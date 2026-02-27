Ακριβώς στο Νο 46 του UEFA ranking. Εκεί έκλεισε το 2023 ο Ολυμπιακός. Από εκεί παρέλαβε τον Φλεβάρη του 2024 ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος που πλέον μετρά μια τριετία ευρωπαϊκών ταξιδιών σε φόντο ερυθρόλευκο. Τα εννέα ματς ως την κατάκτηση του Conference League 2024.

Η 7η θέση στη league phase του περσινού Europa League και τελικά ο αποκλεισμός στους «16» από την ασταμάτητη Μπόντο/Γκλιμτ που για όποιον τυχόν δεν το πρόσεξε μόλις απέκλεισε την Ιντερ από τη συνέχεια του Champions League. Και φυσικά η 10άδα στον φετινό πόλεμο των άστρων που έφτασε τους Πειραιώτες ως τα playoffs της κορυφαίας διοργάνωσης.

Προς τι ακριβώς όμως το… rewind; Μα για την επεξήγηση μιας ιστορίας με αριθμούς από εκείνους που λένε την αλήθεια – και μόνο – για την πρόοδο ενός club στα κύπελλα Ευρώπης.

Ηταν στο Νο 46 λοιπόν το ξεκίνημα με τον Μεντιλίμπαρ.

Και είναι σήμερα οι Πειραιώτες στο Νο 33, με κερδισμένες 13 ολόκληρες θέσεις στην ευρωπαϊκή κατάταξη, έχοντας από «κάτω» ομάδες όπως η Λειψία (35η), η Λάτσιο (38η), ο Αγιαξ (39ος), η Φενέρ (40ή), η Μαρσέιγ (46η). Πώς το έκαναν αυτό; Με μια απίθανη για τα ελληνικά δεδομένα συγκομιδή τριετίας 51.250 βαθμών. Συγκέντρωσαν 17.000 τη χρονιά του Conference, ανέβηκαν στους 18.500 πέρυσι και φέτος παίζοντας πλέον στη δυσκολότερη διοργάνωση της Ευρώπης έφτασαν στους 15.750.

Αυτή η συγκομιδή των 51.250 βαθμών ανέβαζε χθες βράδυ τον Ολυμπιακό στο Νο 17 της κατάταξης της UEFA για την τελευταία τριετία. Ή, πιο σωστά, στην κορυφή που λέει ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι η πιο πετυχημένη ομάδα της Ευρώπης σε αυτό το διάστημα στον… κόσμο έξω από την Big 5 (Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία). Κάτω από Αρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και Λεβερκούζεν που αντιμετώπισαν φέτος, για να το κάνουμε ίσως λιγάκι πιο συμβατό. Κάτω από την Αστον Βίλα που την πέρασαν στους ημιτελικούς του 2024.

Μόλις 20 ομάδες μέχρι χθες το βράδυ είχαν περάσει στη βαθμολογία τριετίας τους 50.000 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός και η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη είχαν από 51.250, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν μεγαλύτερη συγκομιδή και πέρυσι και φέτος. Η τρίτη ομάδα της 20άδας έξω από το μπλοκ των πέντε ισχυρών είναι μια άλλη φετινή αντίπαλος της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: η Αϊντχόφεν που είναι στο σχετικό Νο 20 με 50.250.

Επί της ουσίας ο πρωταθλητής Ελλάδας λοιπόν όχι μόνο έχει καταφέρει αυτή την τριετία κάτι που δεν έχει προηγούμενο για το ελληνικό ποδόσφαιρο – με γνώμονα τη συνέπεια –, αλλά το έκανε έχοντας παίξει αντίπαλος και με τις έξι από τις άλλες δεκαεννέα αυτής της λίστας! Σπουδαίο ακόμη και στην ανάγνωση.

Η βαθμολογία που μετράει όμως στην Ευρώπη δεν είναι της τριετίας. Είναι της πενταετίας. Και εκεί ο Ολυμπιακός, αναφέραμε ήδη, σκαρφάλωσε στο Νο 33, σε μια διαδικασία φυσικά που είναι ακόμη ανοιχτή. Με βάση τους υπολογισμούς (kassiesa.net), αν ολοκληρώνονταν τώρα οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο Ολυμπιακός θα έμπαινε τη νέα περίοδο ως 27ος στο ranking της UEFA, και τέλος πάντων όλα δείχνουν πως θα είναι στο Top 30 στο ξεκίνημα της επόμενης σεζόν.

Την πραγματική διαφορά όμως άπαντες θα μπορούν να την καταλάβουν σε μία διετία από τώρα. Γιατί; Διότι το καλοκαίρι που έρχεται «αποσύρεται» από τον λογαριασμό η βαθμολογία της σεζόν 2021-22 (8.000) και το επόμενο, αυτό του 2027, αποσύρεται η χαμηλή συγκομιδή (3.000 βαθμοί) της περιόδου 2022-23. Αν ο Ολυμπιακός τις αντικαταστήσει με σεζόν άνω των 10.000 που θεωρείται «κανονικό» στην εξέλιξη μιας ομάδας που έχει και άλλα μπροστά της, τότε θα χτυπήσει και επίσημα την πόρτα της πρώτης 20άδας.