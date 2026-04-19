Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του τροχαίου με εγκατάλειψη 16χρονης στην Λιοσίων, καθώς ο οδηγός της μοτοσικλέτας (σουδανικής καταγωγής) έχει πλέον ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έχουν σφίξει τον κλοιό γύρω του, παρά το γεγονός ότι παραμένει εξαφανισμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το τροχαίο και την παράσυρση, οδηγός και συνεπιβάτης εγκατέλειψαν τη μηχανή σε κοντινή απόσταση, επιχειρώντας να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Ωστόσο, το όχημα εντοπίστηκε γρήγορα από την αστυνομία, η οποία συνέλεξε αποτυπώματα και γενετικό υλικό, φτάνοντας έτσι στα πρώτα κρίσιμα στοιχεία.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συλλήψεις: μια 20χρονη, ένας 20χρονος και ένας 22χρονος.

Η 20χρονη είναι η νόμιμη ιδιοκτήτρια της μοτοσικλέτας, ενώ ο 20χρονος φίλος της εμφανίζεται ως διαχειριστής. Οι δυο τους, αφού –όπως εκτιμάται– ενημερώθηκαν για το τροχαίο από τους εμπλεκόμενους, φέρονται να οργάνωσαν σχέδιο αποπροσανατολισμού των αρχών.

Συγκεκριμένα, πήγαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Κυψέλης και δήλωσαν ψευδώς ότι η μοτοσικλέτα είχε κλαπεί, προσπαθώντας να καλύψουν τους δράστες. Ωστόσο, οι αστυνομικοί εντόπισαν γρήγορα αντιφάσεις στις καταθέσεις τους και προχώρησαν στη σύλληψή τους, με κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία και υπόθαλψη εγκληματία.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα ο 22χρονος συνεπιβάτης. Ο ίδιος ομολόγησε ότι τη στιγμή του τροχαίου βρισκόταν πάνω στη μηχανή και μάλιστα υπέδειξε στους αστυνομικούς τον οδηγό που αναζητείται.

Την ίδια ώρα, η 20χρονη φέρεται να υποστήριξε εκ των υστέρων σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν tanea.gr, ότι είχε παραχωρήσει τη μοτοσικλέτα έναντι 300 ευρώ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για διανομές (delivery).