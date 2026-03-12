Τις προσκλήσεις για την ετήσια δεξίωση για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας έχει στείλει ήδη στους καλεσμένους του ο Λευκός Οίκος για την 26η Μαρτίου. Το γαλανόλευκο προσκλητήριο στέλνεται κάθε χρόνο σε εκατοντάδες εκπροσώπους της ελληνοαμερικανικής ομογένειας, έλληνες αποδήμους στις ΗΠΑ, διπλωμάτες, επιχειρηματίες, στην ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής, άλλες προσωπικότητες που συμβολίζουν τις πολιτιστικές και ιστορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Η γιορτή είναι πάντοτε λαμπρή. Πέρυσι, θυμίζω, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μοιραστεί το βήμα με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τον Αλεξ Σκαρλάτο, ελληνοαμερικανό τοπικό βουλευτή του Ορεγκον που είχε γίνει διεθνώς διάσημος όταν βοήθησε στη διάσωση θυμάτων τρομοκρατικής επίθεσης στο Αμστερνταμ, ενώ στους καλεσμένους ξεχώριζε κι ο γιος του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνος Μητσοτάκης που σπουδάζει στην Ουάσιγκτον. Αναμένονται νεότερα και για τη φετινή λίστα καλεσμένων, αν και στην παρούσα συγκυρία, με την πολεμική αναστάτωση στη Μέση Ανατολή, κάποιοι αξιωματούχοι που θα ήθελαν να παρευρεθούν ίσως να μην το καταφέρουν.

Οι Patriot ενισχύουν τη συνεργασία

Στη Βουλγαρία προγραμματίστηκε να μεταβεί σήμερα ο Νίκος Δένδιας, ύστερα από πρόσκληση του ομολόγου του Ατανάς Ζαπριάνοφ για διμερείς συνομιλίες, ενώ θα γίνει δεκτός από τον πρωθυπουργό Αντρέι Γκουρόφ. Η επίσκεψη έρχεται σε συνέχεια της μετακίνησης της συστοιχίας των Patriot κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, προκειμένου να ενισχυθεί η αντιβαλλιστική προστασία της γειτονικής χώρας, αλλά και της στάθμευσης του ζεύγους των F-16 σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας. Η συνάντηση θα είναι επικεντρωμένη, άρα, όπως καταλαβαίνετε, στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων στους τομείς άμυνας και ασφάλειας.

Επίσκεψη – έκπληξη

Στο μεταξύ, πάντως, ο Δένδιας, σε μια μάλλον ασυνήθιστη κίνηση, πραγματοποίησε χθες και μια απροειδοποίητη επίσκεψη στο Κέντρο Νεοσυλλέκτων της Θήβας, όπου ενημερώθηκε για τις διαδικασίες υπό τις οποίες διεξάγεται η εκπαίδευση των οπλιτών, ενώ επισκέφθηκε επίσης τα μαγειρεία και τα εστιατόρια, όπου γευμάτισε με τους νεοσύλλεκτους και συνομίλησε για την καθημερινότητα και την εμπειρία τους. «Ο έλεγχος για την εφαρμογή της Νέας Θητείας στην πράξη θα είναι συνεχής σε όλα τα Κέντρα Εκπαίδευσης», είπε, προαναγγέλλοντας κι άλλες, ανάλογες, εκπλήξεις.

Σενάρια και εισηγήσεις

Παρατήρησα αυτές τις ημέρες στις παρέες της γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, στο εντευκτήριο και τους διαδρόμους της Βουλής, ότι η διάθεση είναι κάπως ανεβασμένη. Μάλιστα, η αισιοδοξία είναι τέτοια, που διάφορα «χαρτάκια» με εισηγήσεις έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν τη διαδρομή μεταξύ της Βουλής και του Μεγάρου Μαξίμου. Τι προκαλεί αυτή την ευφορία; Το γεγονός ότι αρκετοί θεωρούν ότι το μομέντουμ είναι ιδανικό για κάλπες. Οι πιο «θερμόαιμοι» της παράταξης, αλλά και μερικοί που συνήθως ήταν πιο «θεσμικοί» και συγκρατημένοι, ρίχνουν στο τραπέζι το σενάριο εκλογών αμέσως μετά το σούβλισμα του οβελία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει κατάσταση συναγερμού στη χώρα μας ή και την Κύπρο εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τέτοια γεγονότα θεωρείται πως ενισχύουν, βέβαια, την έλξη των κεντρώων ψηφοφόρων στην ασφάλεια των κομμάτων εξουσίας, αρκεί (όπως μου επεσήμανε γαλάζιος συνομιλητής μου) το τάιμινγκ να είναι το σωστό και να μην υπάρχουν υποψίες καιροσκοπισμού. Κρυφάκουσα βέβαια μια τέτοια συζήτηση, όπου παρενέβη και μια πιο ψύχραιμη φωνή, από αυτές που βλέπουν το εκλογικό παράθυρο να ανοίγει αργότερα, με τα πρωτοβρόχια του φθινοπώρου, μετά τη ΔΕΘ και τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ολα αυτά τα ωραία σχέδια, βέβαια, σκοντάφτουν σε μια κρίσιμη λεπτομέρεια: στις τελικές διαθέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ακούει τις εισηγήσεις αλλά δεν έχει ανοίξει τα δικά του χαρτιά.

Οι χαμηλοί τόνοι και το… Τσερνόμπιλ

Εν τω μεταξύ, μιας κι έπιασα τη Βουλή, εκεί η διαβολοβδομάδα των εντάσεων συνεχίζεται με τη συζήτηση της κύρωσης της σύμβασης μεταξύ της Ελλάδας και της Chevron, με το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και οδεύει σήμερα προς ψήφιση από την Ολομέλεια.

Οι τόνοι στην Επιτροπή πάντως, σε αντίθεση με όσα ανέμεναν κάποιοι, έμειναν μάλλον χαμηλοί από την αντιπολίτευση. Ενδιαφέρον είχαν κάποια αρνητικά σχόλια για την εξαγγελία Μητσοτάκη για την πυρηνική ενέργεια, η οποία δεν φάνηκε να ενθουσιάζει. Ο Σταύρος Παπασταύρου σχολίασε, ωστόσο, ότι «δεν είπε για Τσερνόμπιλ».

Μια επιβαλλόμενη επανόρθωση

Σε σχέση με αυτό που σας έγραψα χθες πως φέρεται να είπε στην Ολομέλεια βουλευτής της συμπολίτευσης στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ύστερα και από επιπρόσθετη διασταύρωση της πληροφορίας, διευκρινίζω ότι αυτή δεν ανταποκρίνεται στα πράγματα και το γεγονός δεν έλαβε χώρα.