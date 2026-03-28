Από τη μια ένα ρεκόρ από εκείνα που δεσπόζουν στα βιογραφικά ενός πορτιέρο: 17 από τα 26 ματς πρωταθλήματος δίχως παθητικό. Διά χειρός Κωνσταντή Τζολάκη. Κανονική επίδειξη ικανοτήτων. Και από την άλλη; Εντεκα χαμένοι βαθμοί στον δεύτερο γύρο, απλωμένοι σε πέντε διαφορετικά ματς από τον Δεκέμβρη ως το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Ολα με παρονομαστή ότι η επίθεση δεν σκόραρε. Μια παράξενη συνθήκη «μηδέν» που με έναν τρόπο χαρακτηρίζει την ως τώρα Super League προσπάθεια του πρωταθλητή Ολυμπιακού.

Ναι, μοιάζει παράδοξο. Συνώνυμο του γκολ οι Ερυθρόλευκοι. Και βέβαια μια ομάδα που παραδοσιακά τη συναντάς στην κορυφή όλων εκείνων των κατηγοριών της στατιστικής που αφορούν τη δημιουργία και την εκτέλεση. Φέτος όμως είναι κάπως αλλιώς.

Ολοκλήρωσαν την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος έχοντας ως βασικό δομικό υλικό την ανασταλτική λειτουργία τους και τη δεύτερη καλύτερη άμυνα στην ιστορία τους. Και την ίδια στιγμή παρότι στην επίθεσή τους κυριαρχούν ο πρώτος (Αγιούμπ Ελ Κααμπί 17 γκολ) και ο τρίτος (Μεντί Ταρέμι 10 γκολ) σκόρερ του πρωταθλήματος, χάθηκε το πλεονέκτημα για το 49ο από την αφλογιστία.

Αρης – Ολυμπιακός 0-0, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1, Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0, Ολυμπιακός – ΑΕΛ 0-0 στον πεντάλογο των έντεκα χαμένων βαθμών του δεύτερου γύρου που έριξαν τους Ερυθρόλευκους στη δεύτερη θέση του πίνακα, με δύο λιγότερους βαθμούς από την ΑΕΚ και έναν παραπάνω από τον ΠΑΟΚ. Και όλα αυτά από την ομάδα που με 495 τελικές (19 ανά ματς) πυροβολούσε πιο γρήγορα και από την σκιά της.

Η πρωτοπόρος ΑΕΚ είχε 100 τελικές λιγότερες. Ο ΠΑΟΚ 130 λιγότερες. Και όμως και οι δύο Δικέφαλοι όπως και ο Λεβαδειακός που τερμάτισε 5ος σκόραραν περισσότερο από τους Πειραιώτες στη Super League. Εκεί όπου η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σταμάτησε στα 45 γκολ (1,7 ανά ματς).

Καταλαβαίνει λοιπόν ο καθένας, μέσα από αυτή τη διαδικασία, πόσο μεγάλη σημασία απέκτησε η ικανότητα των Πειραιωτών ανασταλτικά.

Τα 17 ματς δίχως παθητικό:

Ολυμπιακός – Αστέρας 2-0, Βόλος – Ολυμπιακός 0-2, Ολυμπιακός – Σέρρες 5-0, ΑΕΛ – Ολυμπιακός 0-2, Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0, Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0, Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1, Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0, Αρης – Ολυμπιακός 0-0, Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2, Αστέρας – Ολυμπιακός 0-3, Ολυμπιακός – Βόλος 1-0, Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0, Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0, ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3, Ολυμπιακός – ΑΕΛ 0-0: οι 43 από τους 58 βαθμούς σε ένα πρωτάθλημα που με μόλις 11 γκολ παθητικό οι Ερυθρόλευκοι μοιράζονται τον τίτλο της καλύτερης άμυνας στην Ευρώπη με την Πόρτο (54-11 σε 27 αγώνες οι Δράκοι).

Μοναδική φορά που οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με μικρότερο παθητικό ήταν τη σεζόν 2019-20. Το πρώτο πρωτάθλημα με τον Πέδρο Μαρτίνς, όταν οι Ερυθρόλευκοι στις 26 αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας έμειναν αήττητοι (20 νίκες) με παθητικό μόλις 9 γκολ.

H χρονιά που ο Κωνσταντής Τζολάκης έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα παίζοντας στον τελικό Κυπέλλου (με την ΑΕΚ) και στον προημιτελικό της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ, αλλά και σε ένα ματς play offs του πρωταθλήματος μπαίνοντας ως αλλαγή (κόντρα στον Αρη). Και μιας και ο λόγος για τον διεθνή πορτιέρο; Πέρυσι στα 26 ματς της σεζόν ως τα play offs δέχτηκε 16 γκολ (0,61 ανά ματς). Φέτος, με 11 στα 26, έριξε στα 0,42 γκολ ανά ματς το παθητικό της ομάδας του.