Με την έναρξη της επιχείρησης ο «Βρυχηθμός του Λιονταριού» των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων απέναντι στο Ιράν και τη Χεσμπολάχ στον Λίβανο για άλλη μια φορά όλη η χώρα ντύθηκε στα χακί. Η πλειοψηφία των ανδρών κατατάχθηκε ενώ οι γυναίκες έσπευσαν σε αστυνομικά τμήματα και στρατόπεδα να παραλάβουν τον προσωπικό τους οπλισμό.

Την ίδια στιγμή, αν και ο εναέριος χώρος του Ισραήλ έκλεισε, δεκάδες ειδικές πτήσεις γίνονται μέσα στη νύχτα από τον εθνικό αερομεταφορέα για τον επαναπατρισμό Ισραηλινών του εξωτερικού που έσπευσαν να καταταχθούν. Ενας λαός μαθημένος στον πόλεμο και τις κρίσεις ζει ξανά στον ρυθμό της σειρήνας που τους καλεί να σπεύσουν στα καταφύγια, σε έναν ρυθμό που για εμάς τους «άμαθους» καταντάει εξουθενωτικός. Δεν ακούς φωνές, δεν βλέπεις πανικό. Μάνες με τα μωρά αγκαλιά, ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά περιμένουν σιωπηλοί τη λήξη του συναγερμού.

Λίγη ώρα μετά επιστρέφουν στην καθημερινότητά τους σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. «Είναι ένα μικρό τίμημα που καλούμαστε να πληρώσουμε για μια καλύτερη ζωή» μου λέει η Ελιάνα, μια μητέρα 3 παιδιών που ο σύζυγός της υπηρετεί στον στρατό. «Πρέπει να μείνουμε δυνατοί και ενωμένοι. Αυτό είναι το δικό μας χρέος».

Εξι ημέρες όλα πληρωμένα σε πολυτελή ξενοδοχεία

Είναι εντυπωσιακή η αλληλεγγύη ανάμεσα στους κατοίκους του Ισραήλ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η κίνηση της ένωσης τραπεζών. Αποφάσισαν να στείλουν σε πολυτελή ξενοδοχεία του Τελ Αβίβ όλους τους ηλικιωμένους άνω των 80 ετών μαζί με ένα ακόμα μέλος της οικογένειάς τους.

Εξι ημέρες όλα πληρωμένα με 3 γεύματα και ιατρική υποστήριξη. Μια μικρή κίνηση ευγνωμοσύνης προς τους ανθρώπους που εδραίωσαν το κράτος του Ισραήλ και που σήμερα βρίσκονται ξανά στη δίνη ενός πολέμου. Τα ξενοδοχείο όπου μένουν οι ξένες δημοσιογραφικές αποστολές γέμισαν με ηλικιωμένους, οι οποίοι δείχνουν να απολαμβάνουν ιδιαίτερα τη διαμονή τους. Ρώτησα την κυρία Ταλία, 88 ετών, σε αμαξίδιο, γιατί άφησε το σπίτι της για το ξενοδοχείο. «Η παρέα» απάντησε. «Είμαι εδώ με τη γενιά μου, ζούμε μαζί ξανά έναν πόλεμο. Δίνουμε κουράγιο ο ένας στον άλλον. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια».

Ο στόχος των ιρανικών πυραύλων διασποράς

Με τη δημοφιλία του πρωθυπουργού Νετανιάχου να βρίσκεται στο ναδίρ δείχνει παράδοξο το πόσο ενωμένοι είναι οι κάτοικοι της χώρας. Αυτούς επέλεξαν πλέον να χτυπήσουν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν με τους βαλλιστικούς πυραύλους διασποράς που εκτοξεύουν τις τελευταίες ημέρες.

Ενα όπλο που στόχο έχει την απώλεια ζωών και όχι την καταστροφή στρατηγικών στόχων. Και οι πύραυλοι κατευθύνονται προς το μοναδικό αεροδρόμιο της χώρας. Εκεί όπου οι πτήσεις επαναπατρισμού συνεχίζονται. Εκεί όπου τα αεροπλάνα φεύγουν άδεια και επιστρέφουν γεμάτα. Αλλωστε κανείς δεν θέλει να φύγει από τη χώρα…