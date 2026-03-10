Τη στρατιωτική δυνατότητα που έχει ανάπτυξει η Ελλάδα απέδειξε με την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες αεράμυνας της Κύπρου αλλά και στο σχετικό αίτημα της Βουλγαρίας για συνδρομή στη δική της αεράμυνα. Η χώρα μας από την πρώτη στιγμή της κρίσης λειτούργησε ως ο βασικός πυλώνας ασφάλειας της Κύπρου, επιδεικνύοντας ακαριαία αντανακλαστικά που υπογραμμίζουν τον ρόλο της ως εγγυήτριας δύναμης.

Ενώ άλλες δυνάμεις βρίσκονται ακόμη σε στάδιο προετοιμασίας ή αντιμετωπίζουν γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, η Αθήνα έθεσε σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σχέδιο αμυντικής θωράκισης σε χρόνο-εξπρές: Μέσα σε 4-5 ώρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης, η άμεση μεταστάθμευση τεσσάρων μαχητικών F-16 Viper στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο έστειλε ένα σαφές μήνυμα αποτροπής, εξασφαλίζοντας την αεροπορική κάλυψη του νησιού.

Παράλληλα, μέσα στις επόμενες ώρες η αποστολή της υπερσύγχρονης φρεγάτας «Κίμων», μαζί με τη φρεγάτα «Ψαρά», δημιούργησε μια αδιαπέραστη «ασπίδα» στη θάλασσα, ενισχύοντας την αντιπυραυλική άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ανάπτυξη του ελληνικής κατασκευής συστήματος «Κένταυρος» αποδείχθηκε καθοριστική, προσφέροντας εξειδικευμένη προστασία κατά των drones, που αποτελούν και την κύρια απειλή της τρέχουσας περιόδου.

Η στάση της Ελλάδας δεν ήταν απλώς μια διπλωματική κίνηση, αλλά μια έμπρακτη επιβεβαίωση του δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου. Την ίδια στιγμή η μετακίνηση μαχητικών F-16 Viper και μιας συστοιχίας Patriot στη Βόρεια Ελλάδα για την κάλυψη της Βουλγαρίας αλλά και των αμερικανικών υποδομών στην Αλεξανδρούπολη απέδειξε και στους Αμερικανούς ότι σε ώρες κρίσης η ελληνική ανταπόκριση μπορεί να είναι άμεση, πλήρης και αποτελεσματική.

Αντίδραση με 6 F-16

Ολη αυτή η κινητικότητα ήταν παράλληλα και πραγματική επίδειξη ισχύος και για αυτό η Τουρκία, για να καθησυχάσει το εσωτερικό της ακροατήριο, έστειλε χθες στα Κατεχόμενα έξι F-16 και συστήματα αεράμυνας. Η Αγκυρα έκανε λόγο για κίνηση που αποβλέπει και σε μια «ισορροπία ισχύος στο νησί», ενώ από το ψευδοκράτος χαρακτήρισαν την αποστολή «αμυντική κίνηση». «Καμία στρατιωτική ενίσχυση δεν μπορεί να αλλάξει το νομικό και πολιτικό καθεστώς της Τουρκίας ως δύναμης κατοχής» σχολίασε από την πλευρά του ο κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.

Την ώρα που η Αθήνα αποδείκνυε τη στρατιωτική δυναμική της, χώρες με μεγαλύτερη ισχύ στα χαρτιά ξεγυμνώθηκαν. Το Ηνωμένο Βασίλειο μόνο μετά την αρνητική δημοσιότητα έστειλε δύο ελικόπτερα Wildcat για να κυνηγούν drone μαχητικά, ενώ το περιβόητο αντιτορπιλικό «HMS Dragon» αναμένεται σε περίπου δύο εβδομάδες.

Την ίδια ώρα και η Γερμανία είναι ακόμα στα λόγια για αποστολή φρεγάτας, ενώ και η Ισπανία ανακοίνωσε την αποστολή της φρεγάτας «Cristóbal Colón», η οποία αναμένεται να φτάσει στην περιοχή σήμερα. Η Ιταλία δεσμεύτηκε για την αποστολή ναυτικών μονάδων και συστημάτων αεράμυνας και επί του πρακτέου πέρα από την Ελλάδα μόνο η Γαλλία έχει ήδη στην περιοχή της Κύπρου τη φρεγάτα «Languedoc» και αναμένεται το αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle» που βρίσκεται στην Κρήτη.