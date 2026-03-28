Την εξουσιοδότησή της στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) για την πραγματοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) έως 300 εκατ. ευρώ έδωσε χθες, Παρασκευή, η Εκτακτη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της CrediaBank. Οι δύο μεγαλύτεροι μέτοχοι της τράπεζας, δηλαδή η Thrivest Holding (50,17% σήμερα) και το ελληνικό Δημόσιο μέσω του Υπερταμείου (36,16%), δεσμεύθηκαν ενώπιον της ΓΣ να μη συμμετάσχουν στην ΑΜΚ, υπό την αίρεση των επίσημων αποφάσεων των διοικήσεών τους. Με δήλωσή του, ο μεγαλομέτοχος της Thrivest Αλέξανδρος Εξάρχου υπογράμμισε ότι ο στόχος της ΑΜΚ είναι διπλός: (1) η είσοδος νέων μετόχων, κυρίως αλλοδαπών, αλλά και εγχώριων, για να ενισχυθεί ο ιδιωτικός χαρακτήρας της τράπεζας και (2) η αύξηση της διασποράς της μετοχής (free float). Το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ αναμένεται να ανοίξει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, ενώ η τράπεζα έχει ανακοινώσει ότι τρεις νέοι επενδυτές (Fiera Capital, Marbella Investments και Discovery Capital Management) έχουν δεσμευθεί να συμμετάσχουν, καλύπτοντας ποσό συνολικά 110 εκατ. ευρώ.

Με τη διαδικασία της ΑΜΚ αναμένεται να μειωθεί σημαντικά το ποσοστό συμμετοχής της Thrivest, αλλά και του Υπερταμείου, σημείο που προκάλεσε την αντίδραση μικρομετόχων που υποστήριξαν ότι το Δημόσιο θα ζημιωθεί χωρίς να λάβει αντάλλαγμα. Παράλληλα, η ελεύθερη διασπορά της μετοχής (free float) στο Χρηματιστήριο αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, σύμφωνα με τον νόμο για τις εισηγμένες εταιρείες. Στη ΓΣ εκπροσωπήθηκε το 91,16% των μετόχων.