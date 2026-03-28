Το «Lingo», το τηλεπαιχνίδι που έγινε μανία σε 18 χώρες, έρχεται στην Ελλάδα μέσα από τη συχνότητα του Star, από την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 18.25, με παρουσιαστή τον Νίκο Μουτσινά. Πρόκειται για ένα γρήγορο και διασκεδαστικό παιχνίδι λέξεων που συνδυάζει δεξιότητα, ένταση και χιούμορ. Ομάδες αναμετρώνται μεταξύ τους προσπαθώντας να συμπληρώσουν τα κενά και να βρουν τις λέξεις που σχηματίζονται.

Σε κάθε γύρο το χρηματικό έπαθλο αυξάνεται μαζί με τον βαθμό δυσκολίας των συνδυασμών. Η ομάδα που θα καταφέρει να συγκεντρώσει τα περισσότερα χρήματα προκρίνεται στον τελικό για να διπλασιάσει τα κέρδη της. Αν δεν βρει, όμως, τις σωστές λέξεις, κινδυνεύει να φύγει με άδεια χέρια.

Σοκ για περισσότερους από 400.000 συναξιούχους – Απώλειες 888 εκατ. ευρώ μέσα το 2026
e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι και πόσο πληρώνονται έως τις 3 Απριλίου
Fuel Pass, επιδότηση diesel κίνησης και λιπασμάτων – Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης, τα ποσά και οι ημερομηνίες
Ιδιοκτήτες ακινήτων: Πώς να εκμεταλλευτείτε την απαλλαγή φόρου και να νοικιάσετε πιο εύκολα τα κλειστά σπίτια
Πάσχα: Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων
