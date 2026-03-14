Οπως ακριβώς σας είχε προϊδεάσει η στήλη, ο προσφάτως καταδικασθείς ιδρυτής της Intellexa, ο Ταλ Ντίλιαν, κάρφωσε την κυβέρνηση για τη χρήση του Predator στην Ελλάδα, στέλνοντας προς πάσα κατεύθυνση το μήνυμα ότι δεν θα αναλάβει αυτός μόνος του την ευθύνη της παρακολούθησης της μισής κυβέρνησης, των ανώτατων αξιωματικών, εισαγγελέων, δημοσιογράφων κ.ά. Στην απάντησή του στην εκπομπή «Mega Stories» της Δώρας Αναγνωστοπούλου, ο Ντίλιαν λέει ευθέως πως η παρακολούθηση μέσω του λογισμικού Predator ήταν κρατική υπόθεση (η πλήρης απάντηση στο αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελ. 14).

Από την πλευρά μου, ωστόσο, σας μεταφέρω περισσότερα για το παρασκήνιο. Η στήλη είναι σε θέση να γνωρίζει πως στις αρχές της εβδομάδας ο ιδιοκτήτης της Intellexa βρέθηκε στην Αθήνα και είχε αρκετά ραντεβού σχετικά με τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσής του στο Εφετείο. Στο περιθώριο είχε και άλλες συναντήσεις, σε γραφεία και σε ξενοδοχεία. Σε αυτές, κατά πληροφορίες, άκουσε πράγματα που τον έπεισαν πως οι διαβεβαιώσεις που είχε λάβει από συγκεκριμένα πρόσωπα για τη δικαστική έκβαση της υπόθεσης των υποκλοπών είναι στον «αέρα». Και αυτά που άκουσε φέρεται πως τον έκαναν να λάβει την απόφαση να μιλήσει ανοικτά για τη σχέση Intellexa – ΕΥΠ.

Οι ίδιες πηγές πιθανολογούν πως είναι έτοιμος στη συνέχεια να κατονομάσει τα κυβερνητικά στελέχη με τα οποία συνεργάστηκε και από τα οποία μάλιστα ελάμβανε και νομικές συμβουλές κατά τον χρόνο που ακόμη εκκρεμούσε η προανάκριση στο γραφείο του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση. Αυτό που αναμένεται να φανεί, πάντως, είναι το πώς θα αντιδράσουν οι συγκατηγορούμενοι του Ντίλιαν, Γιάννης Λαβράνος και Φέλιξ Μπίτζιος, στην απόφασή του να μιλήσει…

κατασκοπεία και μηνύσεις

Επισημαίνω ότι και στο ακροατήριο της δίκης στο Μονομελές Πρωτοδικείο, ο Ντίλιαν είχε πει ότι η Intellexa πουλάει το λογισμικό μόνο σε «νόμιμα κράτη». Το ότι κάνει αυτή την παραδοχή τώρα, μετά την καταδίκη του, δίνει άλλη διάσταση στον ισχυρισμό. Κι αυτό γιατί το Πρωτοδικείο αποφάσισε να στείλει πίσω την υπόθεση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, για να γίνει ανάκριση, μεταξύ άλλων και για το κακούργημα της κατασκοπείας. Το πράγμα, δηλαδή, σοβαρεύει επικίνδυνα. Πόσω μάλλον που οι διαστάσεις που έχει πάρει η υπόθεση οδηγεί πλέον και άλλους στόχους του λογισμικού (τουλάχιστον τρεις, όπως σας είχα χθες αποκαλύψει) να εξετάζουν την πιθανότητα να κινηθούν κι αυτοί νομικά για την παρακολούθησή τους…

Προς νέα ανάκριση

Μετά και αυτή την εξέλιξη, εκείνο που απομένει να διερευνηθεί είναι ποιοι ήταν οι πραγματικοί εντολείς που «δείχνει» ο Ντίλιαν από την ελληνική πλευρά. Η αντίδραση της κυβέρνησης ήρθε από τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος αρκέστηκε στην επίκληση του πορίσματος του Αρείου Πάγου από το καλοκαίρι του 2024 που αποφάνθηκε πως δεν υπήρξε εμπλοκή κρατικών λειτουργών. Το πρόβλημα, βέβαια, είναι όσα προέκυψαν μετά το πόρισμα που το κατέστησαν πεπερασμένο και οδήγησαν το Μονομελές Πλημμελειοδικείο να διαβιβάσει την υπόθεση για την διερεύνηση των λοιπών αδικημάτων. Διότι στον φάκελο με τα στοιχεία του Πρωτοδικείου υπάρχουν έγγραφα που δεν είχε ο αντεισαγγελέας Ζήσης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι παρακολουθούμε την αρχή του δράματος.

Η διάψευση Βορίδη και η κυβερνητική ψύχρα

Δυσκολεύουν τα πράγματα για τον Μάκη Βορίδη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς έχει «αμνηστευτεί» μεν τυπικά για όσα ζητούσε να ελεγχθούν η Ευρωπαϊκη Εισαγγελία, όμως τα νέα έγγραφα καταρρίπτουν τους μέχρι σήμερα ισχυρισμούς του. Πολιτικά μιλώντας, δεν έχει περάσει απαρατήρητη η ψυχρή στάση του Μεγάρου Μαξίμου απέναντι στον πρώην υπουργό. Θυμίζω ότι ο Βορίδης είχε δηλώσει ενόρκως στην Εξεταστική Επιτροπή ότι ουδέποτε είχε λάβει ενημέρωση από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, σχετικά με τις ενδείξεις παρατυπιών στις επιδοτήσεις. Οι ισχυρισμοί αυτοί κατέρρευσαν μετά τη διαρροή του ενημερωτικού σημειώματος του 2020, με το οποίο ο Βάρρας ενημέρωνε τον τότε υπουργό Βορίδη για τα προβλήματα στα βοσκοτόπια. Ο Βορίδης απάντησε ότι αγνοεί την ύπαρξη του εγγράφου. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όμως (του Κώστα Τσιάρα) επιβεβαίωσε δημόσια ότι το έγγραφο είχε σταλεί στο γραφείο του τότε υπουργού κι είχε πάρει κι αριθμό πρωτοκόλλου. Για την αντιπολίτευση το ζήτημα αποδεικνύει ότι ο πρώην υπουργός και τουλάχιστον δύο ακόμη πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπόλογοι για ψευδορκία στην εξεταστική επιτροπή. Αδίκημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως. Πηγές μου αναφέρουν πως εξετάζεται η πιθανότητα να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά για τον σκοπό αυτό…

Ποιος έκανε τη διαρροή;

Ο ίδιος ο Βάρρας, πάντως, προχώρησε (στο in.gr) σε κατηγορηματική διάψευση ότι διέρρευσε το επίμαχο έγγραφο. Η ίδια η ύπαρξη του εγγράφου, όμως, παραμένει αδιαμφισβήτητη, ενώ ο Βάρρας παραμένει στέλεχος του Μεγάρου Μαξίμου ως σύμβουλος του Μητσοτάκη στα αγροτικά. Eπισημάνω, άλλωστε, ότι το έγγραφο αυτό δεν το είχαν και λίγοι άνθρωποι. Μεταξύ αυτών και άνθρωποι στον ευρύτερο κυβερνητικό κύκλο.

Αποστολή στο Λονδίνο

Επαφές στο Λονδίνο, στη σκιά του πολέμου στο Ιράν, θα έχει την προσεχή εβδομάδα ο Νίκος Δένδιας. Ο υπουργός Αμυνας, ο οποίος αναμένεται να προσγειωθεί αύριο στη βρετανική πρωτεύουσα, θα συναντηθεί τη Δευτέρα με τον Τζόναθαν Πάουελ, σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ. Την επομένη, θα γίνει δεκτός από τον βρετανό ομόλογό του Τζον Χίλι, με τον οποίο θα συζητήσει θέματα που σχετίζονται με τη διακρατική αμυντική συνεργασία και το ΝΑΤΟ. Η επίσκεψη Δένδια, που αναβλήθηκε δύο φορές τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, θα συμπέσει – εκτός απροόπτου – με την άφιξη στην Κύπρο του αντιτορπιλικού «Dragon», το οποίο απέπλευσε από το Πόρτσμουθ την περασμένη Τρίτη, με καθυστέρηση μίας εβδομάδας.

Μπλε και πορτοκαλί από τον Τσίπρα

Δύο στοιχεία, εν είδει… teasers, έδωσε τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα ο Αλέξης Τσίπρας για το υπό σχεδιασμό κόμμα του που αναμένεται, όπως πληροφορούμαι, να παρουσιάσει την πολιτική διακήρυξή του μετά το Πάσχα. Ως τότε, όμως, δίνει διάφορες πληροφορίες, με το σταγονόμετρο, μέσω των προσωπικών παρεμβάσεών του και των προτάσεων του Ινστιτούτου Τσίπρα.

Για παράδειγμα, οι τρεις λέξεις «Θέλουμε, ξέρουμε, μπορούμε», με τις οποίες έκλεισε την τελευταία του ανάρτηση, αποτελούν, κατά πληροφορίες, το πρώτο σύνθημα για τη δημιουργία του νέου κόμματος, το οποίο θα το δούμε να χρησιμοποιείται ως και τις εκλογές. Ενα δεύτερο στοιχείο είναι τα χρώματα με τα οποία πλαισιώνει τα έγγραφα του Ινστιτούτου (όπως η τελευταία μελέτη για το κόστος ενέργειας).

Αυτά είναι το μπλε και το πορτοκαλί, ένας ιδιαίτερος συνδυασμός με διαφορετικές συνδηλώσεις στην ιστορία της πολιτικής επικοινωνίας, μακριά από το παραδοσιακό κόκκινο της Αριστεράς. Εκτός, βέβαια, αν θέλει να μας πει ότι είναι οπαδός της Εθνικής Ολλανδίας.