Η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την KO του ΠΑΣΟΚ, μιάμιση μέρα μετά τη συνέντευξη στην οποία ο έως και χθες αντιπρόεδρος της Βουλής άσκησε κριτική στην ηγεσία, ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία για όλα τα στελέχη του κόμματος – μόνο μια στενή ομάδα συνεργατών γνώριζε τι πρόκειται να γίνει, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η ενόχληση του Νίκου Ανδρουλάκη είχε ξεκινήσει ήδη από τη δήλωσή Kωνσταντινόπουλου για τον Πέδρο Σάντσεθ. Ενόχληση που έγινε εκνευρισμός, όταν έγινε γνωστό το περιεχόμενο της συνέντευξης, στο οποίο θεωρήθηκε πως ο Κωνσταντινόπουλος ζητούσε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να μπει σε επιτροπεία.

Ο λόγος που η διαγραφή άργησε ήταν πως η ηγεσία του κόμματος δεν ήθελε να αποσπάσει την προσοχή από τη συζήτηση για τις υποκλοπές στο Στρασβούργο και από τη συζήτηση για τη Chevron. «Ο κ. Κωνσταντινόπουλος για πολλοστή φορά επέλεξε να δώσει μια συνέντευξη 20λεπτης διάρκειας χωρίς να κάνει ούτε μια αναφορά στο έργο και τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αρθρώσει ούτε μια γραμμή κριτικής στην κυβέρνηση της ΝΔ», ανέφεραν από τη Χαριλάου Τρικούπη μετά την επιστολή Ανδρουλάκη στον Νικήτα Κακλαμάνη, τονίζοντας πως «δεν βρήκε μια λέξη να πει» για τη συζήτηση στο Στρασβούργο και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά «συνειδητός στόχος αυτής της συνέντευξης ήταν να αντιπολιτεύεται επί 20 λεπτά το κόμμα του και να προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα».

Από την κομματική ηγεσία υπενθύμιζαν και τη στάση του απέναντι στον Σάντσεθ, σημειώνοντας πως υιοθέτησε πλήρως τη γραμμή της ΝΔ, «με μόνο σκοπό να θολώσει το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και να προσφέρει υπηρεσίες στην κυβέρνηση», ενώ τόνιζαν: «έχει μείνει εμμονικά στις πίσω σελίδες της εσωκομματικής διαδικασίας. Ο κόσμος της παράταξης, όμως, έχει γυρίσει πολλές σελίδες μπροστά και απαιτεί από όλους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων».

Πολλά στελέχη σχολίαζαν χθες πως αυτή η κίνηση, αλλά και η αιτιολόγησή της, είναι μήνυμα ισχύος από την πλευρά του Ανδρουλάκη, λίγες μέρες πριν από την εκλογή συνέδρων και λιγότερο από δύο εβδομάδες από την έναρξη του συνεδρίου, το οποίο πλέον διεξάγεται υπό τη σκιά μιας διαγραφής. Ο Κωνσταντινόπουλος ήταν ο πιο παλιός βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και παρών στη Βουλή τουλάχιστον μία δεκαετία.

«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί», ανέφερε σε δήλωσή του.