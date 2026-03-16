Με πρώτο και κύριο ζήτημα την εκ βάθρων αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της βάσης της Ανδραβίδας, καθώς εκεί θα είναι η «φωλιά» των μαχητικών στελθ F-35, όταν έρθουν στην Ελλάδα, εντασσόμενα στο οπλοστάσιο της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, έρχεται σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής μια σειρά από εξοπλιστικά προγράμματα και ενέργειες που πρέπει περάσουν σε φάση υλοποίησης το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο αγώνας ταχύτητας για την αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης της Ανδραβίδας (117 Πτέρυγα Μάχης), που αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα υποδομών στην ιστορία της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, συνδέεται ευθέως και με τις αμερικανικές απαιτήσεις για την πώληση του αόρατου μαχητικού. Η επιλογή της συγκεκριμένης βάσης ως μελλοντικής «φωλιάς» των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 Lightning II δεν είναι τυχαία, καθώς η γεωγραφική της θέση και η επιχειρησιακή της ιστορία την καθιστούν στρατηγικό κόμβο για τον έλεγχο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Οπως επισημαίνουν στα «ΝΕΑ» στρατιωτικές πηγές το έργο δεν αφορά μια απλή συντήρηση, αλλά μια ριζική επανίδρυση της βάσης. Οι τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για τη φιλοξενία των F-35 είναι εξαιρετικά αυστηρές και καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από το αμερικανικό πλαίσιο ασφαλείας. Η τεχνολογία stealth των αεροσκαφών απαιτεί ειδικά υπόστεγα με ελεγχόμενες κλιματικές συνθήκες (θερμοκρασία και υγρασία), προκειμένου να προστατεύονται οι ευαίσθητες επιστρώσεις που απορροφούν τα σήματα των ραντάρ.

Στο επίκεντρο των κατασκευών βρίσκεται η δημιουργία ενός υπερσύγχρονου δικτύου ασφαλείας. Ολόκληρη η βάση θα μετατραπεί σε ένα «ψηφιακό οχυρό», με νέα συστήματα επιτήρησης περιμέτρου, ελεγχόμενη πρόσβαση σε ευαίσθητες ζώνες και προηγμένες υποδομές κυβερνοασφάλειας για την προστασία των δεδομένων που διαχειρίζεται το αεροσκάφος.

Το κόστος

Περιμετρικά θα μπουν διπλά συρματοπλέγματα και ηλεκτροοπτικοί αισθητήρες τελευταίας τεχνολογίας. Πολλά από τα κτίρια της βάσης θα κατεδαφιστούν και κάποια άλλα θα κτιστούν εκ θεμελίων. Το συνολικό κόστος εκτιμάται γύρω στα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται η πλήρης ανακατασκευή των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης, καθώς και των τροχοδρόμων, ώστε να αντέχουν τις καταπονήσεις των νέων μαχητικών. Ιδιαίτερη έμφαση, επίσης, δίνεται στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης, θα κατασκευαστούν ειδικές εγκαταστάσεις για τη φιλοξενία προηγμένων εξομοιωτών πτήσης. Αυτό θα επιτρέπει στους έλληνες πιλότους να εκπαιδεύονται σε σύνθετα σενάρια μάχης χωρίς να εγκαταλείπουν το έδαφος, εξοικονομώντας πόρους και αυξάνοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Οταν το πρώτο αεροπλάνο θα περνά στα χέρια της Πολεμικής Αεροπορίας γύρω στο 2028, όλα θα πρέπει να είναι έτοιμα. Θα γίνει έλεγχος από αμερικανικά κλιμάκια και μόνο όταν και εάν δοθεί το σχετικό πράσινο φως από αυτά, θα μπορέσουν τα ελληνικά στελθ, με την ολοκλήρωση και εξοικείωση σε αυτά των ελλήνων πιλότων, να μεταφερθούν στην Ανδραβίδα. Με την άφιξη των πρώτων F-35 στην Ελλάδα γύρω στο 2030, η Ανδραβίδα θα πρέπει να είναι μια πλήρως λειτουργική και πιστοποιημένη βάση κατά τα πρότυπα του ΝΑΤΟ.

Συνολικά, η «νέα» Ανδραβίδα θα αποτελεί το πιο προηγμένο αεροπορικό ορμητήριο στη νοτιοανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας, διασφαλίζοντας ότι η ελληνική αποτρεπτική ισχύς θα παραμείνει στην αιχμή της τεχνολογίας για τις επόμενες δεκαετίες.