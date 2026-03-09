Σε μικρή απόσταση από την πόλη των Ιωαννίνων εντοπίστηκε το επίκεντρο του ισχυρού σεισμού που αναστάτωσε χθες τα ξημερώματα τη Δυτική Ελλάδα. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν στενά την κατάσταση και παραμένουν επιφυλακτικοί καθώς ο σεισμός εκδηλώθηκε κοντά σε μεγάλο αστικό κέντρο και σε μια περιοχή η οποία δεν έχει «δοκιμαστεί» από ισχυρά φαινόμενα όσο άλλες σεισμογενείς περιοχές. Παρ΄ όλ΄ αυτά, όπως επεσήμαιναν χθες, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά, ενώ η επιφυλακή θα συνεχιστεί για τουλάχιστον 48 ώρες.

Η σεισμική δόνηση των 5,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 05.32 τα ξημερώματα προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Μερικά λεπτά αργότερα ακολούθησε νέα δόνηση, μεγέθους 4,7 της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ σε χρονικό διάστημα σχεδόν 9 ωρών είχαν καταγραφεί συνολικά 44 μετασεισμοί μεγέθους άνω των 2 ρίχτερ. «Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων και το επίκεντρό του εντοπίζεται σε απόσταση σχεδόν 15 χιλιομέτρων από τα Ιωάννινα. Εκδηλώθηκε σε μια περιοχή που μπορεί να μη μας απασχολεί συχνά, δηλαδή δεν είναι μια περιοχή υψηλής σεισμικότητας, όμως έχει στο ιστορικό της αρκετά σημαντικούς σεισμούς.

Στις 13 Οκτωβρίου του 1969 είχαν καταγραφεί εκεί δύο σεισμοί μεγέθους 5,6 και μία μέρα πριν, στις 12 Οκτωβρίου 1969, είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους 5,4», λέει στα «ΝΕΑ» ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, σεισμολόγος Βασίλης Καραστάθης. «Σεισμική δραστηριότητα σε κοντινή απόσταση υπήρχε και το 2016, όμως δεν το λαμβάνουμε υπόψη διότι είχε προέλθει από ενεργοποίηση άλλου ρήγματος και είχε διαφορετικούς μηχανισμούς γένεσης», προσθέτει.

Σε στάση αναμονής

Ο Βασίλης Καραστάθης ανέφερε χθες πως τα πρώτα στοιχεία έδειχναν φυσιολογική μετασεισμική ακολουθία, γεγονός που προκαλεί αισιοδοξία, τόνισε όμως ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι που καθιστούν τους σεισμολόγους επιφυλακτικούς: «Λαμβάνουμε υπόψη δύο παράγοντες και είμαστε σε στάση αναμονής πριν διατυπώσουμε με βεβαιότητα τα συμπεράσματά μας. Ο ένας είναι ότι ο σεισμός σημειώθηκε δίπλα σε σημαντικό αστικό κέντρο και το δεύτερο ότι η συγκεκριμένη ζώνη δεν έχει δοκιμαστεί από πολύ ισχυρό σεισμό. Αρα, είναι πιθανό να υπάρχουν παλαιές κατασκευές που ίσως είναι επισφαλείς – για τον λόγο αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.

Αλλωστε, σε κάθε περίπτωση, όταν υπάρχει σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή μας θα πρέπει να τηρούμε πάντα τα μέτρα προφύλαξης, όποια εκτίμηση και αν υπάρχει από τους επιστήμονες. Είναι καλύτερα να προσέχουμε».

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξαιτίας του σεισμού προκλήθηκαν μικρές καταπτώσεις βράχων στην Εγνατία Οδό και προβλήματα σε τοπικούς δρόμους, ενώ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε κάποιες περιοχές των Ιωαννίνων. Ρωγμές παρατηρήθηκαν σε παλαιά σπίτια και εκκλησίες της Δωδώνης, του Πολύδροσου Θεσπρωτίας και του Δρίσκου.