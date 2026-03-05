Είναι θαυμαστή η αξιοπιστία στον τομέα των «στημένων φάσεων» της φετινής Αρσεναλ. Οι Κανονιέρηδες «τα σπάνε» σε ποσοστό επιτυχίας και τις τελευταίες ημέρες αποδεικνύεται πως το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ βαδίζει ολοταχώς σε αυτό το μονοπάτι. Γκολ με το «καλημέρα» και ύστερα από κόρνερ την περασμένη Κυριακή απέναντι στον Αρη, γκολ μετά ένα φάουλ χθες κόντρα στον ΟΦΗ το Τριφύλλι και όλα τελείωσαν πολύ γρήγορα. Καθόλου παράξενο πως υπάρχει βελτίωση και στη βαθμολογία: ήδη οι Πράσινοι φαντάζουν ως το απόλυτο φαβορί για την κατάληψη της τέταρτης θέσης και ενώ ο Λεβαδειακός μοιάζει να έμεινε από καύσιμα μετά τον αποκλεισμό του στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου.

Το θέμα είναι πως έστω και αργά, ο Μπενίτεθ δείχνει πως μαθαίνει την ομάδα του. Προχωρά με την ασφάλεια της σφιχτής άμυνας που βασίζεται κυρίως σε τρεις κεντρικούς οπισθοφύλακες. Το κέντρο είναι δεμένο και βγάζει νέους πρωταγωνιστές, αφήστε που απειλεί με περισσότερους παίκτες και αυτό ισοδυναμεί με δύσκολο σταυρόλεξο για τους αντιπάλους.

Ο ξεχασμένος Ρενάτο Σάντσες με τον ισπανό κόουτς επιβεβαιώνει πως αναγεννήθηκε αγωνιστικά, ο Αντίνο πέτυχε το πρώτο του γκολ με τα πράσινα και συνεχίζει την προσαρμογή του στα μέρη μας σκορπώντας αισιοδοξία, ο Μπακασέτας απαλλάχθηκε από την γκρίνια αρκετών και βοηθά με τα χτυπήματά του, ο δε Ταμπόρδα θέλησε να παρουσιάσει ένα καλό πρόσωπο στον Κόντη που ουδέποτε τον πίστεψε. Οσον αφορά τον Τεττέη, εδώ έχουμε το απόλυτο σημείο αναφοράς για τον Παναθηναϊκό.

Δεν βρήκε δίχτυα χθες, οι πάντες όμως τον προσέχουν, ο επιθετικός ανακάλυψε τον τρόπο να συνεργαστεί και να δώσει ασίστ στον Σάντσες, έχει τη δυνατότητα να βλέπει τον αμαρκάριστο συμπαίκτη του και μόνο σύμπτωση δεν είναι πως επί των δικών του ημερών με τα πράσινα ο Παναθηναϊκός σκοράρει με ευκολία μεγαλύτερη. Στο Ηράκλειο 2-0, με τον Αρη 3-1, χθες κόντρα στους Ασπρόμαυρους του ΟΦΗ ένα ευρύ 4-1 και ιδιαίτερα ικανοποιητική απόδοση στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, συν ασφαλώς τη δημιουργία αρκετών ευκαιριών με συνδυαστικό ποδόσφαιρο.

Ας είμαστε, βέβαια, εγκρατείς. Στη Λεωφόρο έμειναν πολύ πίσω στη βαθμολογία. Είναι έξω από τον τελικό του Κυπέλλου. Το να καλύψεις έδαφος θεωρείται κάτι βατό σε σύγκριση με το «πρέπει» και τη διεκδίκηση στόχων. Το θέμα είναι κατά πόσο κέρδισε πόντους στη συνείδηση του κοινού ο Μπενίτεθ και τι πρόσωπο θα δείξει ο Παναθηναϊκός στα play offs.

Τότε θα προκύψουν τα οριστικά συμπεράσματα για την επόμενη ημέρα.