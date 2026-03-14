«Μετρ των ανόδων», «ηγεμόνας της Super League 2», «άρχοντας της κατηγορίας». Μερικοί μόνο από τους τίτλους που έχουν δοθεί κατά καιρούς στον Αλέκο Βοσνιάδη. Τον άνθρωπο που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πώς να επαναφέρει μία ομάδα από τη μικρή κατηγορία στη Super League. Δεν το λέμε εμείς, η πορεία του μιλάει από μόνη της.

Εξι ανόδους στα τελευταία 13 χρόνια έχει στο ενεργητικό του, εκ των οποίων οι τρεις είναι συνεχόμενες. Απόλλων Σμύρνης, Νίκη Βόλου, Κέρκυρα, Καλλιθέα, ΑΕΛ και τώρα ακόμα μία ιστορική ομάδα, η Καλαμάτα που απείχε 26 ολόκληρα χρόνια από τα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γι’ αυτό και το περασμένο καλοκαίρι έκανε σοφή κίνηση. Απευθύνθηκε στον ειδικό και εκείνος έφερε τη δουλειά εις πέρας.

Στον ειδικό Αλέκο Βοσνιάδη απευθυνθήκαμε κι εμείς, με τον έμπειρο τεχνικό να μιλάει στα «ΝΕΑ» και να εξηγεί αν έχει κάποιο μυστικό: «Μία συνταγή υπάρχει για αυτό», μας λέει αρχικά και εξηγεί: «Οπου πάμε να υπάρχει καλή οργάνωση, ένας πρόεδρος που μας εμπιστεύεται και μας στηρίζει κι από εκεί και πέρα καλή επιλογή συνεργατών. Τα τελευταία δύο χρόνια έχω καλούς συνεργάτες και γύρω από την ομάδα, όχι μόνο στο τιμ το δικό μου.

Ο Κώστας Σταμέλος που είναι βοηθός προπονητή, μαζί με τον Μιχάλη Μπουκουβάλα, που έχει παίξει και σε πολλές ομάδες στην Α’ Εθνική, ο Ακης Οικονόμου ο γυμναστής μας, ο Παναγιώτης Πομώνης που είναι προπονητής τερματοφυλάκων και ο Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος που είναι για την αποκατάσταση. Παιδιά που και πολύ μέλλον έχουν αλλά και πολύ καλή χημεία μεταξύ μας. Αυτό με βοηθάει πολύ αλλά και όλο το περιβάλλον γενικά. Ο Γιάννης Στάθης (team manager), ο Ευριπίδης Τσιμπανάκος (τεχνικός διευθυντής), ο Σπύρος Παπακωνσταντίνου (προϊστάμενος διοικητικού τμήματος) που κατεβήκαμε όλοι μαζί από τη Λάρισα και πετύχαμε ξανά».

Μετά την ΑΕΛ τα κατάφερε και στην Καλαμάτα που είχε ακόμη περισσότερα χρόνια προσμονής. Πώς το βίωσε όλο αυτό; «Πιστεύω ότι 26 χρόνια ήταν πάρα πολλά και ο κόσμος διψούσε. Μετά και το περσινό σοκ που για ένα λεπτό έχασε η ομάδα την κατηγορία, είναι δύσκολο.

Η απογοήτευση μπορεί να οδηγήσει στην κατάρρευση. Προς τιμήν τους και κυρίως του προέδρου Γιώργου Πρασσά άντεξαν, πίστεψαν σε νέα πρόσωπα και σε νέα συνταγή και στο τέλος δικαιώθηκαν με μία πόλη να βγαίνει στους δρόμους και να πανηγυρίζει έξαλλα. Πιστεύω θα ακολουθήσουν ωραίες στιγμές και αύριο (15:00) στη φιέστα με τον Ολυμπιακό Β’. Να το χαρεί η πόλη, το δικαιούται και εύχομαι η ομάδα να αποκτήσει μία σταθερότητα τα επόμενα χρόνια και να πετύχει ό,τι ονειρεύεται».

Σχετικά με την πιο δύσκολη στιγμή σε όλη αυτή την πορεία, ο Αλέκος Βοσνιάδης σημείωσε πως «Ξεκάθαρα ήταν η ήττα από τον Πανιώνιο στην έδρα μας στα πλέι οφ, ενώ έχουμε κλείσει την κανονική περίοδο αήττητοι και με διαφορά που μειώθηκε λόγω της διαίρεσης στη νέα βαθμολογία.

Η στάση του κόσμου εκείνη τη μέρα που στάθηκε δίπλα στην ομάδα, δεν απογοητεύτηκε και χειροκρότησε, ήταν το σημείο-κλειδί. Πήγαμε ήρεμα να βρούμε το επόμενο αποτέλεσμα, τελικά ήρθαν τρία και έτσι κλειδώσαμε την άνοδο. Η στάση του κόσμου έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και τους αξίζουν συγχαρητήρια για τη συμπεριφορά τους».

Οσο για το αν θα είναι και τη νέα σεζόν στην ομάδα; «Εχουμε άλλα δύο παιχνίδια και το Σούπερ Καπ, στο μεταξύ έρχεται ο πρόεδρος από την Αμερική, θα «τρέξουν» πράγματα, είναι θετικό το κλίμα. Θα κάτσουμε κάτω να δούμε τι θέλει ο πρόεδρος, τι θέλω εγώ και αν ταιριάξουμε, πολύ ευχαρίστως να συνεχίσουμε.

Θεωρώ όμως ότι είναι θετικό το κλίμα. Και από τον κόσμο και στην ομάδα», ανέφερε ο Αλέκος Βοσνιάδης με τον οποίο αστειευτήκαμε για το γεγονός πως θα… χαλάσει το σερί αν τελικά συνεχίσει στη Super League με την Καλαμάτα, κάτι που φυσικά δεν τον απασχολεί καθόλου εφόσον όλα πάνε καλά.