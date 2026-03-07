Το πρωτάθλημα αρχίζει μία εβδομάδα νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές, αύριο, στις 8 Μαρτίου, παραδοσιακά από τη Μελβούρνη. Ο εναρκτήριος αγώνας όπως διαβεβαιώνουν οι υπεύθυνοι της Formula 1 δεν πρόκειται να επηρεαστεί από τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ομως, δεν αποκλείονται αλλαγές στο πρόγραμμα των γκραν πρι, ακόμη και την τελευταία στιγμή αφού οι εξελίξεις μπορεί να επηρεάσουν δύο σημαντικούς αγώνες που είναι στην καρδιά της Μέσης Ανατολής.

Ο ένας αγώνας είναι προγραμματισμένος για το τριήμερο 10-12 Απριλίου, στο Μπαχρέιν.

Η διοίκηση της Formula 1 εξετάζει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά την κήρυξη του πολέμου από ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και στις φλεγόμενες περιοχές, μεταξύ άλλων και στο Μπαχρέιν, μισή ώρα μακριά από την πίστα του Σαχκίρ όπου πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγες ημέρες με τον φόβο επίθεσης οι δοκιμές ελαστικών των ομάδων, ενώ παραμένει στο πρόγραμμα μια εβδομάδα πιο μετά το γκραν πρι στη Σαουδική Αραβία στην Τζέντα.

Φέτος, η εκκίνηση θα έχει 11 ομάδες από δέκα. Η νέα συμμετοχή είναι αυτή της Cadillac, μια αμερικάνικη ομάδα που ύστερα από πολλά χρόνια στη Formula 1, αυξάνει τον αριθμό των ομάδων και των μονοθεσίων που θα τρέχουν στα γκραν πρι. Είκοσι δύο μονοθέσια διεκδικούν το πρωτάθλημα, με ελάχιστες αλλαγές στη σύνθεση των πιλότων.

Η Formula 1 εισέρχεται σε μια νέα εποχή με τις 22 θέσεις να έχουν καλυφθεί από τα τέλη της περασμένης χρονιάς. Ειδικότερα, η νέα χρονιά θα φέρει νέα ταλέντα, όπως τον Αρβιντ Λίντμπλαντ, το νέο αστέρι που έχει αρκετές φιλοδοξίες για τη νέα σεζόν και το μέλλον του στη Formula 1.

Ο Αρβιντ Λίντμπλαντ θα τρέχει με τη Racing Bulls (το προπύργιο της Red Bull), έχοντας κερδίσει τις εντυπώσεις στις πίστες με την καρίερα του ως έφηβος. Είναι 18 ετών, έχει σουηδικές και ινδικές ρίζες, ξεκίνησε από τα καρτ στα πέντε του και όπως και οι συνάδελφοί του ανέβηκε διαδοχικά τις κατηγορίες στο μηχανοκίνητο σπορ. Ξεχώρισαν οι τέσσερις νίκες του στη Formula 2, ενώ έγινε και ο νεότερος νικητής αγώνα, σε ηλικία 17 ετών και 254 ημερών. O 18χρονος Λίντμπλαντ προσφάτως ανέφερε: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος. Πάντα ήταν στόχος μου να φτάσω στη Formula 1 και να γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Ανυπομονώ να ξεκινήσω».

Παράλληλα, το νέο πρωτάθλημα σηματοδοτεί την επιστροφή έμπειρων οδηγών όπως οι Σέρτζιο Πέρες και Βάλτερι Μπότας.

Φαβορί δεν υπάρχουν αλλά οι προβλέψεις πέφτουν βροχή αυτή την περίοδο. Βαρύνουσα η γνώμη έμπειρων πιλότων, όπως αυτή του Ραλφ Σουμάχερ, που ανέφερε ότι φέτος το πιο δυνατό δίδυμο είναι αυτό της Mercedes, με τους Ράσελ και Αντονέλι, εστιάζοντας περισσότερο στο δεύτερο. Ο Σουμάχερ ποντάρει στον μικρό σε ηλικία πιλότο, τονίζοντας ότι έχει τη στόφα πρωταθλητή και δεν αποκλείεται φέτος να κάνει την έκπληξη και να κατακτήσει την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα οδηγών. «Το ένστικτό μου λέει Αντονέλι».

Η Ισπανία φέτος έχει δύο γκραν πρι. Το πρώτο είναι στην πρωτεύουσα τη Μαδρίτη που θα φιλοξενήσει τον 16ο γύρο του νέου πρωταθλήματος, σε μια νέα πίστα 5.47 χλμ. με 20 στροφές, 16 χλμ. από το κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσα και στην περιοχή που βρίσκεται το μεγάλο της εμπορικό κέντρο. To άλλο ισπανικό γκραν πρι θα είναι στη γνωστή πίστα της Καταλωνίας, στη Βαρκελώνη. Η εμφάνιση της Μαδρίτης «έφαγε» την ιστορική πίστα στην Ιμολα, οπότε στην Ιταλία μένει μόνο η Μόντσα.