Τη λήψη πρωτοβουλιών για την ανακούφιση της ενεργοβόρου βιομηχανίας τις επόμενες ημέρες προανήγγειλε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην εκδήλωση του υπουργείου Ανάπτυξης «Αναπτυξιακός Νόμος – Στρατηγικές Επενδύσεις: Συμβολή στον παραγωγικό μετασχηματισμό με προτεραιότητες τη βιομηχανία και την καινοτομία» στο Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης τονίζοντας ότι οι επίσημες ανακοινώσεις για το φθηνότερο ρεύμα και τα μέτρα που θα αφορούν τις ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας θα πραγματοποιηθούν εντός των επόμενων 15 ημερών και πως οι διαπραγματεύσεις με την ΕΕ έχουν σχεδόν καταλήξει. Τόνισε μάλιστα ότι η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης αποτελεί το μεγάλο ζητούμενο που θα απασχολήσει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Παράλληλα αναφέρθηκε και στα μέτρα κατά της κερδοσκοπίας που έλαβε η κυβέρνηση σημειώνοντας ότι αν και τέτοιες παρεμβάσεις αποκλίνουν από τη φιλελεύθερη φιλοσοφία της κυβέρνησης, είναι «αναγκαίες» και «προσωρινές» για την προστασία της οικονομίας και τον περιορισμό του πληθωρισμού.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης πως είναι η ώρα να θωρακιστεί η ελληνική βιομηχανία, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι διεθνείς τιμές ενέργειας ακολουθούν εκ νέου ανοδική τροχιά ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη παραγωγικού μετασχηματισμού της χώρας επισημαίνοντας ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι η προτεραιοποίηση της βιομηχανίας, της μεταποίησης και της καινοτομίας. Παρά το ασταθές περιβάλλον, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε «λιμάνι σταθερότητας και πολιτικής ομαλότητας» είπε ο Πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι ήδη η ανεργία βρίσκεται πλέον κάτω του 8%, έχουν μειωθεί οι φόροι και η γραφειοκρατία και πλέον η χώρα έχει τη δυνατότητα να υποδεχθεί ένα νέο κύμα επενδύσεων.

Χθες στις Βρυξέλλες ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ανέδειξε την αναγκαιότητα να προχωρήσει η ΕΕ άμεσα σε μια ενιαία, ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά κατά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας. Η Ελλάδα διά του υπουργού Ενέργειας υποστήριξε σθεναρά την ανάγκη η Ευρώπη να έχει έτοιμα στοχευμένα μέτρα και ευελιξίες σε περίπτωση που η κρίση συνεχιστεί ή ενταθεί.

Μιλώντας αναφορικά με τα δίκτυα, ο έλληνας υπουργός υπογράμμισε ότι σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε, αναζητείται μια κοινή απάντηση στις προκλήσεις: «Μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να αντιδράσουμε πιο δυναμικά σε μια κρίση που εξελίσσεται».

Επεσήμανε επίσης ότι όταν κάποιοι μιλούν για το κεντρικό σενάριο μιας κοινής στρατηγικής της ΕΕ, αυτό δεν είναι κάτι που θα επιβληθεί από την Επιτροπή αλλά με τη συνδιαμόρφωση όλων των κρατών-μελών. «Κατανοώ τις ανησυχίες των χωρών, όμως πρέπει να βρούμε έναν ευέλικτο τρόπο» ανέφερε.

Ο Στ. Παπασταύρου υποστήριξε την ανάγκη η Ευρώπη να έχει έτοιμα στοχευμένα μέτρα και ευελιξίες για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων, σε περίπτωση που η κρίση συνεχιστεί ή ενταθεί.

Στη συνέχεια ο Στ. Παπασταύρου συμμετείχε και σε κλειστή συζήτηση με θέμα την «προώθηση της αμοιβαίας ενεργειακής ασφάλειας», παρουσία του υπουργού Ενέργειας της Ουκρανίας, Denys Shmyhal, και του υπουργού Ενέργειας της Μολδαβίας, Dorin Junghietu, όπου και ανέλυσε την προστιθέμενη αξία που προσδίδει ο Κάθετος Διάδρομος στην ενεργειακή αυτονομία της ηπείρου σημειώνοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να διαλύσει οριστικά την κανονιστική ασάφεια που περιβάλλει αυτό το εγχείρημα, με την προώθηση της αναθεώρησης του ρυθμιστικού πλαισίου και των σχετικών κωδίκων.

Νωρίτερα χθες το πρωί ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση έχει βγάλει από το συρτάρι και έχει πάνω στο τραπέζι «μια σειρά από μέτρα που ελήφθησαν το 2022 ενώ για το βιομηχανικό ρεύμα είπε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές συζητήσεις προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται «πολύ κοντά» σε σχετικές ανακοινώσεις.