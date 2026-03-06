Η μισή αλήθεια είναι πως οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος του εξαρχής: Συμπληρωμένες άλλωστε 10 μέρες από τις ενοχλήσεις που ένιωσε παραμονή του ματς με την Μπάγερ στο Λεβερκούζεν. Η άλλη μισή αλήθεια όμως θέλει τον Ντανιέλ Ποντένσε να δίνει τη δική του προσωπική μάχη με τον χρόνο όλη την εβδομάδα στον Ρέντη. Και σήμερα να έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει να προπονηθεί για πρώτη φορά με τους συμπαίκτες του σε μια συνθήκη που εάν και εφόσον θα του ανοίξει την πόρτα για το ντέρμπι της Κυριακής. Προφανώς όχι για την 11άδα, αλλά για την αποστολή και εάν και εφόσον για μια συμμετοχή 20-30 λεπτών από εκείνες που με την ποιότητα του Πορτογάλου θα μπορούσαν να συμβάλλουν ουσιαστικά.

Κατάφερε χθες να βγάλει ένα αρκετό απαιτητικό και έντονο ατομικό πρόγραμμα. Και το απόγευμα αναμένονταν να υποβληθεί σε μια ακόμη μαγνητική, προκειμένου να διαπιστώσει αν έχει υποχωρήσει το οίδημα στον προσαγωγό που τον ταλαιπωρεί αρκετά στο δεύτερο μισό της σεζόν. Και που του έχει στοιχίσει σε όλα. Σε συμμετοχές, σε ρυθμό. Στην ίδια την επίδρασή του στο σύνολο. Είναι ενδεικτικό αυτό που συμβαίνει στο πρωτάθλημα σε συνδυασμό και με μια τιμωρία (για την ομπρέλα που του πέταξαν από την κερκίδα της ΑΕΚ στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας και που ο ίδιος είχε την ιδέα να την… επιστρέψει). Τελευταία συμμετοχή στις 8 του Φλεβάρη με τον Παναθηναϊκό, έναν μήνα πριν από το μεθαυριανό με τον ΠΑΟΚ. Πιο σωστά; Από τα τελευταία 12 της Super League, από τα τέλη του Νοέμβρη δεν έχει παίξει στα επτά (Παναιτωλικός εκτός, ΟΦΗ εντός, Κηφισιά εντός, Ατρόμητο εκτός, Λεβαδειακός εκτός, Παναιτωλικός εντός, Πανσερραϊκός εκτός) και στο όγδοο (με τον Αρη εκτός) ήρθε από τον πάγκο μόλις για 4 λεπτά.

Αλλη η επίθεση

Σαν να λέμε: Ο Ολυμπιακός έχει στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή από εκείνους που μπορούν να κρίνουν το πρωτάθλημα αλλά που δεν παίζει στο πρωτάθλημα. Πόσα γκολ πέτυχε ο Ολυμπιακός σε αυτά τα 7+1 παιχνίδια δίχως τον Ντανιέλ Ποντένσε; Μόλις 11 σε ένα αδιανόητο μέσο όρο 1,375 γκολ ανά ματς. Πόσα γκολ έχει ο πρωταθλητής στα 13 παιχνίδια που ο Ντανιέλ Ποντένσε έχει μίνιμουμ συμμετοχής 20 λεπτών; Αν δεν χάσαμε το μέτρημα 27. Ο μέσος όρος ξεπερνά το 2 (2.07) με τον Πορτογάλο να έχει στην προσωπική του συλλογή δύο γκολ και πέντε ασίστ. Κυρίως όμως να έχει αυτή την ιδιαίτερη ικανότητα στο να δημιουργεί πράγματα πριν από την τελική πάσα ή την εκτέλεση. Με τον Πορτογάλο, τον Ζέλσον Μαρτίνς και τον Ελ Κααμπί οι Ερυθρόλευκοι έχουν το καλύτερο επιθετικό τρίγωνο της Ελλάδας. Αρκεί βεβαίως το θέμα να μην καταγράφεται απλά στο ρόστερ. Να υπάρχει στη φαρέτρα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πότε βρέθηκαν όλοι μαζί στην 11άδα για ένα ματς του πρωταθλήματος τελευταία φορά; Στην 3-0 εντός έδρας νίκη με τον Ατρόμητο. Αν δεν το θυμάστε, είναι λογικό. Ματς που έγινε Σάββατο 22 Νοέμβρη. Ακριβώς πριν από 104 βράδια.

Θέλει

Και είναι και κάτι ακόμη που έχει πάντα τη σημασία του. Ο Ντανιέλ Ποντένσε στην τρίτη ερυθρόλευκη θητεία της καριέρας του, ξέρει ότι δεν έφτασε στα προηγούμενα αγωνιστικά στάνταρ. Προ διετίας ας πούμε στην ομάδα που κατέκτησε το Conference League o πορτογάλος εξτρέμ είχε 15 γκολ και 13 ασίστ σε 47 αναμετρήσεις με μια απίστευτη συνέπεια. Εχει μεγάλο κίνητρο λοιπόν να πατήσει το γκάζι την κατάλληλη στιγμή. Να βγει μπροστά για την κατάκτηση του 49ου υπενθυμίζοντας το «κάνω τη διαφορά»… ράφι του. Θέλει να μείνει ο 30χρονος στην Ελλάδα. Και ξέρει πως αυτά τα εννέα παιχνίδια ως το φινάλε, τρία ως την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας και κυρίως τα playoffs είναι πλέον από μόνα τους ένα καινούργιο πρωτάθλημα. Τα υπόλοιπα είναι περιττά. Εχει αξία ότι ο Πορτογάλος ήταν στον Ρέντη την περασμένη Κυριακή για να κάνει ατομικό όταν ο Ολυμπιακός είχε το ματς στις Σέρρες. Οτι ήταν εκεί Δευτέρα, αλλά και την Τρίτη που η ομάδα είχε ρεπό. Οτι έκανε ακριβώς το ίδιο ολόκληρη την εβδομάδα σε μια επιβεβαίωση της επιθυμίας του να κερδίσει τον χρόνο και να προλάβει έστω να δηλώσει διαθέσιμος για την αποστολή. Να είναι εκεί αν χρειαστεί για τη second unit.

Η περίπτωση του Μπρούνο

Φυσικά και τον περιμένει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος που έπειτα από καιρό μπορεί να έχει διαθέσιμο ολόκληρο το ρόστερ του για ένα ματς (σ.σ. έστω με τον αστερίσκο Ποντένσε). Και όταν υπάρχουν τόσες λύσεις, υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον για τις αποφάσεις που αφορούν στην 11άδα. Μέσα στην εβδομάδα για παράδειγμα φαίνεται πως έχει αυξήσει τις πιθανότητές του για το βασικό σχήμα ο Μπρούνο που ήταν από τους καλύτερους της περασμένης Κυριακής στις Σέρρες. O Νιγηριανός ως rotation του Φρανσίσκο Ορτέγκα στο διάστημα με τα συνεχόμενα ματς, πήρε μια σειρά από συμμετοχές στην εντεκάδα στα ματς του πρωταθλήματος. Από τα τέλη Γενάρη που επέστρεψε από το Κόπα Αφρικα, έγινε ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού στη Super League. Βασικός με τον Βόλο (1-0), τον Αστέρα στην Τρίπολη (3-0), τον Λεβαδειακό (0-0), τον Παναιτωλικό στο Φάληρο (2-0) και την Κυριακή στις Σέρρες (2-1). Ενα σερί αγώνων που φαίνεται ότι του έχει δώσει ρυθμό σε σημείο που να ανταγωνίζεται τον Ορτέγκα που το ίδιο διάστημα ήταν βασικός στο πρωτάθλημα μόνο στα ντέρμπι με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό.