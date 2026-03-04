Απολογιστικά στοιχεία της δράσης της για το 2025 εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και οι αριθμοί που αφορούν την Ελλάδα προκαλούν, ακόμη μια φορά, δυσάρεστους συνειρμούς. Στην Ελλάδα καταγράφεται για δεύτερη χρονιά ένας ιδιότυπος… πρωταθλητισμός στην απάτη. Εως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, 175 ενεργές ελληνικές υποθέσεις βρίσκονταν ανοικτές στα χέρια των ευρωπαίων εισαγγελέων στην Αθήνα, με τη συνολική ζημιά να υπολογίζεται στο εξωφρενικό ποσό των 2,68 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Επίσης, μέσα στο 2025, η EPPO δέχθηκε 201 αναφορές/καταγγελίες που αφορούσαν την Ελλάδα, εκ των οποίων η συντριπτική πλειονότητα αφορά δημόσιες Αρχές. Ως προς την κατανομή των 175 ανοικτών υποθέσεων, οι 147 αφορούν απάτες σε δαπάνες «μη προμηθειών» με εκτιμώμενη ζημία ύψους 1,34 δισ. ευρώ. Πρόκειται για απάτες που αφορούν επιδοτήσεις, όπως είναι η κατανομή ευρωπαϊκών κονδυλίων από την ΚΑΠ, το Ταμείο Ανάκαμψης κ.ά. Είμαστε δεύτεροι, μετά την Ιταλία, ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ σε εκτιμώμενη ζημία από τέτοιες απάτες, σύμφωνα με την έκθεση. Επίσης, το έτος που μας πέρασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα παρέπεμψε 11 υποθέσεις σε δίκη, οι οποίες αφορούν 177 υπόδικα άτομα, ενώ 9 υποθέσεις που αφορούν 251 άτομα παραπέμφθηκαν στις εθνικές Αρχές.

Στα ύψη και οι κατασχέσεις

Διαβάζοντας την έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διαπίστωσα, επίσης, ότι ακόμη μια χρονιά η χώρα μας είναι στο τοπ 5 των χωρών που απασχόλησαν με ενεργές υποθέσεις τους εισαγγελείς. Μας ξεπέρασαν μόνο η Ιταλία, η Ρουμανία, η Γερμανία και η Βουλγαρία. Υπάρχει βέβαια και ένα σημείο στο οποίο πραγματικά η Ελλάδα ξεχωρίζει σε όλη την Ευρώπη: οι κατασχέσεις. Το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σε συνεργασία με τις εθνικές Αρχές, κατόρθωσε το 2025 να παγώσει οριστικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 77,5 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό του 2024, όταν η EPPO είχε προχωρήσει σε πάγωμα περιουσιακών στοιχείων ύψους 7,14 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει πως ό,τι κλάπηκε δεν έμεινε απαραίτητα στο απυρόβλητο, δείχνοντας ότι η μάχη της Λάουρα Κοβέσι είχε διπλό αποτύπωμα.

Οι συγγενείς θυμάτων της 17Ν αντιδρούν

Την έντονη αντίθεσή τους στην τηλεοπτική μετάδοση δηλώσεων του Δημήτρη Κουφοντίνα εξέφρασε ξανά ο Σύλλογος Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας Θάνος Αξαρλιάν και το «Ως Εδώ», με αφορμή την προβολή του δεύτερου επεισοδίου του σχετικού ντοκιμαντέρ του Σκάι. Από την πλευρά τους αναφέρεται ότι προσφέρθηκε στον αμετανόητο Κουφοντίνα «η δημοσιότητα για την οποία δολοφονούσε, γεγονός που θα έχει αναπόφευκτα ως συνέπεια να συνεχίσει να εμπνέει τα απανταχού “κουφοντινάκια”, ξανά δολοφονώντας, παράλληλα, τους δικούς μας ανθρώπους». Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, «το ανέλπιστο δώρο της δημοσιότητας του δίνεται μεθοδικά, επεισόδιο – επεισόδιο, μεγιστοποιώντας το “ενδιαφέρον” γύρω από τον ίδιο και τα εγκλήματά του». Καταλήγουν με το σχόλιο «κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά δεν εισακουστήκαμε. Να χαίρεστε τη ματωμένη σας τηλεθέαση».

Ενόχληση και για τις «υπόνοιες»

Σημειώνω, πάντως, ότι το ίδιο ντοκιμαντέρ προκάλεσε την αντίδραση και του Κώστα Κατσανέβα, εγγονού του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος σε ανάρτησή του έκανε λόγο για «αναπαραγωγή μη τεκμηριωμένων συνδέσεων» και υπαινιγμών του παρελθόντος για εμπλοκή του Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ με την τρομοκρατική οργάνωση. Οπως σημειώνει, η κατηγορία αυτή «αξιοποιήθηκε πολιτικά από τη ΝΔ της περιόδου 1989-1993, σε ένα περιβάλλον ακραίας πόλωσης», χωρίς άλλα στοιχεία. «Οταν, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αργότερα, επανέρχεται η ίδια αφήγηση χωρίς νέα δεδομένα», συμπληρώνει, «γεννάται εύλογα το ερώτημα αν πρόκειται για ιστορική αναζήτηση ή για πολιτική επανάληψη μιας παλαιάς τακτικής».

Προβληματίζει η τριεδρική αποδήμων

Την επιφύλαξη της αντιπολίτευσης για τη θεσμοθέτηση ξεχωριστής τριεδρικής εκλογικής περιφέρειας αποδήμων ήρθε να «κλειδώσει» η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής για το νομοσχέδιο, που κοινοποιήθηκε χθες. Η Υπηρεσία κάνει συγκεκριμένες παρατηρήσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη ότι δικαίωμα πρότασης υποψηφίων στην εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού θα έχουν μόνο τα κόμματα που καταρτίζουν συνδυασμούς στα 3/4 των εκλογικών περιφερειών της χώρας. Η έκθεση αναφέρει ότι «δημιουργείται προβληματισμός» ως προς το αν η ρύθμιση αυτή συνάδει με την αρχή της ισότητας της ψήφου και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Τονίζει, μάλιστα, ότι, αφού η συγκεκριμένη περιφέρεια θα είναι αυτοτελής, δεν είναι σαφές γιατί πρέπει να υπάρχει αναγκαία συνάρτηση με τους συνδυασμούς των υπόλοιπων περιφερειών. Αναφέρει, επίσης, ως παρατήρηση, ότι ο ορισμός του αριθμού των βουλευτών (εν προκειμένω 3) πρέπει να εμπίπτει στις αρχές της ισότητας και η αντιπροσωπευτικότητας.