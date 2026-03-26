Ραγδαίες δικαστικές εξελίξεις, με απρόβλεπτες πολιτικές προεκτάσεις, πυροδοτεί η καθαρογραφή της ιστορικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Μέσα σε 1.930 σελίδες ο πρόεδρος του δικαστηρίου, Νίκος Ασκιανάκης, χαρτογραφεί πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του Predator αναδεικνύοντας κρίσιμες πτυχές που είχαν μείνει εκτός του πεδίου των ερευνών της σοβαρής αυτής υπόθεσης που ακουμπά τη λειτουργία των θεσμών. Με ένα «συμπαγές», όπως χαρακτηρίζεται από νομικούς, σκεπτικό, βάζει τον θεμέλιο λίθο για τη διερεύνηση του αδικήματος κατασκοπείας και στρέφει για πρώτη φορά τον φακό της Δικαιοσύνης όχι μόνο στους τέσσερις ιδιώτες-επιχειρηματίες, που κρίθηκαν ένοχοι σε πρώτο βαθμό για πλημμελήματα, αλλά και σε τρίτα πρόσωπα που από την αποκάλυψη του σκανδάλου μέχρι σήμερα έχουν μείνει στο απυρόβλητο.

«Οποιος βιάστηκε να προβλέψει ότι η υπόθεση των υποκλοπών έκλεισε πριν μιλήσει η Δικαιοσύνη, ας διαβάσει προσεκτικά την απόφαση του δικαστηρίου» έλεγε χαρακτηριστικά στα «ΝΕΑ» πηγή από τον χώρο των δικαστηρίων.

Τα προσωπικά δεδομένα των στόχων

Στο πολυσέλιδο σκεπτικό, που διαβιβάζεται πλέον στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για περαιτέρω έρευνα με βάση τις «συνταγμένες» της απόφασης, προκειμένου να ερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της κατασκοπείας και από πρόσωπα, αναδεικνύεται ο ρόλος της ΕΥΠ, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους υψηλά ιστάμενους κρατικούς αξιωματούχους που αν και στοχοποιήθηκαν έδειξαν απροθυμία να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη ή έστω να παρασταθούν ως απλοί μάρτυρες στη δίκη που προηγήθηκε. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να κριθεί αν ο «φάκελος» για τις τηλεφωνικές υποκλοπές ανατεθεί σε εισαγγελέα Πρωτοδικών ή αν η δικογραφία διαβιβαστεί σε ανώτερο ιεραρχικά εισαγγελικό λειτουργό, στο Εφετείο ή τον Αρειο Πάγο. Σε κάθε περίπτωση ένα μεγάλο ερώτημα στο οποίο ουδείς έχει δώσει απάντηση είναι σε ποια χέρια βρίσκονται απόρρητα ή εμπιστευτικά στοιχεία που ήταν αποθηκευμένα στα κινητά τηλέφωνα των στόχων.

To αδίκημα της κατασκοπείας

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην απόφαση γίνεται ιδιαίτερη μνεία στους υψηλά ιστάμενους κρατικούς αξιωματούχους που είχαν γίνει στόχος παρακολούθησης με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο λειτουργίας του κατασκοπευτικού λογισμικού με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής και την έκταση των δεδομένων που μπορεί να αποσπασθούν σε συνδυασμό με τους αποδέκτες των μηνυμάτων που περιείχαν συνδέσμους επιμόλυνσης με το λογισμικό κατασκοπείας Predator, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Εξωτερικών Νικόλαος Δένδιας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Μιχαήλ Καραμαλάκης και άλλων Υπουργών που χειρίζονται καίρια χαρτοφυλάκια με κρατικά απόρρητα και μυστικές πληροφορίες, αλλά και των απόρρητων κρατικών εγγράφων που ο πρώην Υπουργός και ήδη παριστάμενος προς υποστήριξη της κατηγορίας Χρήστος Σπίρτζης διατηρούσε στην κινητή τηλεφωνική του συσκευή σε ηλεκτρονικά μηνύματα (emails), τα οποία εισφέρθηκαν στα αναγνωστέα έγγραφα και μπορούσαν να υποκλαπούν, καταδεικνύεται ότι ενόψει των νέων στοιχείων πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω και να επανεξετασθεί η τυχόν τέλεση εκ μέρους των κατηγορουμένων και των τυχόν τρίτων συμμετόχων και άλλων αξιόποινων πράξεων, και δη της κατασκοπείας, τουλάχιστον υπό τη μορφή της απόπειρας».

Το κοινό κέντρο ΕΥΠ – Predator

Επιπλέον, στην απόφαση αναδεικνύεται το κοινό κέντρο ΕΥΠ – Predator. Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστικού λειτουργού μόνο συμπτωματική δεν είναι η αποκάλυψη που έγινε διαρκούσης της δίκης από τον Αιμίλιο Κοσμίδη (σ.σ.: πρόκειται για το πρόσωπο από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου εστάλη το μολυσμένο μήνυμα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκη) ότι ο υπάλληλος στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας από όπου του εστάλη η επίμαχη κάρτα συνεργάζεται έναντι αμοιβής με την ΕΥΠ. Η μαρτυρία αυτή σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η εν λόγω κάρτα φορτίστηκε μέσω ΑΤΜ υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στην Αγία Παρασκευή, κοντά δηλαδή στις κτιριακές υποδομές του ΚΕΤΥΑΚ, εντός του οποίου μάλιστα φέρεται να έχει εντοπιστεί όχημα της εταιρείας Krikel, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι «συντρέχουν επαρκή στοιχεία και ως εκ τούτου πρέπει να διερευνηθεί η τυχόν ευθύνη και συμμετοχική δράση αυτού αλλά και τυχόν λοιπών τρίτων εμπλεκόμενων προσώπων στις ένδικες αξιόποινες πράξεις».

Για «απόφαση με υψηλό βαθμό τεκμηρίωσης» κάνει λόγο σε δήλωσή του ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, ο οποίος παραστάθηκε στη δίκη εκπροσωπώντας θύματα των υποκλοπών, τονίζοντας ότι «η κρίση του δικαστηρίου δεν αφήνει ερμηνευτικά ή αποδεικτικά κενά, αλλά εδράζεται σε σαφώς προσδιορισμένα πραγματικά περιστατικά και συγκεκριμένα αποδεικτικά δεδομένα».