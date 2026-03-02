Για τη χιλιοτραγουδισμένη σχέση εξάρτησης Ολυμπιακού και Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου έχει γραφτεί (ήδη) μια εγκυκλοπαίδεια σε αυτά τα σχεδόν τρία χρόνια της… βασιλείας του Μαροκινού στο μεγάλο λιμάνι. Καταλαβαίνει ο καθένας λοιπόν πόσο σημαντικά είναι τα χθεσινά μαντάτα από τις Σέρρες για τους Ερυθρόλευκους: Οχι μόνο για τη 2-1 νίκη επί του ουραγού Πανσερραϊκού, όσο για το γεγονός ότι ο 32χρονος στράικερ με την πρώτη doppietta (60′, 70΄) έπειτα από τρεις ολόκληρους μήνες, έδειξε να βρίσκει τον βηματισμό του την κατάλληλη στιγμή. Τώρα που η μάχη του τίτλου φουντώνει. Και που ο πρωταθλητής Ελλάδας επέστρεψε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Ναι, καλά νέα μαζεμένα με την είσοδο του Μάρτη για τον Ολυμπιακό που έχει έναν και μοναδικό στόχο μπροστά του: Το 49ο. Η νίκη του στις Σέρρες σε συνδυασμό με την ισοπαλία της ΑΕΚ στον Βόλο έθεσε νέα δεδομένα στην πολυκατοικία της Super League. Μαζί οι δυο ομάδες στους 53 βαθμούς, τρεις στροφές πριν από το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Από κοντά και ο ΠΑΟΚ που την Κυριακή (8/3) κατηφορίζει στο «Γ. Καραϊσκάκης» για να αντιμετωπίσει την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο τελευταίο ντέρμπι πριν από τα playoffs. Αμφιβάλλει κανείς ότι οι Ερυθρόλευκοι κρατούν την τύχη στα χέρια τους; Δεν θα έπρεπε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να αμφιβάλλει και για τα υπόλοιπα. Για όλα εκείνα που επιβάλλεται σύντομα να βελτιώσουν ώστε η εικόνα τους να ταιριάξει στα… κυβικά τους.

Μονότερμα

Ηταν ψυχοφθόρο και το χθεσινό. Ακόμη και αν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έκανε το 1-0 στο 60′ με την 18η εκτελεσμένη τελική. Ακόμη και αν ο Πανσερραϊκός εκτέλεσε τη δική του πρώτη τελική στο 77′, μετά το 2-0 του Μαροκινού (από την ασίστ του Ζέλσον Μαρτίνς) και μείωσε σχεδόν… τυχαία στο 82′ με τον Βερνόν Ντε Μάρκο. Είχε ο Ολυμπιακός 15-0 τελικές στο ημίχρονο, το αδιανόητο 83% στην κατοχή μπάλας ως τα μισά του δρόμου και την πρώτη του ευκαιρία μόλις στα τριάντα πέντε δευτερόλεπτα από τη σέντρα. Παρά ταύτα δεν μπόρεσε να το κάνει εύκολο. Γιατί οι ιδέες του στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου δεν είναι όσο καλές μας έχει συνηθίσει και γιατί μέχρι το 60′ ο Ελ Κααμπί έψαχνε τον εαυτό του. Εφτασε τα 15 γκολ χθες στο πρωτάθλημα ο αρχισκόρερ του Ολυμπιακού. Τα πρώτα δώδεκα από το 2025. Μέχρι το α λα ταχυδρόμος χτύπημα στις Σέρρες, είχε το 2026 όλο και όλο ένα γκολ (εντός με τον Βόλο).

Φουλ επίθεση αλλά…

Στην εντεκάδα της Κυριακής, ο Μαροκινός είχε γύρω του Ζέλσον Μαρτίνς, Τσικίνιο και Αντρέ Λουίς. Ντιόγκο Νασιμέντο στη προηγούμενη ζώνη και από το 46′ και τον Χρήστο Μουζακίτη αντί του Λορέντσο Σιπιόνι και τον Ροντινέι αντί του Κοστίνια στον δεξιό διάδρομο: 1 καθαρό 8άρι, 2 παίκτες 8-10, 2 κλασικοί winger, ο πιο επιθετικός μπακ του πρωταθλήματος. Ολοι γύρω από τον Ελ Κααμπί. Και κάποιοι ήταν πραγματικά καλοί. Ο Ζέλσον Μαρτίνς μάλλον ο καλύτερος όλων. Ο Ντιόγκο Νασιμέντο έκανε ένα ακόμη εξωφρενικό 94% στην ευστοχία πάσας (80/85). Η λογική λέει ότι θα έπρεπε όλα να συμβούν ευκολότερα. Και κυρίως μετά την ασφάλεια του 2-0 ο Ολυμπιακός να μη δώσει δικαιώματα σε μια… λεπτομέρεια που έκανε έξαλλο τον προπονητή του. Επιβεβαιωμένα. «Δεν μου άρεσε καθόλου η εικόνα μας στα τελευταία λεπτά, πρέπει να παίζουμε επιθετικά και όχι παθητικά» ήταν η ατάκα του.

Το 3Χ3 και…

Ο χρόνος πάντως πέραν τούδε είναι σύμμαχος. Χωρίς υποχρεώσεις στην Ευρώπη υπάρχει ένα ματς κάθε εβδομάδα. Που θα πει επιστροφή στην ασφάλεια μιας ρουτίνας που συνήθως έχει ευεργετικές ιδιότητες. Με ξεκούραση. Με ένα κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Με μεγαλύτερη άνεση στην ανάλυση του αντιπάλου. Με δουλειά σε λεπτομέρειες (στημένες μπάλες κ.λπ.). Οσα ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει από σήμερα και όλας τουλάχιστον για ολόκληρο τον Μάρτη. Μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας. Ο ΠΑΟΚ έρχεται στο Καραϊσκάκη την Κυριακή (8/3). Ακολουθεί το εκτός έδρας με τον ΟΦΗ (14/3) για την 25η αγωνιστική και η φιλοξενία της ΑΕΛ (22/3) στην τελευταία πράξη της κανονικής διάρκειας. Πέρσι οι Ερυθρόλευκοι με 60 βαθμούς τερμάτισαν πρώτοι έχοντας +7 από την ΑΕΚ. Φέτος μπορούν να φτάσουν ως τους 62 αλλά με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ εκεί γύρω: Προφανώς ο τίτλος θα κριθεί στα playoffs.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Γκελασβίλι, Φέλτες (46′ Καρασαλίδης), Ντε Μάρκο, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Ομεονγκά, Μπεν Σαλάμ, Ριέρα, Ιβάν (46′ Μπρουκς), Τεϊσέιρα (79′ Καρέλης).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (46′ Ροντινέι), Ρέτσος (80′ Μπιανκόν), Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι (46′ Μουζακίτης), Νασιμέντο, Τσικίνιο, Λουίζ (75′ Γιαζίτζι), Μαρτίνς (75′ Ταρέμι),

Ελ Κααμπί.