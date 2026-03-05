Γυρίζοντας πίσω στα δύο φετινά Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (14/1) και ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (5/10) σε Κύπελλο και πρωτάθλημα θα βρεις δύο ασπρόμαυρες νίκες σε μια συνθήκη όχι συνηθισμένη, καθώς δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να έχει νικήσει φέτος δύο φορές τους Πειραιώτες. Και αν ψάξεις λιγάκι καλύτερα θέλοντας να εναρμονιστείς με το timing; Θα θυμηθείς ότι οι Πειραιώτες εκείνο το ματς στην Τούμπα το έδωσαν λίγα 24ωρα μετά την απίθανη μάχη τους με την Αρσεναλ στο Emirates για τη δεύτερη αγωνιστική της league phase του Champions League και το αντίστοιχο νοκάουτ στο Φάληρο για το Κύπελλο προέκυψε ακριβώς πριν από τον πρώτο «τελικό» πρόκρισης για το top 24 της κορυφαίας διοργάνωσης. Πριν από το Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0 που άνοιξε την πόρτα για τα playoffs. Αν υπάρχει άλλος «κοινός παρονομαστής» μετρώντας πλέον ανάποδα ως το «Γ. Καραϊσκάκης»; Πιθανότατα. Και μάλιστα με σημασία με βάση την ιδέα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι της Κυριακής. Ροντινέι Μαρσέλο Ντε Αλμέιδα το όνομά του. Ναι, ο Ροντινέι που δεν ήταν εκεί. Στην εντεκάδα του Βάσκου προπονητή…

Τον Οκτώβρη στην Τούμπα, τραυματίας με θλάση. Τον Γενάρη στο Φάληρο; Από γρίπη έχοντας περάσει υψηλό πυρετό όλες τις προηγούμενες ημέρες και χάσει την αναμέτρηση πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο (10/1). Τον είχε στον πάγκο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε εκείνη την αναμέτρηση και τον έριξε στη μάχη από το 46΄ αντικαθιστώντας τον Κοστίνια. Ουσιαστικά όμως με το σκορ στο 0-2 από το 15΄ η κατάσταση αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη και η παρουσία του Βραζιλιάνου μάλλον αναφορά στο φύλλο αγώνα. Την Κυριακή; Αναμένεται τρίτη και φαρμακερή. Είναι διαθέσιμος ο 34χρονος. Και το σημαντικότερο; Είναι σημαντικός σε δύο σενάρια που έχει κατά νου το τεχνικό τιμ ενόψει Κυριακής, θέλοντας να ελέγξει τον κρισιμότερο διάδρομο της αναμέτρησης. Εκείνον που ο ΠΑΟΚ τον διαχειρίζεται με τον Μπάμπα και τον Τάισον (σ.σ. που δεν έπαιξε χθες κόντρα στην Κηφισιά αλλά λογικά θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι).

Και στα δύο

Ο Ροντινέι είναι από μόνος του δυο διαφορετικά «στυλ» για την εντεκάδα του Ολυμπιακού. Σαν μπακ πίσω από τον Ζέλσον Μαρτίνς προσφέρει όλη εκείνη την επιθετικότητα και την ποιότητα που δεν αμφισβητεί κανείς. Σαν winger μπροστά από τον Κοστίνια συνδράμει ώστε ο διάδρομός του να είναι περισσότερο ασφαλής αναλαμβάνοντας όμως ένα σημαντικό κομμάτι στη δημιουργία είτε σε κανονική ροή ποδοσφαίρου, είτε εκτελώντας τις στημένες μπάλες. Συνήθως κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο Μέντι τον Βραζιλιάνο τον έχει μπακ.

Στα δύο καλά ευρωπαϊκά ματς της ομάδας φέτος όμως, στις σερί νίκες με Λεβερκούζεν και Αγιαξ στο τέλος της league phase ο Ροντινέι διέπρεψε σαν εξτρέμ στέλνοντας τον Ζέλσον αριστερά. Με δεδομένο ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η χρησιμοποίηση του Ντανιέλ Ποντένσε που ακόμη δεν έχει μπει στις προπονήσεις (σ.σ. αναμένεται να δοκιμάσει αύριο), δημιουργείται ένα σενάριο για τον τρόπο που ο Μεντιλίμπαρ θα διαχειριστεί τις επιλογές στις δύο πτέρυγες. Αν θα παίξει ο Ροντινέι δεξιά και αριστερά ο Ζέλσον. Αν οι δυο τους θα είναι μαζί από τη μια πλευρά και απέναντι θα είναι ο Ορτέγκα με τον Τσικίνιο. Αν μπορεί να κερδίσει μια θέση στην 11άδα και ο Αντρέ Λουίζ που ψάχνει εκείνο το ένα παιχνίδι που θα τον βοηθήσει ψυχολογικά στο νέο ποδοσφαιρικό του περιβάλλον.

Επανάληψη

Πίσω στην κουβέντα για τη δεξιά πτέρυγα; Ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ στις δύο ήττες του δέχθηκε 2+2 γκολ. Στην Τούμπα το 1-1 του Τάισον προέκυψε από ένα γέμισμα του Ζίφκοβιτς από θέση μπακ στον εξτρέμ Τάισον στο σημείο που ο Ορτέγκα γλίστρησε. Αργότερα στο ίδιο σημείο ο Ζίφκοβιτς βρήκε τον Κωνσταντέλια που έχοντας βγει στην άκρη για να πάρει την μπάλα βρήκε και τον χώρο να σολάρει και τελικά να κερδίσει ένα πέναλτι από τον Κοστίνια. Και στο Κύπελλο; Το 0-2 είναι μια φάση ξανά στα ίδια μέρη. Με τον Τάισον να σεντράρει την κατάλληλη στιγμή αλλάζοντας πλευρά για τον Ζίφκοβιτς που έδωσε την ασίστ στον Οζντόεφ. Ολα τα γκολ έπειτα από αλλαγή κατοχής, με τον Ολυμπιακό ψηλά στο γήπεδο σε φάση επίθεσης. Ολα με μια μεγάλη πάσα που «τρέχει» την μπάλα γρήγορα και αλλάζει τη φάση του παιχνιδιού.

Στα ίσια

Με την ευκαιρία; Η χθεσινή μέρα επιβεβαίωσε και μια σειρά από super league δεδομένα. Ο ΠΑΟΚ περνώντας από τη Νίκαια κόντρα στην Κηφισιά ανέβηκε στο ρετιρέ της βαθμολογίας μαζί με Ολυμπιακό και ΑΕΚ στην ισορροπία των 53 βαθμών τρεις στροφές πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας. Και ο Παναθηναϊκός έκανε ένα ακόμη βήμα για την κατάκτηση της 4ης θέσης (+3 πλέον από τον Λεβαδειακό) σε μια συνθήκη που επαναφέρει την κανονικότητα: Playoffs με έξι ντέρμπι για τον καθένα, έστω με τους Πράσινους αποκλειστικά σε ρόλο ρυθμιστή καθώς η διαφορά τους αυτή τη στιγμή είναι στο -11. Εχει μεγάλη σημασία λοιπόν να εκμεταλλευτούν οι Ερυθρόλευκοι το ένα ντέρμπι παραπάνω που έχουν στο καλεντάρι τους. Το κυριακάτικο με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο. Διότι τους δίνεται η ευκαιρία να στείλουν την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου σε ένα καθαρό -3 που μπορεί κάλλιστα να παίξει τον ρόλο του στη συνέχεια της διαδρομής.