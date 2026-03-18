Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί τελικά ενώπιον του ανακριτή ο 23χρονος οπαδός του Αρη, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του Κλεομένη, καθώς χθες ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία. Αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας.

Με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι ο 20χρονος και άλλα άτομα του έστησαν ενέδρα κάτω από το σπίτι του και τον χτύπησαν, μεταξύ άλλων, και με σφυρί. Τότε, όντας, σύμφωνα με τον ίδιο, σε άμυνα, έπληξε τον άτυχο νεαρό με μαχαίρι, το οποίο ο 23χρονος φέρεται να παραδέχτηκε ότι έφερε μαζί του. Τα ιατροδικαστικά ευρήματα δείχνουν ότι και ο κατηγορούμενος φέρει κακώσεις στο σώμα και το πρόσωπο, κάτι που ενισχύει το σενάριο ότι της δολοφονίας προηγήθηκε συμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας που λίγη ώρα πριν το περιστατικό είδε κάποια άτομα με μαύρα ρούχα να περιμένουν κοντά στο σπίτι του κατηγορουμένου.

Οπαδικά κίνητρα

Για «ενδείξεις οπαδικού υπόβαθρου» έκανε λόγο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά, προσθέτοντας πως «η πλήρης διαλεύκανση ανήκει από εδώ και πέρα στην ανάκριση και σε όλες τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην ελληνική Δικαιοσύνη». Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες στη Θεσσαλονίκη, ο αρμόδιος υπουργός ανέφερε πως από τις αρμόδιες αρχές της πόλης έχουν συνολικά γίνει 1.593 έλεγχοι, 147 συλλήψεις, ενώ έχουν κατηγορηθεί 196 άτομα, εκ των οποίων 13 έχουν προφυλακιστεί, από τον Φεβρουάριο του 2024 έως σήμερα, με βάση τις διατάξεις του νέου αθλητικού νόμου. Παράλληλα, σύμφωνα με τον υπουργό, εξαρθρώθηκαν τρεις εγκληματικές οργανώσεις, εκ των οποίων οι δύο εκμεταλλευόμενες την οπαδική τους ιδιότητα διακινούσαν ναρκωτικά, ενώ η τρίτη διέπραττε επιθέσεις κατά φιλάθλων αντίπαλης ομάδας.

Οι κατηγορίες

Στο μεταξύ, αύριο αναμένεται να απολογηθεί επίσης και ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη, ο οποίος ήταν παρών στο αιματηρό περιστατικό. Υπενθυμίζεται ότι αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη – από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου –, όπως και της συμμορίας. Από τις Αρχές αναζητείται ένα ακόμη άτομο που φέρεται να ήταν μαζί τους, το οποίο επίσης διώκεται για τα παραπάνω αδικήματα – ανεπίσημες αναφορές λένε ότι πρόκειται να παραδοθεί και αυτός τα επόμενα 24ωρα.

Την ίδια στιγμή, απαντήσεις αναμένεται να δοθούν τις επόμενες ημέρες σε μια σειρά από ερωτήματα που θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο, όπως το πού βρίσκεται το φονικό όπλο και με ποιον τρόπο η παρέα του 20χρονου εντόπισε το σπίτι του κατηγορούμενου, καθώς και το με ποιους και γιατί επικοινώνησε ο τελευταίος μετά τη δολοφονία. Επίσης, δεν έχει γίνει γνωστό το πώς ο οπαδός του ΠΑΟΚ και η παρέα του πήγαν μέχρι την Καλαμαριά και το εάν θύμα και θύτης γνωρίζονταν προσωπικά ή είχαν προηγούμενα.

Αναφορικά με το τελευταίο, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε προσωπικά κανέναν. Ωστόσο είναι ένα ενδεχόμενο που οι Αρχές ερευνούν τις τελευταίες ημέρες. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει επιθέσεις και ζημιές που φέρεται να είχαν γίνει στο παρελθόν σε μαγαζί συγγενικού προσώπου του κατηγορουμένου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Δεν αποκλείεται το αιματηρό περιστατικό της Πέμπτης να ήταν συνέχεια αυτών των επιθέσεων.