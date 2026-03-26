Οταν οι καταστάσεις είναι δύσκολες, είναι η ώρα να βγουν μπροστά οι μεγάλοι παίκτες και ο Χέιζ–Ντέιβις με τον Ναν, με την αύρα που έχουν από το ΝΒΑ, έκαναν τη διαφορά στο ουδέτερο Σαράγεβο στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Dubai BC με 107-104.

Μια νίκη που του ανοίγει διάπλατα την πόρτα της εξάδας και του επιτρέπει να κρατήσει τις ελπίδες του ακόμα και για την τετράδα, πηγαίνοντας προς το φινάλε της κανονικής περιόδου της Euroleague.

«Αν σκεφτεί κανείς εμένα, μαζί με τον Χέιζ-Ντέιβιτς και την επιστροφή του Λεσόρ, είναι τρομακτικό, είμαστε άλλη ομάδα» έλεγε ο Κέντρικ Ναν στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα τον οποίο «καθάρισε» παρέα με τον Χέιζ-Ντέιβις.

Είκοσι δύο πόντους ο ένας, 21 ο άλλος, 24 οι δυο τους μαζί στην τέταρτη περίοδο από τους συνολικά 26 του Παναθηναϊκού σε εκείνο το διάστημα.

Η εικόνα θυμίζει έντονα 2024, όταν οι Πράσινοι πάλευαν να μπουν και πάλι στην εξάδα, αλλά με την ενσωμάτωση του Κέντρικ Ναν πλάι στον Σλούκα εκείνο τον Οκτώβριο άλλαξαν όλα τα δεδομένα, κάτι που μοιάζει να γίνεται και τώρα με τον Χέιζ-Ντέιβις να ανεβάζει ένα σκαλί την ομάδα στον δρόμο προς το φάιναλ φορ της Αθήνας.

Απλά οι Πράσινοι για να φτάσουν πιο εύκολα στον στόχο τους δεν θα πρέπει να συνεχίσουν να… πετάνε το πρώτο ημίχρονο, καθώς και στο Σαράγεβο βρέθηκαν στο -12 πριν καν συμπληρωθούν 15 λεπτά αγώνα και έχοντας δεχθεί ήδη 41 πόντους.

Εκεί τους κράτησε στο ματς ο πιο φορμαρισμένος παίκτης τους εδώ και καιρό, ο – με ρίζες από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη όπου γινόταν ο αγώνας – Τσεντί Οσμάν (23 πόντους, 5/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4/4 βολές).

Μετά στο δεύτερο ημίχρονο και κυρίως στο τελευταία δεκάλεπτο ανέλαβαν δράση ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (22 πόντοι με 7/14 σουτ και 4/4 βολές σε 30 λεπτά συμμετοχής) και ο Κέντρικ Ναν (21 πόντοι με 8/12 σουτ και 3/3 βολές σε 21 λεπτά συμμετοχής).

Εκοψε Χολμς, έφερε Κουζέλογλου

Ολα αυτά την ώρα που ο Παναθηναϊκός «τελείωσε» έναν παίκτη 2,5 εκατ. ευρώ, τον Ρισόν Χολμς, τον οποίο και αποδέσμευσε μετά το θέμα που δημιουργήθηκε με τις αντιδράσεις των δικών του ανθρώπων μετά την ατάκα του Αταμάν πως «κοιμόταν όρθιος» στον αγώνα με την ΑΕΚ.

Μάλιστα οι Πράσινοι αποφάσισαν να διακόψουν τον δανεισμό του 31χρονου πάουερ φόργουορντ/σέντερ Γιάννη Κουζέλογλου στο Μαρούσι για να έχουν μια έξτρα λύση στους ψηλούς πέραν του Ματίας Λεσόρ (που προέρχεται από μακροχρόνιο τραυματισμό), του Κένεθ Φαρίντ (που είναι 36 ετών) και του Ντίνου Μήτογλου (που μπορεί να παίξει σέντερ κατά συνθήκη).

«Ο Ναν έπαιξε απίστευτα στο τελευταίο δεκάλεπτο και βρήκε σκορ. Και οι αντίπαλοί μας όμως έπαιξαν πολύ καλά όπως ο Μούσα και ο Μπέικον που είναι πολύ δύσκολο να τον σταματήσεις, αλλά καταφέραμε και πήραμε αυτή την πολύ κρίσιμη νίκη για εμάς» είπε ο κόουτς του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν.

Οι Πράσινοι υποδέχονται αύριο τη Μονακό και θέλουν να πετύχουν την 4η συνεχόμενη νίκη τους και να βάλουν έναν ακόμα αντίπαλο κάτω από αυτούς στη βαθμολογία.

Μούσα (31 π.), Μπέικον (23 π.) και Καμπεγκέλε (16 π.) ήταν οι κορυφαίοι των γηπεδούχων, με τον τελευταίο πάντως να βρίσκει τον δάσκαλό του στην άμυνα που έπαιξε πάνω του ο Χουάντσο, ο οποίος ήταν κομβικός στο φινάλε του ημιχρόνου όταν η ομάδα του μάζεψε τη διαφορά από το -12 στο τρίποντο.