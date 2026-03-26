«Το νοσηρό και δυσώδες παρακράτος ξηλώνεται μετά την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Και από το χρέος απέναντι στην αλήθεια και τον όρκο για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος, του Συντάγματος και των νόμων δεν μπορούν πια να απουσιάζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλοι αξιωματούχοι. Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει τον νομικό και πολιτικό αγώνα μέχρι τέλους». Η κομματική ανακοίνωση δείχνει πως ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι αποφασισμένος να πιέζει τους γαλάζιους παρακολουθουμένους με το επιχείρημα «η σιωπή είναι συνενοχή».

Βουλή

Ο Σωκράτης Φάμελλος ζητάει να αξιοποιηθεί η δικαστική απόφαση ώστε να ανοίξει πάλι η συζήτηση για τη διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών σε πολιτικό επίπεδο. Αιτείται μία ακόμη συζήτηση στο κοινοβούλιο, δηλαδή. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να «έρθει στη Βουλή να απαντήσει ο ίδιος» ο Πρωθυπουργός για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γιατί, στην ανάλυσή του, φάνηκε και πως η Εξεταστική που έγινε ήταν «στημένη». Κι αυτός, λοιπόν, κατηγορεί ευθέως την κυβερνητική έδρα για συγκάλυψη.

Προθέσεις

Στην ανακοίνωσή του ο Ταλ Ντίλιαν γράφει πως δεν σκοπεύει να γίνει αποδιοπομπαίος τράγος. Δεν χρειαζόταν η προειδοποιητική βολή προς το Μαξίμου, βέβαια, επειδή στην προηγούμενη κιόλας πρόταση επεσήμανε ότι «ο Νίξον έχασε την προεδρία του στην υπόθεση Γουότεργκεϊτ επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει μια επιχείρηση υποκλοπών». Τα κυβερνητικά στελέχη απαντάνε «ένοχος ένοχον ου ποιεί». Ωστόσο, θα μπορούσε κανείς να τους ανταπαντήσει με την αγγλική παροιμία που λέει «αυτός που δικαιολογεί τον εαυτό του, τον κατηγορεί».

Δικαίωση

Η νέα δημόσια τοποθέτηση του Ντίλιαν έφερε και μια δήλωση του πορτ παρόλ του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τον Κώστα Ζαχαριάδη, «όσοι αγωνιστήκαμε από την πρώτη μέρα για να δοθούν απαντήσεις γι’ αυτή τη δυσώδη υπόθεση αργά ή γρήγορα θα δικαιωθούμε κόντρα στον κυνισμό, τη συγκάλυψη και την αδιαφορία». Την καταθέτω στα πρακτικά γιατί υπάρχει ένας όχι και τόσο υπόγειος ανταγωνισμός ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος έχει δώσει την πιο σκληρή μάχη για την ανάδειξη του σκανδάλου και τη λογοδοσία των υπευθύνων.