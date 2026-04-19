Σε γούρι του Άρη εξελίσσεται ο ΝΠΣ Βόλος, τον οποίο κερδίζει για δεύτερη φορά φέτος μετά το χθεσινό… τρελό 3-2!

Οι Θεσσαλονικείς έφτασαν μόλις τις τρεις νίκες φέτος στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και οι δύο είναι κόντρα στην ομάδα από τη Μαγνησία, μετά το 2-0 του περασμένου Αυγούστου!

Με το χθεσινό αποτέλεσμα οι «κιτρινόμαυροι» έβαλαν παράλληλα τέλος σε ένα απίστευτο αρνητικό σερί που… έτρεχε για τριψήφιο αριθμό ημερών. Συγκεκριμένα 140 μέρες, όσες πέρασαν από την τελευταία νίκη τους εντός έδρας στις 29 Νοεμβρίου, όταν επικράτησαν 2-1 της ΑΕΛ Novibet.

Έκτοτε πέρασαν κάτι λιγότερο από πέντε δίχως ο Άρης να πανηγυρίσει στην έδρα του, στην χειρότερη επίδοσή του στο «Βικελίδης» εδώ και αρκετά χρόνια. Μέχρι που χθες το γκολ του Τίνο Καντεβέρε στο 75ο λεπτό, τον λύτρωσε.

Παράλληλα, ήταν η πρώτη νίκης για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου από τις 30 Ιανουαρίου και το «διπλό» μέσα στο Αγρίνιο με 0-1 χάρη σε γκολ του Φαμπιάνο.

Ο Άρης έχει μπροστά του ακόμα δύο ματς στο γήπεδό του μέχρι το φινάλε της σεζόν. Την 4η αγωνιστική των πλέι οφ υποδέχεται τον ΟΦΗ ενώ στο φινάλε του πρωταθλήματος θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό. Ένα ματς που ίσως κρίνει οριστικά και την 5η θέση.