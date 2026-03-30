Η Ιταλία έχει μερικές από τις ωραιότερες, ίσως τις ωραιότερες, πόλεις στον κόσμο. Είτε επισκεφθείς τις μεγάλες πόλεις, όπως η μαγευτική Ρώμη, το Μιλάνο της μόδας και της αρχιτεκτονικής, το Τορίνο των μεγάλων επιχειρηματιών, είτε τα κοσμοπολίτικα spots ή γοητευτικά, γραφικά μέρη στο «τακούνι» της χώρας.

Στο Οτράντο, κοντά στα ελληνόφωνα χωριά που «ταξιδεύουν» το μυαλό, υπάρχει στην ύπαιθρο ένα έργο του διεθνούς έλληνα εικαστικού Κώστα Βαρώτσου, φιλοτεχνημένο το 2012. Ενα τεράστιο καράβι που είχε συνδεθεί με μια τραγωδία στη θάλασσα. Οι επισκέπτες μένουν εκστατικοί μπροστά του.

Η Ιταλία των μεγάλων, εμβληματικών μουσείων, των υπερδιάσημων ζωγράφων, των αριστουργημάτων της αρχιτεκτονικής αλλά και της θεσπέσιας μουσικής.

Η Ιταλία, της οποίας οι τεράστιοι συνθέτες έχουν δημιουργήσει μερικές από τις καλύτερες όπερες, όπως η «Αννα Μπολένα», η οποία είχε πρεμιέρα πριν από λίγες βραδιές στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος.