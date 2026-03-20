Ρώτησαν τον Χάρη Δούκα αν αποφεύγει να πει καθαρά την άποψή του φοβούμενος μην τον διαγράψει κι εκείνον ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ (να θυμίσω ότι μόλις προχθές είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο κι άλλων καρατομήσεων ο «πρόεδρος των λιγότερων διαγραφών»). Απάντησε πως δεν ανησυχεί. Μετά, βέβαια, δήλωσε ότι στηρίζει το αφήγημα Ανδρουλάκη για νίκη στις εκλογές έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη ΝΔ. Δεδομένης της ρεαλιστικότητας της εν λόγω στρατηγικής, δικαιολογείται όποιος πει ότι μυρίζει την αγωνία του δημάρχου.

Περιθώριο

Μιλώντας για το κύμα ακρίβειας που φουσκώνει λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η Ράνια Σβίγκου παρατήρησε πως «η κυβέρνηση πετάει την μπάλα στην ΕΕ». Κατά τη γνώμη της, «υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο, εφόσον το επιλέξει η κυβέρνηση». Για να στηρίξει τα λεγόμενά της, μάλιστα, υπογράμμισε ότι Ιταλία και Αυστρία «προχώρησαν σε μέτρα χωρίς να περιμένουν την ΕΕ». Το ερώτημα είναι αν το Μαξίμου, που διατυμπανίζει συχνά την καλή σχέση τού Πρωθυπουργού με τη Μελόνι, έχει περιθώριο να χαρακτηρίσει λαϊκίστρια την ιταλίδα φίλη.

Διάβημα

Χθες, κατέθεσε στα κοινοβουλευτικά πρακτικά δημοσίευμα της «Daily Mail», σύμφωνα με το οποίο κλείνει ο Πανάγιος Τάφος τη Μεγάλη Εβδομάδα. Παρότι ο Κυριάκος Βελόπουλος έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν ξέρει αν ισχύει, ρώτησε την κυβέρνηση – με το γνωστό οργίλο ύφος του υπερορθόδοξου και υπερπατριώτη – αν προτίθεται να καταθέσει διάβημα στο Ισραήλ επειδή αυτό συμβαίνει πρώτη φορά στα χρονικά. Θα μπορούσε, πάντως, να πάει ο ίδιος να το φέρει. Δεν αξίζει να βρεθεί κανείς σε εμπόλεμη ζώνη για τα πιστεύω του;

Κράκερ

Ο Νικήτας Κακλαμάνης ετοιμάζει τροποποιήσεις στον Κανονισμό της Βουλής προκειμένου να προβλέπεται ρητή απαγόρευση της βιντεοσκόπησης σε Ολομέλεια, επιτροπές και κοινοβουλευτικούς διαδρόμους. Αυτές αναμένονται άμεσα, μετά το Πάσχα. Για να δώσει μια ιδέα του πλαισίου που επεξεργάζεται, επεσήμανε ότι ο Ποινικός Κώδικας απαγορεύει τη βιντεοσκόπηση χωρίς συναίνεση. Τελικά, μέχρι κι ένα κράκερ μπορεί να οδηγήσει σε αυστηροποίηση των κανόνων σ΄ αυτή τη χώρα – για την ενίσχυση της πιστής τήρησής τους, όμως, δεν θα πόνταρα τα λεφτά μου.