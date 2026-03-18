Το λιμάνι – κλειδί της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των εξελίξεων ύστερα από νέα επίθεση που δέχτηκε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ηταν ένα ακόμη πλήγμα στη μοναδική θαλάσσια οδό εξαγωγών της χώρας σε συνδυασμό με τα Στενά του Ορμούζ. Η νέα επίθεση είχε προκαλέσει πυρκαγιά στο συγκρότημα και η κρατική εταιρεία ενέργειας ADNOC είχε σταματήσει τις φορτώσεις πετρελαίου καθώς η κατάσταση παρέμενε ρευστή. Η Φουτζάιρα είναι σημαντικός κόμβος τόσο για το αργό πετρέλαιο όσο και για διυλισμένα καύσιμα. Οι εγκαταστάσεις έχουν μεγάλη σημασία τόσο για τα ΗΑΕ όσο και για τις παγκόσμιες αγορές λόγω της θέσης τους. Η τελευταία επίθεση στη Φουτζάιρα πραγματοποιήθηκε έπειτα από προειδοποίηση του ιρανικού στρατού ότι το λιμάνι αυτό μαζί με άλλες εγκαταστάσεις των ΗΑΕ όπως το Τζεμπέλ Αλί και το Πορτ Χαλίφα είχαν γίνει στόχοι λόγω της παρουσίας αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Η σημασία του λιμανιού είναι τεράστια. Η Φουτζάιρα εξήγε κατά μέσο όρο 1,7 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και διυλισμένων καυσίμων την ημέρα πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, όγκος ίσος με περίπου το 1,7% της ημερήσιας παγκόσμιας ζήτησης. Το λιμάνι βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν, περίπου 120 ναυτικά μίλια από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία είναι ουσιαστικά κλειστά. Αυτό αυξάνει τη σημασία των ροών καυσίμων από τη Φουτζάιρα προς την παγκόσμια αγορά. Το λιμάνι διακίνησε 7,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ή περίπου 7,33 εκατομμύρια μετρικούς τόνους καυσίμων το 2025. Είχε γίνει το τέταρτο μεγαλύτερο στον κόσμο μετά τη Σιγκαπούρη, το Ρότερνταμ και το Ζουσάν της Κίνας.

Ο αγωγός μεταφοράς

Τα ΗΑΕ, τα οποία πριν από την έναρξη του πολέμου παρήγαν περισσότερα από 3,4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα, λειτουργούν αγωγό με μεταφορική ικανότητα 1,5 εκατομμυρίου βαρελιών την ημέρα παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ. Ο Αγωγός Αμπου Ντάμπι (ADCOP), γνωστός και ως Αγωγός Χαμπσάν – Φουτζάιρα, μεταφέρει πετρέλαιο από τα κοιτάσματα του Αμπου Ντάμπι στη Φουτζάιρα. Το λιμάνι φορτώνει το πετρέλαιο των ΗΑΕ, το οποίο πωλείται κυρίως στην Ασία. Με τα Στενά του Ορμούζ να είναι σε μεγάλο βαθμό κλειστά για διακίνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, σημαντικές διαταραχές στη λειτουργία της Φουτζάιρα μπορεί να αναγκάσουν τη χώρα, τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό αργού πετρελαίου του ΟΠΕΚ, να μειώσει περαιτέρω την παραγωγή.

Το λιμάνι έχει ικανότητα αποθήκευσης 18 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, καθιστώντας το έναν από τους κορυφαίους κόμβους στον κόσμο για την αποθήκευση αργού πετρελαίου και καυσίμων.