Νέες υποδομές Data Center για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών τεχνητής νοημοσύνης των επιχειρήσεων ανακοίνωσε η COSMOTE TELEKOM, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών Business Cloud με προηγμένες λύσεις GPU-as-a-Service. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για την ανάπτυξη ασφαλών, εγχώριων cloud και AI υπηρεσιών.

Η νέα υπηρεσία αξιοποιεί τεχνολογία της NVIDIA σε συνεργασία με τη Hewlett Packard Enterprise, προσφέροντας αυξημένη υπολογιστική ισχύ για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, data analytics και high-performance computing. Με τον τρόπο αυτόν, επιχειρήσεις και οργανισμοί αποκτούν πρόσβαση σε ισχυρές υποδομές χωρίς να απαιτείται επένδυση σε εξοπλισμό, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας.

«Η COSMOTE TELEKOM φέρνει νέες υποδομές για τις AI ανάγκες των επιχειρήσεων, δίνοντας άμεση πρόσβαση στην υπολογιστική ισχύ που χρειάζονται» δήλωσε ο Λυκούργος Αντωνόπουλος, Chief Commercial Officer Business Segment του Ομίλου ΟΤΕ, τονίζοντας τη σημασία της ψηφιακής κυριαρχίας και της καινοτομίας.

Το Data Center της εταιρείας στην Αθήνα πληροί διεθνή πρότυπα ασφάλειας και τον κανονισμό GDPR, ενώ λειτουργεί με 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, υποστηρίζει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών, όπως IaaS, PaaS και GPU-as-a-Service, προσφέροντας ευελιξία, επεκτασιμότητα και συνεχή τεχνική υποστήριξη. Το οικοσύστημα Business Cloud περιλαμβάνει AI-ready υποδομές για εφαρμογές όπως GenAI, digital twins και chatbots, ευέλικτα μοντέλα χρέωσης, δυνατότητες δοκιμής υπηρεσιών, καθώς και self-service εργαλεία διαχείρισης, ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός έως το 2040

Συνεργασία ξεκινούν το Υπερταμείο και η Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού με στόχο την ενίσχυση του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού με ορίζοντα το 2040 μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων εργαλείων προοπτικής διερεύνησης (foresight) για το Υπερταμείο και τα περιουσιακά του στοιχεία.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι δύο πλευρές θα εργαστούν για τη διαμόρφωση ενός μακροπρόθεσμου οράματος για το Υπερταμείο έως το 2040 («Vision 2040»), λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς τάσεις, τις τεχνολογικές και κοινωνικές μεταβολές, καθώς και τις προκλήσεις και ευκαιρίες που επηρεάζουν την οικονομία, τις υποδομές και τις δημόσιες επιχειρήσεις, με απώτερο στόχο την επίτευξη ακόμα μεγαλύτερης αξίας για τους πολίτες μέσω ενός βιώσιμου σε βάθος χρόνου μοντέλου ανάπτυξης.

Μείωση των διανυκτερεύσεων

Σε 735.297 ανήλθαν οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις σε 1.651.343 στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) της χώρας τον Ιανουάριο εφέτος, σημειώνοντας μείωση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 κατά 1% στις αφίξεις και 0,3% στις διανυκτερεύσεις.

Νέα προθεσμία για απαλλαγή

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία τροποποιείται η προηγούμενη απόφαση του 2022 για τη διαδικασία απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος στη συμβολαιακή γεωργία. Με τη νέα ρύθμιση, ορίζεται προθεσμία έως τις 31 Μαρτίου 2026 για την υποβολή των στοιχείων των σχετικών συμβάσεων στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ, πριν από την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2025.

Sunlight Group: Νέα πρόσωπα

Η Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympia, ανακοίνωσε ότι ενισχύει τη διοικητική της ομάδα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αντώνης Παπαδάς αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Financial Officer (CFO) και ο Αντώνης Θεολογίτης καθήκοντα Chief Operating Officer (COO). Παράλληλα, η Ελένη Δρακοπούλου εντάσσεται στη Sunlight Group ως Chief Human Resources Officer (CHRO).

Το παγκόσμιο εμπόριο

Η ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών θα επιβραδυνθεί σημαντικά στο 1,9% φέτος από 4,6% το 2025 και θα μπορούσε να πληγεί ακόμη περισσότερο εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίσει να ωθεί υψηλότερα τις τιμές της ενέργειας και να διαταράσσει τις παγκόσμιες μεταφορές, ανέφερε έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Πέρυσι η αύξηση του εμπορίου που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη και την προληπτική αποστολή αγαθών για την αποφυγή σειράς δασμών από τις ΗΠΑ επέτρεψε καλύτερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη. Αν και το παγκόσμιο εμπόριο παραμένει ανθεκτικό, ενισχυμένο από το εμπόριο προϊόντων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, η πρόβλεψη για την ανάπτυξη μπορεί να αναθεωρηθεί με αιτία τον επεκτεινόμενο πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν, δήλωσε η γενική διευθύντρια του ΠΟΕ Νγκόζι Οκόντζο-Ιγουέλα.

Μπαταρίες για Tesla από την LG

Εργοστάσιο στο Μίσιγκαν που κάποτε προοριζόταν να φτιάχνει μπαταρίες για τα ηλεκτρικά οχήματα της General Motors έχει έναν νέο συνεργάτη, την Tesla. Η LG Energy Solution, η θυγατρική μπαταριών του κορεατικού γίγαντα ηλεκτρονικών LG, ανακοίνωσε ότι θα παράγει στοιχεία μπαταριών της Tesla σε νέο εργοστάσιο στο Λάνσινγκ του Μίσιγκαν. Η LG αρχικά σχεδίαζε να κατασκευάζει μπαταρίες για τα ηλεκτρικά οχήματα της GM στο εργοστάσιο, αλλά η αυτοκινητοβιομηχανία πούλησε στη LG πέρυσι το μερίδιό της στην επιχείρηση. Η νέα συνεργασία LG – Tesla έχει αξία 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.