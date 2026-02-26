Ο Παναθηναϊκός έχει έναν… τελικό απόψε στο Πλζεν απέναντι στη Βικτόρια (19.45). Εναν τελικό (2-2 το πρώτο ματς στην Αθήνα) που θα τον κρατήσει ζωντανό στην Ευρώπη και θα τον στείλει στην αυριανή κλήρωση των «16» του Europa League, ανοίγοντας μπροστά του την προοπτική της ευρωπαϊκής διάκρισης. Μια προοπτική που μπορεί να του γλυκάνει για τα καλά μια ομολογουμένως πολύ δύσκολη και αποτυχημένη έως τώρα σεζόν. Ο Ράφα Μπενίτεθ δείχνει να έχει αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι το ματς και μάλιστα ήταν εκείνος, όπως και ο Ινγκι Ινγκασον, που στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου στο Πλζεν χρησιμοποίησε αυτήν ακριβώς τη λέξη: τελικός.

«Από τη μία μιλάμε για μία ομάδα που έχει χρόνια να κάνει ευρωπαϊκή επιτυχία και από την άλλη ο Ινγκι είπε ότι χρειαζόμαστε χρόνο να αλλάξουμε πράγματα, μιλάμε για ένα πρότζεκτ. Αν τα βάλουμε όλα μαζί είναι αλήθεια ότι προσπαθούμε να διορθώσουμε πράγματα εν μέσω ενός πρότζεκτ και έχουμε μπροστά μας έναν “τελικό”. Θα κάνουμε τα πάντα. Εγώ είμαι αισιόδοξος και ρεαλιστής. Αν δεν γίνει, θα πρέπει να παλέψουμε για να διορθώσουμε την κατάσταση», είπε ο ισπανός προπονητής, ο οποίος τόνισε ότι υπάρχει μία ισορροπία στο ζευγάρι με τη Βικτόρια.

«Παίζουμε εναντίον μιας ομάδας που δεν σκοράρει και δεν δέχεται πολλά γκολ. Τους γνωρίζουμε καλά. Μιλάμε για μία κατάσταση ισορροπίας. Είναι δυνατοί φυσικά, έχουν ένταση, είναι δύσκολη αντίπαλος στο κομμάτι αυτό. Μας το έχει δείξει ακόμη και με δέκα παίκτες. Πολλές φορές πηγαίνουν στο ένας εναντίον ενός αμυντικά για να εξουδετερώσουν τον αντίπαλο. Από τη μία πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στον αντίπαλο προπονητή για το σύνολό του, παρότι γυρίσαμε το αποτέλεσμα και παραλίγο να κερδίσουμε. Τα ατομικά χαρακτηριστικά των παικτών είναι πολλές φορές εκείνα που δίνουν τη λύση. Οπως συνέβη με τον Τεττέη στο περασμένο παιχνίδι. Ναι μεν υπάρχουν ματς που οι προπονητές έχουν κάνει αρχικά κάποια λάθη κι έπειτα αλλάζουν πράγματα όταν το συνειδητοποιούν. Περισσότερο απ’ αυτά, σε ματς σαν αυτά με την Πλζεν είναι οι παίκτες που θα βγουν μπροστά για να μας ωθήσουν στη νίκη».

Ο Ισπανός ρωτήθηκε και για τη βελτιωμένη έκδοση του Παναθηναϊκού που είδαμε στα δύο τελευταία παιχνίδια, ενώ μίλησε και για τις πολλές απουσίες που αντιμετωπίζει συνεχώς. «Το βλέπω κι εγώ αυτό στα τελευταία δύο ματς. Θέλουμε να δούμε το ίδιο και αύριο (σ.σ.: Πέμπτη 26/2). Πολλές φορές αν βλέπει τους παίκτες να έχουν εμπιστοσύνη σ’ αυτό που κάνουν το πράττουν με μεγαλύτερη συνέπεια. Μας δίνει αυτοπεποίθηση αυτό και θεωρούμε πως με την κατάλληλη προετοιμασία μπορούμε να τα καταφέρουμε. Οταν ήρθαμε εδώ η ομάδα έπαιζε από νωρίς λόγω των προκριματικών κι έτσι η προετοιμασία ήταν λίγο πιο ιδιαίτερη, που έγινε με γνώμονα αυτά τα πρώτα ματς.

Φτάσαμε να έχουμε μέχρι και εννέα παίκτες τραυματίες ταυτόχρονα. Προσπαθήσαμε και καταφέραμε να μειώσουμε τον αριθμό των τραυματιών και τα καταφέραμε. Κάποιοι απ’ αυτούς είχαν ξανά ζητήματα από άτυχες στιγμές. Οταν έχεις και συνεχόμενα παιχνίδια, σιγά σιγά μαζεύονται μικρά μικρά προβλήματα που μπορούν να δημιουργήσουν τραυματισμό.

Εγώ θέλω ένα ρόστερ με 26 και όχι 33 παίκτες. Δεν χρησιμοποιώ τους τραυματισμούς ως δικαιολογία. Είναι πραγματικότητα και μας αναγκάζουν να αλλάζουμε πράγματα κάποιες φορές. Ακόμα και όταν έχουμε δύο ματς την εβδομάδα θέλω ένα μικρό ρόστερ που να μπορεί να ανταποκριθεί στο πρόγραμμα αυτό. Ισως έχει παίξει ρόλο και η αλλαγή προπονητή. Πάντως αύριο (σ.σ.: σήμερα) θα πάμε με 11 παίκτες υγιείς για να κερδίσουμε».

Οσον αφορά τα σχέδια ενδεκάδας, ο Μπενίτεθ θα παρατάξει και πάλι την ομάδα του με τρεις στόπερ με τον Κάτρη να παίρνει τη θέση του τραυματία Πάλμερ-Μπράουν, ενώ από εκεί και πέρα το πιθανότερο είναι να μη δούμε αλλαγές σε σχέση με το πρώτο ματς και να είναι και πάλι οι Λαφόν, Τουμπά, Ινγκασον, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Μπακασέτας, Σάντσες, Ταμπόρδα, Αντίνο και Τεττέη.

Στα υπόλοιπα ματς της βραδιάς στο Europa League, η Νότιγχαμ Φόρεστ φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε μετά το θριαμβευτικό 3-0 υπέρ των Αγγλων στην Τουρκία. Εύκολο έργο αναμένεται να έχει η Γκενκ απέναντι στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ (επικράτησε 3-1 στο πρώτο ματς), όπως και η Στουτγάρδη στη Γερμανία με τη Σέλτικ (4-1 το πρώτο παιχνίδι για τους Γερμανούς). Ολα ανοιχτά στο Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς και στο Ερυθρός Αστέρας – Λιλ, προβάδισμα για την Μπολόνια στην Ιταλία απέναντι στην Μπραν μετά το υπέρ της 1-0 της περασμένης Πέμπτης.