Η Τουρκία προχωρά στην αποστολή έξι μαχητικών αεροσκαφών F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές.

Όπως μεταδίδει το CNN Turk, ο Ασκίν Μεσελί, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ψευδοκράτους, ανακοίνωσε ότι η αποστολή των έξι F-16 θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί.

Ο Μεσελί ανέφερε ότι τα αεροσκάφη αποστέλλονται για λόγους ασφαλείας και υπογράμμισε πως η επιχείρηση δεν θα επηρεάσει τις πολιτικές πτήσεις.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (MSB) δήλωσαν ότι, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων, εξετάζεται η ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών F-16 στα κατεχόμενα για τη «διασφάλιση της ασφάλειας».

