Ερώτηση: Πού πρέπει να καταλήγουν τα απόβλητα; Διαθέσιμες απαντήσεις: α) χωματερές, β) χωράφια, γ) σπίτια.

Αυτή ήταν μία από τις ερωτήσεις που έπρεπε να απαντήσει φιλικό μου πρόσωπο στα πλαίσια «προγράμματος κατάρτισης» της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα, από το οποίο θα πάρει άπαξ 750 ευρώ περίπου, τιτλοφορείται «Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για ανέργους και εργαζόμενους ωφελούμενους». Ευτυχώς που καταρτίζεται από τη ΔΥΠΑ η φίλη μου κι έτσι αφενός θα πάρει 750 ευρώ, αφετέρου θα μάθει επιτέλους στα 27 της έτη πού πρέπει να καταλήγουν τα απόβλητα.

Ενας άλλος φίλος καταρτίζεται σε ένα αντίστοιχο φαντεζί – σε όνομα – πρόγραμμα της ΔΥΠΑ με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Πολλοί ασκούμενοι και νεαροί δικηγόροι «καταρτίζονται» αυτή την περίοδο σε επιδοτούμενα προγράμματα στη διαδικασία της διαμεσολάβησης μέσω του ΕΟΔΙΔ. Από αυτό το πρόγραμμα δεν θα βγουν διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές. Απλώς θα «καταρτιστούν» αναφορικά με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Οι ερωτήσεις που τίθενται είναι αντίστοιχου βάθους και με τις πληροφορίες που τους δίνει το power point που αποτελεί την ύλη της «κατάρτισης». Γενικότητες και ευκολίες. Συχνά απλή ανάγνωση του νόμου.

Χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή επιδοτούνται από τη ΔΥΠΑ και άλλους φορείς αφού πρώτα «καταρτιστούν». Η κατάρτισή τους περιλαμβάνει την παρακολούθηση κάποιων ωρών βιντεοσκοπημένου υλικού, σύγχρονου και ασύγχρονου. Κάποιοι γνωστοί είχαν πάει στο γήπεδο και είχαν ανοιχτό ένα tab στο κινητό για να φαίνεται πως «παρακολουθούν».

Τα λεφτά για τις «καταρτίσεις» και τις επιδοτήσεις είναι στην πλειονότητα από τα περίπου 25 δισ. ευρώ που έλαβε η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Καμία ελληνική κυβέρνηση μεταπολιτευτικά δεν πήρε τόσα χρήματα με τέτοια ευκολία ώστε να τα κάνει λίγο – πολύ ό,τι κρίνει. Το πώς διατέθηκαν τα χρήματα αυτά δεν με αφορά εν προκειμένω. Υπάρχει η έκθεση του Ελεγκτικού από τον Ιανουάριο του 2025 όπου επεσήμαινε κίνδυνο απώλειας ή κακής αξιοποίησης των πόρων αυτών. Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα κατάρτισης και τον τρόπο που γίνονται, θυμίζουν περισσότερο εποχές «σκόιλ ελικικού» παρά ουσιαστικές καταρτίσεις ωφελουμένων. Το θέμα έχει αναδείξει και η αντιπολίτευση με σαφή ερωτήματα για τις απευθείας αναθέσεις, τους φορείς που διεξάγουν τις «καταρτίσεις», τη διαχείριση των κονδυλίων. Λεφτά υπάρχουν για την ώρα λόγω Ταμείου Ανάκαμψης. Μόλις τελειώσουν θα προκηρυχθούν εκλογές;