Υπάρχουν μορφές στον αθλητισμό που ταυτίζονται με ρεκόρ και μετάλλια. Και υπάρχουν άλλες που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε το ίδιο το άθλημα. Ο Τζεφ Γκάλογουεϊ ανήκε αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία.

Ο Τζεφ Γκάλογουεϊ, που πέθανε στις 25 Φεβρουαρίου 2026 σε ηλικία 80 ετών από εγκεφαλικό, υπήρξε μία από τις πιο καθοριστικές φυσιογνωμίες στην ιστορία του μαζικού τρεξίματος. Οχι γιατί ανέβηκε στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά γιατί συνέβαλε όσο λίγοι στο να σταθούν στην εκκίνηση άνθρωποι που μέχρι τότε δεν πίστευαν ότι το τρέξιμο τους αφορά.

Το 1972 ήταν μέλος της αμερικανικής ολυμπιακής ομάδας και αγωνίστηκε στα 10.000 μέτρα στο Μόναχο. Η παρουσία του εκεί επισφράγισε μια σπουδαία αθλητική διαδρομή σε μια εποχή που το αμερικανικό τρέξιμο βρισκόταν σε άνθηση. Ωστόσο, η πραγματική του επιρροή δεν προήλθε από εκείνη τη συμμετοχή, αλλά από όσα έκανε αργότερα – όταν αποφάσισε να στραφεί προς τους «κανονικούς» ανθρώπους.

Ανατρεπτική λογική

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70, δουλεύοντας με αρχάριους δρομείς, ο Γκάλογουεϊ παρατήρησε κάτι που σήμερα μοιάζει αυτονόητο, τότε όμως δεν ήταν: πολλοί εγκατέλειπαν όχι επειδή δεν είχαν θέληση, αλλά επειδή το σώμα τους δεν μπορούσε να αντέξει τη συνεχή επιβάρυνση. Το κυρίαρχο δόγμα της εποχής ήθελε το τρέξιμο αδιάκοπο. Αν σταματούσες να περπατήσεις, θεωρούνταν ότι «έσπασες».

Ο Γκάλογουεϊ πρότεινε το αντίθετο. Να εντάξεις το περπάτημα στο σχέδιο από την αρχή. Να το κάνεις σύμμαχο και όχι ένδειξη αδυναμίας. Ετσι γεννήθηκε η μέθοδος «περπατοτρεξίματος», γνωστή διεθνώς ως Run/Walk. Η λογική της ήταν απλή αλλά βαθιά ανατρεπτική: σύντομα, προγραμματισμένα διαλείμματα περπατήματος, πριν εμφανιστεί η εξάντληση, ώστε να περιορίζεται η μυϊκή καταπόνηση, να μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού και να διατηρείται πιο σταθερός ρυθμός σε μεγάλες αποστάσεις.

Μαζικό άθλημα

Τα αποτελέσματα ήταν άμεσα. Ανθρωποι χωρίς αθλητικό παρελθόν ολοκλήρωναν τα πρώτα τους πεντάρια και δεκάρια. Στη συνέχεια ημιμαραθωνίους και μαραθωνίους. Και, το σημαντικότερο, συνέχιζαν να προπονούνται χωρίς να «καίγονται» σωματικά ή ψυχολογικά. Σε μια περίοδο που το δρομικό κίνημα στις ΗΠΑ διευρυνόταν ραγδαία, ο Γκάλογουεϊ έδωσε τη μεθοδολογική βάση για να γίνει πραγματικά μαζικό.

Ο ίδιος συμμετείχε σε περισσότερους από 200 μαραθωνίους στη διάρκεια της ζωής του. Εγραψε πολυάριθμα βιβλία, οργάνωσε άπειρα προγράμματα προετοιμασίας, καθοδήγησε προσωπικά χιλιάδες δρομείς. Το ύφος του δεν ήταν αυστηρό ούτε δογματικό. Ηταν ενθαρρυντικό, σχεδόν παιδαγωγικό. Εδινε έμφαση στην αυτοπεποίθηση, στη σταδιακή πρόοδο, στη χαρά της διαδικασίας.

Η μεγαλύτερή του συμβολή, όμως, ήταν όσον αφορά τη νοοτροπία. Σε μια κουλτούρα που συχνά εξυμνεί την υπέρβαση των ορίων, εκείνος μίλησε για σεβασμό στα όρια. Σε ένα περιβάλλον όπου το περπάτημα σε έναν αγώνα θεωρούνταν στίγμα, το μετέτρεψε σε στρατηγική. Αποσυνέδεσε την έννοια της επιτυχίας από την αδιάκοπη προσπάθεια και τη συνέδεσε με τη βιωσιμότητα.

Εδωσε την άδεια

Αν σήμερα στις γραμμές εκκίνησης μεγάλων αγώνων βλέπουμε ανθρώπους κάθε ηλικίας και επιπέδου να κινούνται με εναλλαγές τρεξίματος και βαδίσματος χωρίς αμηχανία, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε εκείνον. Εδωσε «άδεια» σε εκατομμύρια ανθρώπους να δοκιμάσουν. Και αυτή η άδεια είχε τεράστια σημασία.

Ο Τζεφ Γκάλογουεϊ δεν διεκδίκησε ποτέ τον ρόλο του αναμορφωτή. Δεν υιοθέτησε μεγαλόστομη ρητορική. Παρέμεινε μέχρι τέλους ένας άνθρωπος που πίστευε ότι το τρέξιμο μπορεί να είναι για όλους – αρκεί να βρεις τον ρυθμό που σου ταιριάζει. Ακόμη και όταν τα προβλήματα υγείας περιόρισαν τις δυνάμεις του τα τελευταία χρόνια, συνέχισε να υποστηρίζει τη φιλοσοφία του, να γράφει, να μιλάει, να ενθαρρύνει.

Η απώλειά του δεν αλλάζει το γεγονός ότι η ιδέα του έχει πια ριζώσει βαθιά στο παγκόσμιο δρομικό τοπίο. Κάθε φορά που ένας αρχάριος ολοκληρώνει τον πρώτο του αγώνα χωρίς να εξαντληθεί, κάθε φορά που ένας έμπειρος δρομέας επιλέγει συνειδητά να προστατεύσει το σώμα του για να μπορέσει να συνεχίσει για χρόνια, ένα κομμάτι της σκέψης του Γκάλογουεϊ παραμένει ζωντανό.

Η μεγάλη τομή

Δεν χρειάζεται να τον εξιδανικεύσει κανείς για να αναγνωρίσει τη σημασία του. Αρκεί να αναλογιστεί πόσοι άνθρωποι δεν θα είχαν φορέσει ποτέ αθλητικά παπούτσια αν το τρέξιμο συνέχιζε να παρουσιάζεται ως υπόθεση λίγων, σκληρών και «ανθεκτικών». Ο Τζεφ Γκάλογουεϊ το έκανε υπόθεση πολλών. Και αυτό, στην ιστορία του δρομικού κινήματος, είναι μια τομή που δύσκολα θα ξεπεραστεί.