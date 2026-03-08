Η Τουρκία προχωρά στην αποστολή έξι μαχητικών αεροσκαφών F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές.

Όπως μεταδίδει το CNN Turk, ο Ασκίν Μεσελί, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ψευδοκράτους, ανακοίνωσε ότι η αποστολή των έξι F-16 θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί.

🔴#SONDAKİKA | Türk Silahlı Kuvvetleri, KKTC’nin güvenliğini sağlamak amacıyla yarın sabah bölgeye: 6 adet F-16 savaş uçağı konuşlandıracak. — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) March 8, 2026

Ο Μεσελί ανέφερε ότι τα αεροσκάφη αποστέλλονται για λόγους ασφαλείας και υπογράμμισε πως η επιχείρηση δεν θα επηρεάσει τις πολιτικές πτήσεις.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (MSB) δήλωσαν ότι, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων, εξετάζεται η ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών F-16 στα κατεχόμενα για τη «διασφάλιση της ασφάλειας».