Οι επισκέψεις των τουριστών στη χώρα μας ξεκίνησαν αρκετά νωρίτερα φέτος. Ο μεγάλος όγκος των ανθρώπων που φθάνουν στην Ελλάδα «εμφανίζεται» κυρίως από τα μέσα Απριλίου και μετά. Να όμως που τα εισιτήρια τα οποία «κόβονται» με σκοπό οι ξένοι να επισκεφθούν την Ακρόπολη, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και άλλους ξακουστούς ανά τον κόσμο πολιτιστικούς χώρους δείχνουν ότι πολύς κόσμος είναι ήδη εδώ.

Γεμάτα τα μουσεία για να θαυμάσουν οι επισκέπτες τα μυθικά αρχαιολογικά ευρήματα αλλά και τα πωλητήρια (το Μουσείο Ακρόπολης και το Εθνικό Αρχαιολογικό έχουν τα καλύτερα), τα cafés και εστιατόρια. Πληροφορούμαι ότι ειδικά στο Μουσείο Ακρόπολης, πάνω στον εμβληματικό πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου με τις υπέροχες πλάκες του Πικιώνη, η ζήτηση είναι τεράστια. Εκτός από ένα τραπέζι για φαγητό, καφέ, ένα ποτό, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες και οργανισμοί που έχουν θέσει υποψηφιότητα για ομιλίες, συγκεντρώσεις, events, δεξιώσεις.

Μπορεί τελικά να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο κόσμος; Δύσκολο! Το θέμα είναι ότι το μουσείο με τις υπογραφές διάσημων ξένων και ελλήνων αρχιτεκτόνων είναι περιζήτητο. Ενα από τα καλύτερα μουσεία στον πλανήτη με έναν διευθυντή σαν τον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη, ο οποίος διαθέτει διεθνές κύρος. Αναμένουμε και άλλα πολλά και από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο σε μια περιοχή που ανεβαίνει και πάλι σιγά σιγά.

Το συγκεκριμένο μουσείο αναβαθμίζει την περιοχή γενικότερα της Πατησίων που αγαπούσαμε όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Οι τουρίστες δεν γεμίζουν όμως μόνο τους πολιτιστικούς χώρους. Εκτός από την περιοχή κάτω και γύρω από την Ακρόπολη, για φαγητό και ποτό, σπεύδουν και στα spots του Ψυρή.

Χαμός το τριήμερο αλλά και την Καθαρά Δευτέρα, κάποιος αγωγός νερού έσπασε εκεί, δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα. Μα δεν πρέπει να προσέχουν σε τέτοιες ειδικά «γειτονιές» που είναι γεμάτες από τουρίστες αλλά και Ελληνες που αφήνουν τα ωραία τους λεφτά; Αντε να πιούνε εμφιαλωμένα νερά οι επισκέπτες. Πώς όμως θα πλένονται τα πιάτα στην κουζίνα ή τι γίνεται χωρίς νερό στους χώρους υγιεινής; Δεν είναι «κλείνω την ντάνα και φεύγω». Παιδιά, έρχεται καλοκαίρι! Η Ελλάδα ζει από τον τουρισμό…

Oλοι στους φούρνους…

Μια βόλτα λοιπόν στο «τόξο» που ξεκινάει από την Ακρόπολη και το δημοφιλέστατο πλέον Κουκάκι και φθάνει χαμηλά στην Ερμού, στην Αθηνάς, κατηφορίζει προς την Ομόνοια και από εκεί προσεγγίζει τη στάση Μουσείο (στην Πατησίων).

Στο Κουκάκι υπάρχει πάντα ο παλιός, κλασικός φούρνος του ΤΑΚΗ, όπου έγινε και πάλι χαμός για μία λαγάνα. Κάθε μέρα όμως πρωί πρωί όλοι σπεύδουν στον συγκεκριμένο φούρνο για ζεστό, μοσχομυριστό ψωμί. Η ευωδιά του φθάνει σε όλη την περιοχή. Οι φούρνοι είναι πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια. Πολύς κόσμος επισκέπτεται τους φούρνους όχι μόνο για ψωμί και κουλούρια αλλά και γλυκά και φαγητά και για να πιει καφέ στα λιγοστά τραπεζάκια.

Διαφορετικά – δεν πειράζει – κάθεται στο πεζουλάκι και απολαμβάνει (όταν υπάρχει) τη λιακάδα. Οι καλύτεροι λοιπόν φούρνοι είναι εδώ. Υπάρχει τίποτα ωραιότερο από μία φέτα ζεστό, φρέσκο ψωμί; Μμμ! και αυτό το ζυμωτό! Τέλειο! Ακόμα και η λεπτεπίλεπτη Μέγκαν Μαρκλ ζυμώνει ψωμί.