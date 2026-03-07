Η απώλεια 65 εκατ. ευρώ από τα ταμεία της Ιντερ δεν είναι απλώς μια οικονομική είδηση. Είναι σύμπτωμα. Πέρυσι οι Νερατζούρι εισέπραξαν 136 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή τους και την πρόκριση στον τελικό του Champions League. Φέτος, μετά τον αποκλεισμό τους στη φάση των «16» από την

Μπόντο/Γκλιμτ, τα έσοδα περιορίζονται στα 71 εκατομμύρια. Η διαφορά δεν αποτυπώνει μόνο έναν πρόωρο αποκλεισμό. Αποτυπώνει τη σταδιακή διολίσθηση του calcio από την κορυφή της Ευρώπης σε μια ζώνη αβεβαιότητας.

Η φετινή ευρωπαϊκή σεζόν για τις ιταλικές ομάδες αποτέλεσε ηχηρό καμπανάκι. Η Νάπολι έμεινε εκτός από τη league phase, η Γιουβέντους δεν έχει δει προημιτελικό από το 2022 και μόνο η Αταλάντα, με γκολ στις καθυστερήσεις, διέσωσε ένα ιστορικό σερί 38 ετών, εξασφαλίζοντας την παρουσία τουλάχιστον μίας ιταλικής ομάδας στους «16». Ενα σερί που κράτησε περισσότερο από παράδοση παρά από υπεροχή.

Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Η Serie A απέχει έτη φωτός από την Premier League σε έσοδα, επενδύσεις και εμπορική ισχύ. Ακόμη και η La Liga, παρά τις δικές της οικονομικές περιπέτειες, διατηρεί σαφώς ισχυρότερη παρουσία στην ελίτ. Η Ιταλία βλέπει πλέον το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο όχι ως δεδομένο αλλά ως ευκαιριακή εξαίρεση.

Η Ιντερ δεν ήταν χτισμένη για να κατακτήσει το Champions League. Οι δύο τελικοί μέσα σε τρία χρόνια έμοιαζαν με συγκυριακή ευθυγράμμιση παραγόντων – εξαιρετική διαχείριση, σωστό timing, αγωνιστική πειθαρχία. Δεν ήταν το αποτέλεσμα ενός project αντίστοιχου της Μάντσεστερ Σίτι ή της Παρί Σεν Ζερμέν, με πολυετή σχεδιασμό και επενδυτική σταθερότητα. Στην Ιταλία σήμερα ελάχιστες ομάδες μπορούν να μιλήσουν για μακροπρόθεσμο πλάνο υψηλών προδιαγραφών.

Ενα από τα διαχρονικά βαρίδια του ιταλικού ποδοσφαίρου είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς των γηπέδων. Οι περισσότερες ομάδες δεν διαθέτουν ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, στερώντας τους κρίσιμα έσοδα από εισιτήρια, εμπορικές χρήσεις και naming rights. Η Γιουβέντους αποτέλεσε εξαίρεση, η Αταλάντα ακολούθησε, ενώ Ιντερ και Μίλαν κινούνται σε διαδικασίες ανανέωσης. Ωστόσο, η καθυστέρηση δεκαετιών έχει ήδη κοστίσει. Σε ένα περιβάλλον όπου τα γήπεδα λειτουργούν ως πολυλειτουργικά hubs ψυχαγωγίας, η Ιταλία παίζει ακόμη με τους όρους της δεκαετίας του ’90.

Κακή διαχείριση ταλέντων

Το πρόβλημα όμως δεν περιορίζεται στα οικονομικά. Αγγίζει τη ρίζα του συστήματος παραγωγής ποδοσφαιριστών. Η εθνική ομάδα αποτελεί τον καθρέφτη της κρίσης. Από το 2014 και μετά, η «Azzurra» δεν έχει συμμετάσχει σε Μουντιάλ. Δύο συνεχόμενοι αποκλεισμοί στα μπαράζ – από τη Σουηδία και τη Βόρεια Μακεδονία – και τώρα μια τρίτη δοκιμασία ενόψει του 2026. Για μια χώρα που έχει κατακτήσει τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα, η απουσία από τρεις διοργανώσεις σερί μοιάζει αδιανόητη.

Η Ιταλία παράγει ταλέντο. Τα αποτελέσματα των μικρών εθνικών το αποδεικνύουν: πρωταθλήτρια Ευρώπης U17 και U19, φιναλίστ στο Παγκόσμιο U20. Το πρόβλημα δεν είναι η γέννηση ταλέντων αλλά η διαχείρισή τους. Το σύστημα Primavera, όπου οι ακαδημίες αγωνίζονται μεταξύ τους σε απομονωμένο πλαίσιο, δεν προσφέρει την απαραίτητη τριβή με το επαγγελματικό επίπεδο. Στα 19 τους χρόνια πολλοί νεαροί παίκτες βρίσκονται σε κενό. Δανεισμοί, μετακινήσεις, έλλειψη σταθερότητας. Λίγοι επιβιώνουν.

Η δήλωση του Τζάκομο Ρασπαντόρι είναι αποκαλυπτική: στην Ιταλία ένας 24χρονος θεωρείται ακόμη «νέος», ενώ αλλού έχει ήδη εκατοντάδες συμμετοχές. Το σύστημα φοβάται να δώσει χώρο στο λάθος, στην ωρίμανση μέσα από την εμπειρία. Προτιμά τη λύση του ξένου παίκτη με έτοιμο βιογραφικό από την επένδυση στον άγουρο εγχώριο ποδοσφαιριστή.

Οι προσπάθειες δημιουργίας ομάδων U23 στη Serie C από συλλόγους όπως η Γιουβέντους, η Αταλάντα και η Μίλαν αποτελούν θετικό βήμα, αλλά δεν αρκούν για να αλλάξουν άμεσα τη μεγάλη εικόνα. Χρειάζεται θεσμική μεταρρύθμιση, ενίσχυση των ακαδημιών και, κυρίως, αλλαγή νοοτροπίας.

Η πτώση του ιταλικού ποδοσφαίρου δεν είναι στιγμιαία. Από το 2010, όταν η Ιντερ κατέκτησε το Champions League, καμία ιταλική ομάδα δεν επανέλαβε το κατόρθωμα. Δεκαέξι χρόνια χωρίς «orejona» για μια χώρα που κάποτε κυριαρχούσε με τη Μίλαν, τη Γιουβέντους και την ίδια την Ιντερ. Το κενό μεγαλώνει και μαζί του μεγαλώνει η απόσταση από την ελίτ.

Το calcio βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Αν δεν επαναπροσδιορίσει το μοντέλο του – από τα γήπεδα μέχρι τις ακαδημίες – κινδυνεύει να παγιωθεί ως πρωτάθλημα νοσταλγίας. Μια σκηνή που ζει από το παρελθόν της αλλά δυσκολεύεται να διεκδικήσει το μέλλον. Η Ιταλία δεν έχασε απλώς 65 εκατομμύρια. Εχασε έδαφος. Και η ανάκτησή του απαιτεί κάτι πολύ περισσότερο από μια καλή ευρωπαϊκή πορεία. Απαιτεί μεταρρύθμιση, θάρρος και μια νέα αντίληψη για το τι σημαίνει ανταγωνισμός στον σύγχρονο ποδοσφαιρικό κόσμο.