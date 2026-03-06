Ενας από τους βασικούς στόχους της ΑΕΚ τη φετινή σεζόν, όπως ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς είχε παραδεχτεί σε δηλώσεις του, ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου. Συγκεκριμένα, είχε μιλήσει για παρουσία στον τελικό, αλλά είναι αυτονόητο πως δεν θα πήγαινε εκεί για τη χαρά τη συμμετοχής. Σε όλες τις χώρες που έχει δουλέψει ο σέρβος τεχνικός έχει δώσει μεγάλη σημασία στο Κύπελλο το οποίο έχει κατακτήσει αρκετές φορές μάλιστα, αλλά στην Ελλάδα απέτυχε στην πρώτη του απόπειρα. Ο ΟΦΗ πέταξε εκτός τους Κιτρινόμαυρους με νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια ακυρώνοντας την εύκολη διαδρομή που είχαν θεωρητικά μέχρι τον τελικό.

Από εκείνο το παιχνίδι ουσιαστικά δεν έχουμε ξαναδεί τον Δημήτρη Καλοσκάμη. Ο διεθνής άσος είχε παίξει σε όλο το ματς και ήταν από τους χειρότερους σε απόδοση του γηπέδου, με τον Νίκολιτς να τον αφήνει μέσα μέχρι το τέλος μιας και δεν υπήρχε άλλος που να καλύπτει τον κανονισμό που ισχύει από φέτος στο Κύπελλο με την υποχρεωτική παρουσία ενός έλληνα ποδοσφαιριστή κάτω των 21 στην εντεκάδα. Για αυτό βέβαια δεν φταίει ο Καλοσκάμης, αλλά η ΑΕΚ που δεν φρόντισε να έχει και άλλους… Καλοσκάμηδες ώστε να μη βρεθεί εγκλωβισμένη σε αυτή την κατάσταση. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το χειριστεί ενόψει της επόμενης σεζόν.

Το θέμα όμως τώρα είναι ο Καλοσκάμης ο οποίος έχει εξαφανιστεί από εκείνο το ματς. Για την ακρίβεια έχει παίξει ξανά στις καθυστερήσεις της νίκης της ΑΕΚ στην Τρίπολη επί του Αστέρα. Σε όλο το 2026 δηλαδή, η παρουσία του σε ματς πρωταθλήματος για την Ενωση είναι αυτά τα ελάχιστα λεπτά στην Τρίπολη. Για τον Καλοσκάμη, που από την τρίτη αγωνιστική κι έπειτα, όταν έπαιξε για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του δηλαδή, δεν έλειψε από κανένα παιχνίδι πρωταθλήματος. Είτε ως βασικός, τις περισσότερες φορές, είτε ως αλλαγή, πάντα ήταν εκεί και έπαιρνε σημαντικό χρόνο.

Συνολικά φέτος ο Καλοσκάμης έχει 19 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τρία γκολ και ισάριθμες ασίστ. Αν το καλοκαίρι που αποκτήθηκε από τον Ατρόμητο έλεγε κάποιος ότι ο Καλοσκάμης θα κάνει 20 συμμετοχές στην πρώτη του χρονιά στην ΑΕΚ, σίγουρα θα ήταν κάτι παραπάνω από ικανοποιητικό σαν νούμερο. Και δείγμα ότι κάτι θα είχε δείξει για να πάρει τόσες συμμετοχές. Πράγματι, ο 21χρονος άσος έδειξε πολύ καλά στοιχεία και στο πρώτο μισό της σεζόν κιόλας έκανε αυτές τις συμμετοχές. Γιατί όμως έχει παραγκωνιστεί μετά την κακή εμφάνιση από τον ΟΦΗ; Σαφώς και δεν του χρεώνεται ο αποκλεισμός ούτε τον τιμωρεί ο Νίκολιτς.

Του δίνει όμως χρόνο να δει τα λάθη του, να βελτιωθεί και να καταλάβει πως σε μία ομάδα όπως η ΑΕΚ δεν μπορείς να επαναπαυτείς ποτέ. Δεν έπαψε να τον πιστεύει και να τον εκτιμά ποδοσφαιρικά. Εξάλλου ο ίδιος τον ήθελε πολύ όταν έμαθε ότι μπορεί να γίνει η μεταγραφή. Απόδειξη των παραπάνω και το γεγονός ότι τον έβαλε στη λίστα του Conference League, κάτι που σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα θα τον ξαναδούμε. Και τότε θα φανεί αν αυτό το… διάλειμμα του έκανε καλό. Σε κάθε περίπτωση, ο Καλοσκάμης είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική επένδυση για την ΑΕΚ, αλλά χρειάζονται άμεσα και άλλες σαν αυτή.

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της για το αυριανό (7/3, 18:00) παιχνίδι με την ΑΕΛ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Την ομάδα, που μέχρι την γκέλα της προηγούμενης αγωνιστικής στον Βόλο, ήταν η μοναδική από την περιφέρεια που έκοψε φέτος βαθμούς από την Ενωση. Αυτό και μόνο μιλάει από μόνο του για την ομάδα του Νίκολιτς που δεν έχει περιθώρια για άλλες απώλειες. Θέλει νίκη, ώστε να περιμένει μετά το ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ για να δει αν θα παραμείνει μόνη ή με συγκάτοικο στην κορυφή.