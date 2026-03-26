Πολλές και διαφορετικές αναγνώσεις έχει το πρόγραμμα των πλέι οφ για κάθε ομάδα, αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως στο γήπεδο θα αποδειχθεί για ποιον είναι καλό και για ποιον κακό.

Οσον αφορά την ΑΕΚ, η εκκίνηση τη φέρνει αντιμέτωπη με το πιο δύσκολο από τα έξι ματς που θα δώσει στο μίνι πρωτάθλημα.

Με τον Ολυμπιακό στο Γ. Καραϊσκάκης. Απέναντι δηλαδή στην ομάδα που επί Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ της έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα.

Εδώ λοιπόν είναι και η ευκαιρία για την Ενωση που έχει και το αβαντάζ δύο και τριών βαθμών από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Αν ξεκινήσει με διπλό στο Φάληρο καταλαβαίνει κανείς πως αυτομάτως αλλάζουν οι ισορροπίες και η ΑΕΚ, που τη δεύτερη αγωνιστική θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ, γίνεται φαβορί.

Ετσι όπως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στο φινάλε της κανονικής περιόδου, για τους Κιτρινόμαυρους θα είναι βολικό αποτέλεσμα και η ισοπαλία απέναντι στους Πειραιώτες, ωστόσο πραγματική δήλωση προθέσεων θα αποτελέσει μόνο η νίκη.

Ακόμα και να χάσει όμως η ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι θα έχει την ευκαιρία να πιάσει ξανά κορυφή νικώντας τον ΠΑΟΚ, μιας και ο Ολυμπιακός θα έχει δοκιμασία στη Λεωφόρο. Ενας παράγοντας που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για την Ενωση είναι και το γεγονός ότι θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στην τρίτη και στην τέταρτη αγωνιστική.

Τα πολύ κρίσιμα ματς για τους Πράσινους (φαίνεται πως) είναι τα δύο πρώτα και ειδικά αυτό με τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα.

Αν έπειτα από αυτά τα δύο παιχνίδια δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν τη διαφορά από την τρίτη θέση, τότε μπορεί να υπάρξει απογοήτευση την οποία να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ.

Ολα αυτά είναι θεωρητικά, αλλά μπορούν να διαμορφώσουν καταστάσεις. Πέρυσι ποιος θα μπορούσε άλλωστε να φανταστεί ότι η Ενωση θα έκανε έξι ήττες στα πλέι οφ;

Επιστρέφοντας στο πρόγραμμα, στο κλείσιμο του πρωταθλήματος η ΑΕΚ θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου με τα τωρινά δεδομένα φαντάζει πολύ πιθανό να παίζεται μέχρι και την τελευταία στιγμή ο τίτλος.

Σε όλα αυτά πρέπει να μπει και ο παράγοντας της Ευρώπης για την ομάδα του Νίκολιτς, καθώς είναι κάτι που μπορεί να επηρεάσει και τους υπόλοιπους.

Τη Μεγάλη Πέμπτη, μετά την πρεμιέρα δηλαδή, η ΑΕΚ θα παίξει με τη Ράγιο στο Βαγιέκας για το πρώτο ματς των προημιτελικών του Conference League. Ακολουθεί η Κυριακή του Πάσχα όπου δεν υπάρχει πρωτάθλημα και την Πέμπτη η ρεβάνς με τη Ράγιο στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Τρεις μέρες αργότερα η Ενωση θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ. Το καλό για εκείνη είναι πως δεν θα υπάρξει ταξίδι. Ομως, αν η ΑΕΚ προκριθεί στα ημιτελικά, τότε είναι πολύ πιθανό να κάνει χρήση του δικαιώματός της για αναβολή.

Ο πρώτος ημιτελικός θα είναι στις 30 Απριλίου και ο δεύτερος στις 7 Μαΐου.