες Πρεσβείες αλλά και χιλιάδες άνθρωποι που επισκέφθηκαν την πόλη για να συμμετάσχουν στον εορτασμό.