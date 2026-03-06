Αν όχι η καλύτερη, ήταν σίγουρα μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του φετινού Παναθηναϊκού αυτή απέναντι στον ΟΦΗ στο 4-1 της Λεωφόρου. Και σίγουρα η καλύτερη και από πλευράς παραγωγικότητας φάσεων και γκολ και από πλευράς θεάματος και ουσίας στην εποχή του Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός, με τα πολλά διαφορετικά συστήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων που δεν επέτρεπαν στην ομάδα του να βρει σταθερότητα και μια καλή απόδοση μέσα στο γήπεδο, βρήκε εκείνο που τελικά του ταίριαξε.

Αυτό με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, ένα 3-4-2-1 με τα δύο εξτρέμ να παίζουν πιο «μέσα» στο γήπεδο, τους μπακ να δίνουν πλάτος και δύο μέσους στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ενα σχήμα που οδηγεί αυτή τη στιγμή τον Παναθηναϊκό σε πετυχημένα αποτελέσματα σε Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά κυρίως παρουσιάζει μια καλύτερη εικόνα μέσα στο γήπεδο. Μια ομάδα που απειλείται σαφώς λιγότερο σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν και απειλεί σε μεγαλύτερο βαθμό.

Εκτός όμως από τη συνολικά καλύτερη παρουσία του Παναθηναϊκού μέσα στο γήπεδο, υπάρχει και η ατομική ποιότητα των ποδοσφαιριστών του που αρχίζει να κάνει τη διαφορά. Οταν οι Πράσινοι το περασμένο καλοκαίρι αποφάσιζαν να αποκτήσουν τον Ρενάτο Σάντσες και μάλιστα ύστερα από μάχη με την Τραμπζονσπόρ, γνώριζαν ότι παίρνουν ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Απεριόριστη ποδοσφαιρική ποιότητα από τη μία. Πολλοί και μακροχρόνιοι τραυματισμοί από την άλλη. Σε μια μεταγραφή που έγινε έπειτα από εξονυχιστικές ιατρικές εξετάσεις, ο Παναθηναϊκός είδε τον Ρενάτο στο ξεκίνημά του να έχει αρκετά θέματα. Δεν έπεσε κανένας από τα σύννεφα. Επιπλέον, κάθε φορά που ο Πορτογάλος αγωνιζόταν δεν έδειχνε να μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Ολα αυτά… προ 2026. Γιατί η νέα χρονιά, ο τρόπος που έχει διαχειριστεί ο Μπενίτεθ τον παίκτη και ο τρόπος που έχει διαχειριστεί και ο ίδιος ο παίκτης τον εαυτό του, έχουν φέρει στο γήπεδο έναν ποδοσφαιριστή που θυμίζει εκείνον ο οποίος είχε εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του πλανήτη. Από τη φυσική του κατάσταση, τα τρεξίματά του έως την ποιότητά του, το πόσο πολύ μπορεί να παίξει τον ρόλο ενός «box to box» του χαφ, ο Ρενάτο Σάντσες παρουσιάζει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Και ο Παναθηναϊκός έχει βρει σε εκείνον και την ποιότητα και την προσωπικότητα που ήθελε όταν τον αποκτούσε. Ο Σάντσες δείχνει πάνω απ’ όλα να μπορεί να αντιληφθεί τι θέλει από εκείνον ο Μπενίτεθ. Δύο μεγάλες προσωπικότητες που ποδοσφαιρικά είναι πολύ πιο… μπροστά από πολλούς στην Ελλάδα. Και αυτό φέρνει το καλύτερο δυνατό πρόσωπο του Πορτογάλου, που σκόραρε και το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο ματς της Τετάρτης με τον ΟΦΗ.

Αναμονή για Ινγκασον

Το θέμα του Ινγκασον απασχολεί πάρα πολύ τον Ράφα Μπενίτεθ από την Τετάρτη το απόγευμα, αλλά όχι ενόψει του αγώνα με τον Λεβαδειακό την Κυριακή στη Λιβαδειά. Εκεί έτσι κι αλλιώς ο Ισλανδός αναμένεται να προφυλαχθεί, ακόμα κι αν είναι έτοιμος. Εκείνο που τον απασχολεί δεν είναι άλλο από το ματς της ερχόμενης Πέμπτης με την Μπέτις στο Ολυμπιακό Στάδιο, καθώς στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί των υπηρεσιών των Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Ερνάντεθ, ενώ εκτός είναι και ο Γεντβάι που δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα.

Τι σημαίνει αυτό; Οτι ο Παναθηναϊκός έχει μείνει με δύο κεντρικούς αμυντικούς, τον Ινγκασον και τον Κάτρη, ενώ αν δεν προλάβει ο Ισλανδός θα έχει μόνο έναν. Και μάλιστα σε σχήμα που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τρεις, όπως συνηθίζει ο Μπενίτεθ. Ο Ισπανός έτσι κι αλλιώς θα κάνει… αλχημεία (Κυριακόπουλος, Καλάμπρια είναι υποψήφιοι για στόπερ), αλλά αν στερηθεί και τον Ισλανδό το πρόβλημα θα μεγαλώσει πάρα πολύ για εκείνον. Και θα χρειαστεί είτε να αλλάξει το σχήμα, κάτι που μοιάζει απίθανο τώρα που έχει βρει μια ροή, είτε να παίξει με δύο παίκτες που δεν θα βρίσκονται στη φυσική τους θέση και θα «αναγκαστούν» να γίνουν στόπερ σε ένα πάρα πολύ δύσκολο ματς απέναντι σε μια καταπληκτική επιθετική γραμμή. Σήμερα θα έχουμε πιο ασφαλές συμπέρασμα για την κατάσταση του Ινγκασον, με τις εκτιμήσεις πάντως να είναι αισιόδοξες όσον αφορά την παρουσία του στο μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι.