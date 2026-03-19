Πίσω στο 2000 στο Μανχάταν η αστυνομία της Νέας Υόρκης συνέλαβε τον Banksy αφού είχε προσπαθήσει να επιζωγραφίσει την αφίσα μιας διαφήμισης του σχεδιαστή Μαρκ Τζέικομπς. Προφανώς δεν ήταν αρκετά νηφάλιος για να κάνει αυτό που κάνουν συνήθως οι «παράνομοι» street artists σε τέτοιες περιπτώσεις – να υπογράψει δηλαδή με ψεύτικο όνομα μια ομολογία για να αποφύγει την κατηγορία κακουργήματος. Υπέγραψε την ομολογία ως Ρόμπιν Γκάνινγχαμ, με καταγωγή από το Μπρίστολ και του επιβλήθηκε πρόστιμο 310 δολαρίων για «διατάραξη της τάξης». Το Reuters εντόπισε αυτήν την αστυνομική αναφορά της NYPD 24 χρόνια αργότερα.

Σε προηγούμενες δράσεις τα στοιχεία έδειχναν ότι ο Ρόμπερτ Ντελ Νάγια, συνιδρυτής του γνωστού συγκροτήματος – από το Μπρίστολ – Massive Attack, ήταν ο Banksy. Τώρα φαίνεται ότι ο Ντελ Νάγια είναι ο μυστικός συνεργάτης/υποστηρικτής/ανιχνευτής/φύλακας του Γκάνινγχαμ.

Το 2022, μια σειρά από έργα του Banksy άρχισαν να εμφανίζονται σε βομβαρδισμένα κτίρια στην Ουκρανία. Το Reuters έλεγξε τα αρχεία μετανάστευσης και συνοριακού ελέγχου και διαπίστωσε ότι ο Ρόμπερτ Ντελ Νάγια είχε εισέλθει στη πολιορκημένη χώρα περίπου την ίδια περίοδο. Ο συνταξιδιώτης του Ντελ Νάγια ήταν κάποιος που λεγόταν Ντέιβιντ Τζόουνς, του οποίου η ημερομηνία γέννησης συμπίπτει με εκείνη που αναφέρεται για τον Ρόμπιν Γκάνινγχαμ στον φάκελο σύλληψής του στη Νέα Υόρκη το 2000. Ωστόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν περίπου 15.000 άτομα που λέγονται Ντέιβιντ Τζόουνς (οι περισσότεροι πιθανώς ζουν στην Ουαλία), επομένως ένα τόσο κοινότοπο ονοματεπώνυμο λειτουργεί ως καμουφλάζ για να κρυφτεί ο Banksy.

Αυτό ενισχύει πολλά από όσα έγραψε ο πρώην μάνατζερ του Banksy, Στιβ Λαζαρίδης, στο δίτομο χρονικό του «Banksy Captured», που εκδόθηκε το 2019 και το 2020. Ο Λαζαρίδης παραδέχεται ότι ο Banksy ήταν πράγματι ο καλλιτέχνης που συνελήφθη επ’ αυτοφώρω στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή ο Ρόμπιν Γκάνινγχαμ.

Στο μεταξύ ο δικηγόρος του Banksy, Μαρκ Στίβενς δήλωσε στο Reuters ότι ο Banksy «δεν αποδέχεται ότι είναι σωστές όλες οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στην έρευνα του ειδησεογραφικού οργανισμού». Δεν είναι ακριβώς διάψευση. Μην ξεχνάμε την παλιά συνέντευξη του BBC που ηχογραφήθηκε και επανεμφανίστηκε 20 χρόνια αργότερα, το 2023, όπου ο δημοσιογράφος ρωτά τον Banksy αν το πραγματικό του όνομα είναι Ρόμπερτ Μπανκς και ο καλλιτέχνης απαντά: «Είναι Ρόμπι». Αυτό δεν αποκλείει τον Ρόμπερτ Ντελ Νάγια. Αλλά τα εξώφυλλα των άλμπουμ των Massive Attack που έχει εικονογραφήσει ο Ντελ Νάγια είναι ανατριχιαστικά, σαν εφιάλτης. Το έργο του Banksy μπορεί να είναι πολιτικά καυστικό, αλλά στηρίζεται στο χιούμορ και την πονηριά – θα μπορούσε να είναι προϊόν κάποιου ευαίσθητου «σπασίκλα» που μεθάει στη Νέα Υόρκη και ζωγραφίζει χαζοχαρούμενα δόντια σε διαφημιστικές πινακίδες.

Αν λοιπόν μοιάζει με Ρόμπιν, ακούγεται σαν Ρόμπι και ταξιδεύει σε εμπόλεμες ζώνες ως Ντέιβ, τότε μάλλον είναι ο Γκάνινγχαμ.