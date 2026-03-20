Το ακραίο ενδεχόμενο η καταστροφική πυρκαγιά στο αεροπλανοφόρο «Gerald R. Ford», που μείωσε τη δύναμη πυρός των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν, να οφείλεται σε… σκόπιμη ενέργεια μελών του πληρώματός του, θα ερευνήσουν – όπως αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» – οκτώ ντετέκτιβ του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, οι οποίοι καταφθάνουν τη Δευτέρα στη βάση της Σούδας, όπου θα ελλιμενιστεί για έλεγχο μέχρι την Πέμπτη 2 Απριλίου.

Οι ερευνητές θα επιβιβαστούν στο πλοίο όπου θα αρχίσουν να λαμβάνουν καταθέσεις από υπευθύνους αξιωματικούς και από μέλη του πληρώματος που μπορεί να σχετίζονται με το συμβάν.

Ηδη από τις προκαταρκτικές ενέργειες αμερικανών ειδικών, εκτός βεβαίως από το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης, εξετάζεται ο ρόλος 20 μελών του πληρώματος που είχαν πρόσβαση στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, με ερευνώμενο κίνητρο του τυχόν εμπρησμού τη δυσαρέσκεια που φέρεται να είχε εκφραστεί από πολλούς από τους 6.000 ναυτικούς που υπηρετούν στο «Gerald R. Ford» λόγω της πολύμηνης διαρκούς απασχόλησης – χωρίς τα προβλεπόμενα «ρεπό» – μέσα στο αεροπλανοφόρο.

Οπως έγινε γνωστό, η έρευνα εστιάζεται στα συγκεκριμένα 20 μέλη τα οποία είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία των πλυντηρίων και έχουν πρόσβαση σε αυτά, αφού οι υπόλοιποι ναύτες δίνουν σε αυτούς τα ρούχα και τον ιματισμό τους.

Από τη Βενεζουέλα στον Περσικό Κόλπο

Το αεροπλανοφόρο είχε μετακινηθεί αρχικά στην Καραϊβική για την υποστήριξη της επιχείρησης απαγωγής του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και ακολούθως κινήθηκε απευθείας προς τον Περσικό Κόλπο, με μόνο μία τριήμερη παραμονή (23-26 Φεβρουαρίου) στη βάση της Σούδας, όπου και πάλι είχαν συμμετάσχει σε διαδικασία φόρτωσης πυραύλων και άλλων οπλικών συστημάτων. Στις 5 Μαρτίου το αεροπλανοφόρο, συνοδευόμενο από το αντιτορπιλικό «Bainbridge», διέσχισε – για πρώτη φορά – τη Διώρυγα του Σουέζ, κατευθυνόμενο προς την Ερυθρά Θάλασσα, όπου ήδη επιχειρούσαν αμερικανικά πολεμικά με επικεφαλής το «Abraham Lincoln», το θεωρούμενο ως το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο, ικανό να μεταφέρει πάνω από 65 αεροσκάφη και 97.000 τόνους εξοπλισμού.

Η φωτιά ξεκίνησε από τα πλυντήρια

Η πυρκαγιά στο «Gerald R. Ford» ξέσπασε στις 12 Μαρτίου και το σημείο εκδήλωσης ήταν ο κύριος χώρος πλυντηρίων (main laundry area) του πλοίου. Ο χώρος περιλαμβάνει βιομηχανικά πλυντήρια, στεγνωτήρια υψηλής τάσης, συστήματα ατμού, αγωγούς εξαερισμού καθώς και αποθήκη ιματισμού.

Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, τέθηκε υπό έλεγχο σχετικά γρήγορα, αλλά σε κάποιες αναφορές σημειώνεται ότι «χρειάστηκαν ώρες για πλήρη κατάσβεση». Από τη φωτιά, δύο ναύτες τραυματίστηκαν, από τους οποίους ο ένας μεταφέρθηκε εκτός του αεροπλανοφόρου για νοσηλεία. Ακόμη 200 άτομα παρουσίασαν προβλήματα από τον καπνό.

Ζητούμενο για τους ερευνητές της υπόθεσης θα είναι το πώς ξεκίνησε η φωτιά στον συγκεκριμένο χώρο και ήδη ερευνάται ως ένα εκ των κρίσιμων σεναρίων να προκλήθηκε εσκεμμένα ή με την τοποθέτηση ποσότητας ρούχων μεγαλύτερης του κανονικού στα στεγνωτήρια. Κάτι που οδήγησε σε υπερθέρμανση και στην καταστροφική ανάφλεξη.

Μετά την πυρκαγιά, περίπου 600 μέλη του πληρώματος δεν είχαν πρόσβαση στις κανονικές κουκέτες τους και έπρεπε να χρησιμοποιήσουν προσωρινούς χώρους διαβίωσης. Το πλυντήριο ήταν εκτός λειτουργίας και υπήρχαν μόνο περιορισμένες εγκαταστάσεις υγιεινής διαθέσιμες για το πλήρωμα, καθώς από τη φωτιά διοχετεύθηκε καπνός στα συστήματα εξαερισμού, ενώ ανέκυψαν και άλλες δυσλειτουργίες.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Πενταγώνου, «δεν υπήρξε ζημιά στο σύστημα πρόωσης του αεροπλανοφόρου, το οποίο παρέμεινε επιχειρησιακό μετά τη φωτιά». Ομως τα τεχνικά ζητήματα που είχαν δημιουργηθεί αλλά και η ανάγκη διερεύνησης του περιστατικού που θεωρείται «εξαιρετικής σοβαρότητας» οδήγησαν στην απόφαση για επιστροφή του στη Σούδα, όπου θα γίνει ο περαιτέρω έλεγχος.