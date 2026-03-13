Το σήκωσε το γάντι ο Κώστας Σκανδαλίδης για όλα όσα ακούγονται για το δεύτερο κύμα διεύρυνσης, απαντώντας από το Mega News τόσο στην Αννα Διαμαντοπούλου («Νομίζω ότι δεν βοήθησε αυτή η παρέμβαση») όσο και στον Χάρη Δούκα («Νομίζω ότι είναι ατυχείς και απαξιωτικές οι αναφορές, τι φύρδην μίγδην;») –υπερασπιζόμενος την επιλογή του Θεοδόση Πελεγρίνη και μιλώντας για «δύο αστοχίες» (Κορακάκης και Παντέρναλης) στις εκατοντάδες επαφές που έχουν γίνει. Πιο ενδιαφέρουσα, όμως, ακούστηκε η προτροπή για την επόμενη μέρα, προς τους επίδοξους δελφίνους: «Αυτοί που έρχονται τώρα, ας αφήσουν να κερδίσουμε τη μάχη και θα κριθούν από το μέλλον».

ΔΥΟ ΤΟΝΟΙ ΚΑΤΩ

Και οι εκφράσεις που χρησιμοποίησε βέβαια, διέφεραν για τα δύο μέλη του Πολιτικού Κέντρου, που – σημειωτέον – έχουν συμφωνήσει σε ομόφωνη απόφαση για τους όρους με τους οποίους γίνεται η διεύρυνση. Για τη Διαμαντοπούλου, οι τόνοι ήταν εμφανώς πιο χαμηλοί, την αντίστοιχη διάθεση, ωστόσο, είχε επιδείξει και η ίδια από το Αγρίνιο: «Γιατί έρχονται, για να γίνουν υπουργοί και βουλευτές, έρχονται για τις θέσεις; Υπάρχουν όρια, ηθικά όρια (…) γι’ αυτό έχει σημασία τι συμβολίζει ο καθένας που θέλει να επιστρέψει», είχε σχολιάσει εκείνη. «Οι άνθρωποι μπορεί να αλλάζουν, αλλά πρέπει να το αποδεικνύουν κιόλας». Ερχεται και συνέδριο, ας μην ξεχνάμε.

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ

Και αυτό το συνέδριο είναι ένας από τους λόγους που η διεύρυνση σηκώνει τόση εσωκομματική σκόνη: ο φόβος πως «αυτοί που έμειναν», δηλαδή τα υφιστάμενα μέλη του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να παλέψουν για να εκλεγούν σύνεδροι (αν δεν είναι προεδρικοί, δε, η δουλειά είναι διπλή), ενώ εκείνοι που έρχονται θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, δηλαδή θα μετέχουν στην ψηφοφορία για την Κεντρική Επιτροπή, ως αριστίνδην σύνεδροι.

Ο Σκανδαλίδης διευκρίνισε πως κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί (δεν θα ψηφίσουν, δηλαδή, για τη νέα ΚΠΕ), όμως ο τρόπος που θα μετάσχουν στο συνέδριο θα αποφασιστεί οριστικά στις 17 Μαρτίου, σε συνεδρίαση υπό τον Ανδρουλάκη.

ΚΟΜΜΑ-ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Οποιος παρακολούθησε την παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή, θα πρόσεξε πως ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να μη χρησιμοποιεί τη λέξη «κόμμα» για τη ΝΔ, αλλά τον ευρύτερο όρο «παράταξη» – η μόνη φορά, δε, που αναφέρθηκε στη ΝΔ με το όνομά της, ήταν για να τη χαρακτηρίσει «μεταλλαγμένη», να χτυπήσει δηλαδή τον Μητσοτάκη. Η αντίστιξη κόμμα – παράταξη γενικά φοριέται πολύ πέριξ της κυβέρνησης, αφού την αξιοποιούν και υπουργοί όταν θέλουν να απευθυνθούν πέρα από τον στενό κομματικό πυρήνα. Και είναι και ενδεικτική της ζημιάς που θέλει να κάνει στο κυβερνητικό επιτελείο, στην αντίληψη που επικρατεί για τη ΝΔ.