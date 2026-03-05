Κλιμακώνεται η κόντρα Μαδρίτης – Ουάσιγκτον, με τον ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να απαντά χθες σθεναρά στην απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει το εμπόριο με την Ισπανία, επαναλαμβάνοντας την αντίθεσή του στον πόλεμο και σε αυτό που χαρακτήρισε «καταστροφή του διεθνούς δικαίου». Η αντιπαράθεση αυτή φαίνεται να δημιουργεί ρήγμα και μέσα στην ΕΕ, καθώς ο γερμανός καγκελάριος δεν στήριξε δημόσια την Ισπανία κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ενώ αντίθετα ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του.

Χθες το βράδυ δημιουργήθηκε σύγχυση όταν η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ ανέφερε πως «η Ισπανία συμφώνησε να συνεργαστεί στρατιωτικά τις τελευταίες ώρες», όμως ο ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες έσπευσε να το διαψεύσει κατηγορηματικά. Νωρίτερα, σε δεκάλεπτη τηλεοπτική ομιλία, ο Σάντσεθ αναφέρθηκε στους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα, καθώς και στον πόλεμο του Ιράκ πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, τονίζοντας ότι η θέση της ισπανικής κυβέρνησης θα μπορούσε να συνοψιστεί ως «όχι στον πόλεμο». «Δεν μπορείς να παίζεις ρώσικη ρουλέτα με τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων», σημείωσε.

Ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει πλήρες εμπορικό εμπάργκο στην Ισπανία σε απάντηση στην άρνηση της Μαδρίτης να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις κοινά διοικούμενες βάσεις στο Μορόν και το Ροταφόρ για επιθέσεις στο Ιράν. «Η Ισπανία είναι απαίσια στο ΝΑΤΟ επειδή δεν αυξάνει τον αμυντικό της προϋπολογισμό στο 5% του ΑΕΠ, όπως οι άλλοι», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς το βράδυ της Τρίτης. «Θα διακόψουμε κάθε εμπόριο με την Ισπανία. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση μαζί της», πρόσθεσε, με τους αναλυτές να θυμίζουν πως ο Σάντσεθ είχε προκαλέσει την οργή του Τραμπ και στις αρχές Ιανουαρίου, όταν είχε ταχθεί εναντίον της στρατιωτικής εισβολής των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο καγκελάριος Μερτς παρέμεινε σιωπηλός όση ώρα ο Τραμπ επιτίθετο στην Ισπανία. Δήλωσε μάλιστα λίγο αργότερα ότι η Μαδρίτη χρειάζεται «πειστήρια» για να συμφωνήσει στον υψηλότερο στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες. Αργότερα το γραφείο του περιέγραψε πως όταν έκλεισαν οι κάμερες είπε στον αμερικανό πρόεδρο ότι δεν μπορεί να συνάψει ξεχωριστή εμπορική συμφωνία με τη Γερμανία ή με όλη την ΕΕ, αλλά όχι με την Ισπανία. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό.

Η Μαδρίτη εξέφρασε την «έκπληξή» της στη Γερμανία για τις δηλώσεις του γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στον Λευκό Οίκο, οι οποίες φάνηκαν να υποστηρίζουν τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μείωση του εμπορίου με την Ισπανία, σύμφωνα με τον ισπανό υπουργό Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες. «Δεν μπορώ να φανταστώ τους πρώην καγκελάριους Μέρκελ ή Σολτς να κάνουν τέτοιες δηλώσεις», τόνισε.

Αντίθετα, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έσπευσε να εκφράσει την αλληλεγγύη του στην Ισπανία, απέναντι στην οικονομική απειλή των ΗΠΑ, στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Σάντσες χθες. Και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα μίλησε με τον ισπανό ηγέτη «για να εκφράσει την πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ». Το ίδιο έκανε και ο ευρωπαίος επίτροπος για τη Βιομηχανία και την ενιαία αγορά Στεφάν Σεζουρνέ, τονίζοντας: «Οποιαδήποτε απειλή κατά κράτους μέλους είναι εξ ορισμού απειλή κατά της ΕΕ. Αν απειλείται μια συγκεκριμένη χώρα… όπως είδαμε για τη Γροιλανδία, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μεγάλη ενότητα».

Στην τηλεοπτική του ομιλία χθες, ο Σάντσεθ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του μελετά οικονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της σύγκρουσης στους ισπανούς πολίτες, αν και απέφυγε να αναφερθεί άμεσα στην εμπορική απειλή του Τραμπ. «Το ερώτημα δεν είναι αν είμαστε στο πλευρό των αγιατολάχ – κανείς δεν είναι», ανέφερε. «Το ερώτημα είναι αν είμαστε υπέρ της ειρήνης και της διεθνούς νομιμότητας. Δεν μπορείς να απαντήσεις σε μια παρανομία με μια άλλη, γιατί έτσι ξεκινούν οι μεγάλες καταστροφές της ανθρωπότητας».